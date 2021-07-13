Нардепы отказались вносить изменения в повестку дня текущей сессии Рады
Народные депутаты провалили изменения в повестку дня пятой сессии Верховной Рады Украины девятого созыва.
Об этом информирует парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.
В частности, Верховная Рада дала только 220 голосов за проект постановления о внесении изменений в повестку дня пятой сессии Верховной Рады Украины девятого созыва.
Перед голосованием народный депутат "ЕС" Ирина Геращенко потребовала внести в повестку дня президентский законопроект о ликвидации ОАСК, который два месяца лежит в парламенте. По ее словам, депутаты не могут идти на каникулы "с таким долгом".
"Это "гнездо" должно быть ликвидировано", - добавила нардеп.
