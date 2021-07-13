ОПЗЖ не братиме участі в позачергових засіданнях Ради, - Рабінович

Депутатська фракція партії "Опозиційна платформа - За життя" не братиме участі у позачергових засіданнях Верховної Ради

Про це заявив народний депутат, співголова політсили Вадим Рабінович, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Від імені фракції хочу заявити: ми, "Опозиційна платформа - За життя", не будемо брати участь у ваших позачергових шоу з різними фішечки. Фракція ОПЗЖ не братиме участь у позачергових засіданнях доти, поки ви, монобільшість, не повернетесь до питання миру і не припините репресії проти лідерів нашої партії", - сказав Рабінович з трибуни парламенту у вівторок.

Як повідомлялося, Верховна Рада 13 липня о 16:00 проведе позачергове засідання. Ще одне позачергове засідання Ради заплановано на 15 липня.

