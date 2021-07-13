УКР
ОПЗЖ не братиме участі в позачергових засіданнях Ради, - Рабінович

ОПЗЖ не братиме участі в позачергових засіданнях Ради, - Рабінович

Депутатська фракція партії "Опозиційна платформа - За життя" не братиме участі у позачергових засіданнях Верховної Ради

Про це заявив народний депутат, співголова політсили Вадим Рабінович, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Від імені фракції хочу заявити: ми, "Опозиційна платформа - За життя", не будемо брати участь у ваших позачергових шоу з різними фішечки. Фракція ОПЗЖ не братиме участь у позачергових засіданнях доти, поки ви, монобільшість, не повернетесь до питання миру і не припините репресії проти лідерів нашої партії", - сказав Рабінович з трибуни парламенту у вівторок.

Як повідомлялося, Верховна Рада 13 липня о 16:00 проведе позачергове засідання. Ще одне позачергове засідання Ради заплановано на 15 липня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада схвалила закон про перезавантаження ВККС з пропозиціями Зеленського

+21
зашибись. может в засрашку всем стадом пора?
13.07.2021 10:53 Відповісти
+15
в землю їм пора, їх вже хробачки зачекалися
13.07.2021 10:57 Відповісти
+12
13.07.2021 10:55 Відповісти
зашибись. может в засрашку всем стадом пора?
13.07.2021 10:53 Відповісти
в землю їм пора, їх вже хробачки зачекалися
13.07.2021 10:57 Відповісти
много ходов очка. в рашку, а там братская могила
13.07.2021 11:01 Відповісти
Їм всим вже давно на погості прогули ставлять
13.07.2021 11:26 Відповісти
Так увольте их и пусть делают, что хотят, какие проблемы.
13.07.2021 10:53 Відповісти
Горе-то какое.)
13.07.2021 10:53 Відповісти
Вот и всё. Сам себе Рабинович....
13.07.2021 10:54 Відповісти
ваші ******* Україну виборці вам те легко пробачать
13.07.2021 10:55 Відповісти
Не дуже і хотілось.
13.07.2021 10:55 Відповісти
но! зарплаты не платить, льгот лишить...а то и мандатов...
13.07.2021 11:13 Відповісти
13.07.2021 10:55 Відповісти
А парашенко готов за нее умереть или нет?
13.07.2021 11:23 Відповісти
у вас такий крутий номер!
13.07.2021 11:39 Відповісти
Пойти против путина,главаря международной мафии,нужно иметь титановые яйца.
Прийдет время улицы и проспекты будут называть имени Порошенка.
13.07.2021 11:45 Відповісти
Разве что в дурдоме!
13.07.2021 11:48 Відповісти
В вашем? Обязательно. Шоб зебилы срались
13.07.2021 11:56 Відповісти
По-твоему я за зе? Какие же вы порохоботы все таки тупые!
13.07.2021 12:01 Відповісти
Жора, а во втором туре других вариантов и не было тупенький зебуин
13.07.2021 12:06 Відповісти
Я не голосовал во второму туре, порохосос.
13.07.2021 12:13 Відповісти
Ясно, понятно. Крысчанин?
13.07.2021 12:26 Відповісти
Киевлянин.
13.07.2021 12:30 Відповісти
Ты смотри! В моём Киеве на выборы можно было сходить... А, понял, тебя мама не пустила?
показати весь коментар
13.07.2021 12:38 Відповісти
13.07.2021 12:39 Відповісти
Шо такое? Таки угадал?
13.07.2021 12:43 Відповісти
Поедешь на свою историческую родину.
Понаехавший
15.07.2021 08:05 Відповісти
В планах ЗЖОП: кремль, водка, п...ін.
показати весь коментар
13.07.2021 10:56 Відповісти
При всем при том в кремле в использованные га...ны водку не нальют...
13.07.2021 12:00 Відповісти
"я очень не люблю работать после работы" (c)...
13.07.2021 10:56 Відповісти
рабіновича з зажопами - на палю!
13.07.2021 10:57 Відповісти
13.07.2021 10:57 Відповісти
https://censor.net/ru/news/3276717/opzj_ne_budet_prinimat_uchastie_vo_vneocherednyh_zasedaniyah_rady_rabinovich
13.07.2021 10:58 Відповісти
Позачергово тільки в туалет бігають коли діарея, а так все інше повинно плануватись!
13.07.2021 10:59 Відповісти
Ну и хорошо, нахер вы там там нужны
13.07.2021 11:01 Відповісти
Некогда им. Чумаданы на рашку пакуют
Может этот поц-таки шото знает?!)
13.07.2021 11:02 Відповісти
Светит домашний арест -а оно ему надо?Тогда ж в москву не сьездишь....
13.07.2021 12:02 Відповісти
Звиздец, вот так бы каждый украинец сказал: "Не пойду на работу".
13.07.2021 11:02 Відповісти
Пля, а я так уже привык к его песенкам. Про Петю нравится - "порохом пропах.."
13.07.2021 11:02 Відповісти
а зелебобам эта песня не нравится ))) совсем )))
13.07.2021 11:14 Відповісти
Говорят что у них что то украли причем у всех и это сделал один человек... Только не могу понять как можно было у них украсть мозги?!
13.07.2021 11:17 Відповісти
украсть то чего нет? и я не могу понять )))
13.07.2021 11:18 Відповісти
Депортировать нахренрашен
13.07.2021 11:02 Відповісти
ОПЗЖ нужно арестовать - это агентурная сеть спецслужб Российской Федерации!
13.07.2021 11:06 Відповісти
Зажопинці чесно зайшли в Раду, а що таке ота *********?
13.07.2021 11:09 Відповісти
какая отвратительная рожа, *****
13.07.2021 11:07 Відповісти
13.07.2021 11:07 Відповісти
С островов выдачи нет! Даже на заседания зражы!)))
13.07.2021 11:10 Відповісти
Этож сколько глистов там!
13.07.2021 12:03 Відповісти
Нащо тоді взагалі тоді така фракція, ви можете бути за чи проти, а просто бути тунеядцями, чи маланець відмовився за всю фракцію від платні за той час?
13.07.2021 11:08 Відповісти
13.07.2021 11:10 Відповісти
чем массивнее там брюхи-спины-ж*пы тем плотнее там ряды ! )))))
13.07.2021 11:16 Відповісти
Гениально-тупая фраза дурачка "пока... не вернетесь к вопросу мира и не прекратите репрессии...", очень напоминает боянистый анекдот про просьбы еврея, перед золотой рыбкой о выполнении трёх желаний.
Это же надо, такими тупыми быть! Это я про пидеров лидеров "за жопу".
13.07.2021 11:21 Відповісти
Та скорее всё проще. Туры по дате вылета подгорают. Семейки уже в предвкушении морского бриза испанского допустим---и вся причина. Проследить бы для точности. Могут конечно мудрики ехать как в составе семьи при покупке иным членом семьи с другой фамилией---та вариантов много. Там по мед-страховке можно приловить выяснить.
13.07.2021 11:30 Відповісти
Прям работу сбу на себя берешь,инструктор....
13.07.2021 12:06 Відповісти
Говнюк!
Денег им не платить и позбавити депутатства!
13.07.2021 11:35 Відповісти
Низззяяяя! За них голосовал "нарид"
13.07.2021 11:58 Відповісти
Налякали їжака сракою.
13.07.2021 11:59 Відповісти
Та й на х ви вср ..старі проститутки
13.07.2021 12:48 Відповісти
"Мандаты" на стол и пшли на .... север...
13.07.2021 16:01 Відповісти
 
 