ОПЗЖ не будет принимать участие во внеочередных заседаниях Рады, - Рабинович
Депутатская фракция партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" не будет принимать участие во внеочередных заседаниях Верховной Рады
Об этом заявил народный депутат, сопредседатель политсилы Вадим Рабинович, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"От имени фракции хочу заявить: мы, "Оппозиционная платформа - За жизнь", не будем принимать участие в ваших внеочедных шоу с разными фишечками. Фракция ОПЗЖ не будет принимать участие во внеочередных заседаниях до тех пор, пока вы, монобольшинство, не вернетесь к вопросу мира и не прекратите репрессии против лидеров нашей партии", - сказал Рабинович с трибуны парламента во вторник.
Как сообщалось, Верховная Рада 13 июля в 16:00 проведет внеочередное заседание. Еще одно внеочередное заседание Рады запланировано на 15 июля.
батьки з любов'ю присвоїли
Прийдет время улицы и проспекты будут называть имени Порошенка.
Понаехавший
Может этот поц-таки шото знает?!)
Это же надо, такими тупыми быть! Это я про
пидеровлидеров "за жопу".
Денег им не платить и позбавити депутатства!