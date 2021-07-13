РУС
Новости
ОПЗЖ не будет принимать участие во внеочередных заседаниях Рады, - Рабинович

ОПЗЖ не будет принимать участие во внеочередных заседаниях Рады, - Рабинович

Депутатская фракция партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" не будет принимать участие во внеочередных заседаниях Верховной Рады

Об этом заявил народный депутат, сопредседатель политсилы Вадим Рабинович, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"От имени фракции хочу заявить: мы, "Оппозиционная платформа - За жизнь", не будем принимать участие в ваших внеочедных шоу с разными фишечками. Фракция ОПЗЖ не будет принимать участие во внеочередных заседаниях до тех пор, пока вы, монобольшинство, не вернетесь к вопросу мира и не прекратите репрессии против лидеров нашей партии", - сказал Рабинович с трибуны парламента во вторник.

Как сообщалось, Верховная Рада 13 июля в 16:00 проведет внеочередное заседание. Еще одно внеочередное заседание Рады запланировано на 15 июля.

Топ комментарии
+21
зашибись. может в засрашку всем стадом пора?
13.07.2021 10:53
+15
в землю їм пора, їх вже хробачки зачекалися
13.07.2021 10:57
+12
ОПЗЖ не будет принимать участие во внеочередных заседаниях Рады, - Рабинович - Цензор.НЕТ 6928
13.07.2021 10:55
много ходов очка. в рашку, а там братская могила
13.07.2021 11:01
Їм всім вже давно на погості прогули ставлять
13.07.2021 11:26
Так увольте их и пусть делают, что хотят, какие проблемы.
13.07.2021 10:53
Горе-то какое.)
13.07.2021 10:53
Вот и всё. Сам себе Рабинович....
13.07.2021 10:54
ваші ******* Україну виборці вам те легко пробачать
13.07.2021 10:55
Не дуже і хотілось.
13.07.2021 10:55
но! зарплаты не платить, льгот лишить...а то и мандатов...
13.07.2021 11:13
А парашенко готов за нее умереть или нет?
13.07.2021 11:23
у вас такий крутий номер!
батьки з любов'ю присвоїли
13.07.2021 11:39
Пойти против путина,главаря международной мафии,нужно иметь титановые яйца.
Прийдет время улицы и проспекты будут называть имени Порошенка.
13.07.2021 11:45
Разве что в дурдоме!
13.07.2021 11:48
В вашем? Обязательно. Шоб зебилы срались
13.07.2021 11:56
По-твоему я за зе? Какие же вы порохоботы все таки тупые!
13.07.2021 12:01
Жора, а во втором туре других вариантов и не было тупенький зебуин
13.07.2021 12:06
Я не голосовал во второму туре, порохосос.
13.07.2021 12:13
Ясно, понятно. Крысчанин?
13.07.2021 12:26
Киевлянин.
13.07.2021 12:30
Ты смотри! В моём Киеве на выборы можно было сходить... А, понял, тебя мама не пустила?
13.07.2021 12:38
13.07.2021 12:39 Ответить
Шо такое? Таки угадал?
13.07.2021 12:43
Поедешь на свою историческую родину.
Понаехавший
Понаехавший
15.07.2021 08:05
В планах ЗЖОП: кремль, водка, п...ін.
13.07.2021 10:56
При всем при том в кремле в использованные га...ны водку не нальют...
13.07.2021 12:00
"я очень не люблю работать после работы" (c)...
13.07.2021 10:56
рабіновича з зажопами - на палю!
13.07.2021 10:57
https://censor.net/ru/news/3276717/opzj_ne_budet_prinimat_uchastie_vo_vneocherednyh_zasedaniyah_rady_rabinovich
13.07.2021 10:58
Позачергово тільки в туалет бігають коли діарея, а так все інше повинно плануватись!
13.07.2021 10:59
Ну и хорошо, нахер вы там там нужны
13.07.2021 11:01
Некогда им. Чумаданы на рашку пакуют
Может этот поц-таки шото знает?!)
13.07.2021 11:02
Светит домашний арест -а оно ему надо?Тогда ж в москву не сьездишь....
13.07.2021 12:02
Звиздец, вот так бы каждый украинец сказал: "Не пойду на работу".
13.07.2021 11:02
Пля, а я так уже привык к его песенкам. Про Петю нравится - "порохом пропах.."
13.07.2021 11:02
а зелебобам эта песня не нравится ))) совсем )))
13.07.2021 11:14
Говорят что у них что то украли причем у всех и это сделал один человек... Только не могу понять как можно было у них украсть мозги?!
13.07.2021 11:17
украсть то чего нет? и я не могу понять )))
13.07.2021 11:18
Депортировать нахренрашен
13.07.2021 11:02
ОПЗЖ нужно арестовать - это агентурная сеть спецслужб Российской Федерации!
13.07.2021 11:06
Зажопинці чесно зайшли в Раду, а що таке ота *********?
13.07.2021 11:09
какая отвратительная рожа, *****
13.07.2021 11:07
С островов выдачи нет! Даже на заседания зражы!)))
13.07.2021 11:10
Этож сколько глистов там!
13.07.2021 12:03
Нащо тоді взагалі тоді така фракція, ви можете бути за чи проти, а просто бути тунеядцями, чи маланець відмовився за всю фракцію від платні за той час?
13.07.2021 11:08
чем массивнее там брюхи-спины-ж*пы тем плотнее там ряды ! )))))
13.07.2021 11:16
Гениально-тупая фраза дурачка "пока... не вернетесь к вопросу мира и не прекратите репрессии...", очень напоминает боянистый анекдот про просьбы еврея, перед золотой рыбкой о выполнении трёх желаний.
Это же надо, такими тупыми быть! Это я про пидеров лидеров "за жопу".
Это же надо, такими тупыми быть! Это я про пидеров лидеров "за жопу".
13.07.2021 11:21
Та скорее всё проще. Туры по дате вылета подгорают. Семейки уже в предвкушении морского бриза испанского допустим---и вся причина. Проследить бы для точности. Могут конечно мудрики ехать как в составе семьи при покупке иным членом семьи с другой фамилией---та вариантов много. Там по мед-страховке можно приловить выяснить.
13.07.2021 11:30
Прям работу сбу на себя берешь,инструктор....
13.07.2021 12:06
Говнюк!
Денег им не платить и позбавити депутатства!
13.07.2021 11:35
Низззяяяя! За них голосовал "нарид"
13.07.2021 11:58
Налякали їжака сракою.
13.07.2021 11:59
Та й на х ви вср ..старі проститутки
13.07.2021 12:48
"Мандаты" на стол и пшли на .... север...
13.07.2021 16:01
 
 