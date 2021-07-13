ОПЗЖ не будет принимать участие во внеочередных заседаниях Рады, - Рабинович

Депутатская фракция партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" не будет принимать участие во внеочередных заседаниях Верховной Рады

Об этом заявил народный депутат, сопредседатель политсилы Вадим Рабинович, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"От имени фракции хочу заявить: мы, "Оппозиционная платформа - За жизнь", не будем принимать участие в ваших внеочедных шоу с разными фишечками. Фракция ОПЗЖ не будет принимать участие во внеочередных заседаниях до тех пор, пока вы, монобольшинство, не вернетесь к вопросу мира и не прекратите репрессии против лидеров нашей партии", - сказал Рабинович с трибуны парламента во вторник.

Как сообщалось, Верховная Рада 13 июля в 16:00 проведет внеочередное заседание. Еще одно внеочередное заседание Рады запланировано на 15 июля.