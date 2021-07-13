Рада схвалила закон про перезавантаження ВККС з пропозиціями Зеленського

Верховна Рада підтримала пропозиції президента до закону про перезавантаження Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС).

Про це інформує парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

Зокрема, народні депутати віддали 305 голосів за закон України Про внесення змін до закону України "Про судоустрій і статус суддів" і деяких законів України щодо відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів України з пропозиціями президента України.

Перед цим кожну з шести пропозицій президента голосували окремо.

Народний депутат "Батьківщини" Сергій Власенко заявив про порушення регламенту під час розгляду документа на профільному комітеті. За його словами, частину депутатів з опозиційних фракцій не підключили до засідання, а кожне речення президента не було поставлено на голосування, що є порушенням.

Читайте також: Зеленський про ухвалення закону щодо ВККС: Сподіваюся, нікому не вдалося заховати в законопроєкті юридичні "міни"

У законі передбачили, що тепер ВККСУ може розпочати роботу, якщо до її складу призначено мінімум 11 членів із 16 (так було в проголосованій редакції), проте мінімум шість з них мають бути з числа суддів або суддів у відставці.

З тексту документа виключили можливість конкурсної комісії та її членів залучати до роботи конкурсної комісії експертів і фахівців. Однак на запит члена комісії до її роботи можуть залучатися помічники і перекладачі.

Із закону виключили положення про паритетність представників Ради суддів і міжнародних експертів при ухваленні конкурсною комісією рішення. У документі прописали визначальний голос міжнародних експертів. Тобто, тепер рішення конкурсної комісії вважається прийнятим, якщо з 4 (або більше) членів "за" проголосували мінімум два міжнародні експерти. При розподілі голосів 3 на 3 перевагу має рішення, за яке проголосувала "трійка", до складу якої входять мінімум 2 міжнародні експерти.