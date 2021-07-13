УКР
Рада схвалила закон про перезавантаження ВККС з пропозиціями Зеленського

Верховна Рада підтримала пропозиції президента до закону про перезавантаження Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС).

Про це інформує парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

Зокрема, народні депутати віддали 305 голосів за закон України Про внесення змін до закону України "Про судоустрій і статус суддів" і деяких законів України щодо відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів України з пропозиціями президента України.

Перед цим кожну з шести пропозицій президента голосували окремо.

Народний депутат "Батьківщини" Сергій Власенко заявив про порушення регламенту під час розгляду документа на профільному комітеті. За його словами, частину депутатів з опозиційних фракцій не підключили до засідання, а кожне речення президента не було поставлено на голосування, що є порушенням.

Читайте також: Зеленський про ухвалення закону щодо ВККС: Сподіваюся, нікому не вдалося заховати в законопроєкті юридичні "міни"

У законі передбачили, що тепер ВККСУ може розпочати роботу, якщо до її складу призначено мінімум 11 членів із 16 (так було в проголосованій редакції), проте мінімум шість з них мають бути з числа суддів або суддів у відставці.

З тексту документа виключили можливість конкурсної комісії та її членів залучати до роботи конкурсної комісії експертів і фахівців. Однак на запит члена комісії до її роботи можуть залучатися помічники і перекладачі.

Із закону виключили положення про паритетність представників Ради суддів і міжнародних експертів при ухваленні конкурсною комісією рішення. У документі прописали визначальний голос міжнародних експертів. Тобто, тепер рішення конкурсної комісії вважається прийнятим, якщо з 4 (або більше) членів "за" проголосували мінімум два міжнародні експерти. При розподілі голосів 3 на 3 перевагу має рішення, за яке проголосувала "трійка", до складу якої входять мінімум 2 міжнародні експерти.

ВР (15194) Зеленський Володимир (25234) судова реформа (1464) ВККСУ (455)
Топ коментарі
+3
Из16 членов ВККС МИНИМУМ 11 должны быть из Великобритании, США, Дании, Швеции, Норвегии! Нефиг там делать нашим НУВОРИШАМ, по ошибке, в силу трудности момента, напяливших на себя судейские мантии и, ЧТО ПРОСТО ОХРЕНЕТЬ, именно СЕБЯ считают гарантами независимости Украины! Долой НУВОРИШЕЙ-"СУДЕЙ" от руководства ВККС в частности, и из судебной системы Украины в целом !
13.07.2021 13:07 Відповісти
+1
Ты что сегодня таблетки не принимал?
13.07.2021 17:05 Відповісти
+1
Да не иностранцев надо привлекать к отбору судейскрй власти если они такие а если чеоовек не честный значит его надо переизберать, а не набирать со стороны, тем более иностанцев, которые не несут даже теоретическрй ответственности перед народом, какая же это услуга насеоению пез ответственности? Это подмена понятия и обман .
14.07.2021 02:32 Відповісти
Из16 членов ВККС МИНИМУМ 11 должны быть из Великобритании, США, Дании, Швеции, Норвегии! Нефиг там делать нашим НУВОРИШАМ, по ошибке, в силу трудности момента, напяливших на себя судейские мантии и, ЧТО ПРОСТО ОХРЕНЕТЬ, именно СЕБЯ считают гарантами независимости Украины! Долой НУВОРИШЕЙ-"СУДЕЙ" от руководства ВККС в частности, и из судебной системы Украины в целом !
13.07.2021 13:07 Відповісти
Так может Украине и президентов будут предлагать иностранцев, конечно они великие профессионалы нам до их далеко, но почемуто в демократиях это называется вмешательство в изберательный процесс иностранных сторон, а это при демократиях не допустимо, может надо Зеленского гнать с власти, он за год себя показал , а умвласти уже третий год, он сам же говорил , что если украинцы не стали хозяевами своей земли, то и не станут - это цитата , в соответствии Зеленский и Порошенко приняли закон, о рынке Земли в одни руки по 10 тыс.га и это продолжение нацысткой колониальной политики по уничтожения народа.
Так может украинцам не не МВФ овских, агентов и соросятин типа Абромявичуса, Яресько, Супрун надо к власти привлекать , а почаще менять президентов например по итогам года, отзывать , переизберать, а если была коррупция, халатность и вредительство, то привлекать к ответственности,
13.07.2021 13:26 Відповісти
Ты что сегодня таблетки не принимал?
13.07.2021 17:05 Відповісти
А ты , что наркобарон?, раз предлагаете продать народу и государству Землю латифундистам тем более иностранным по 10 тыс га в одни руки вместо того, что бы не мешать населению зарабатывать на своей Земле и тем самым капиталищзировать хотя бы как в Польше до 15 тыс.евро.
14.07.2021 02:15 Відповісти
Сергей, если президента избирать ежегодно, должность просто потеряет значение и станет чисто представительской. А "МВФовские агенты" - наша последняя надежда.
13.07.2021 19:48 Відповісти
Время тоже значение имеет, достаточно 10 дней, или даже одного закона,что бы понять у власти мошенники или власть, работающая на народ, так поошрять бандитизм?.
14.07.2021 02:22 Відповісти
Химині кури, Мотрині яйця...! Дурку включають, мол це все зовнішнє управління, втрата суверенітету...? "Радєтєлі" справедливості, 30 років лоха розводять, грабують і наживаються, брешуть і наживаються...? Дуже вже ж проти іноземців, які будуть вести підбір чесної комісії по підбору таких же чесних суддів, що для "радєтєлєй" смерті подібно..?
14.07.2021 02:14 Відповісти
Да не иностранцев надо привлекать к отбору судейскрй власти если они такие а если чеоовек не честный значит его надо переизберать, а не набирать со стороны, тем более иностанцев, которые не несут даже теоретическрй ответственности перед народом, какая же это услуга насеоению пез ответственности? Это подмена понятия и обман .
14.07.2021 02:32 Відповісти
"Квартал" выигрывает у судебной мафии. Интересно. Смотрим. Осталось только судей найти. Одну только знаю - Лариса Гольник из Полтавы.
13.07.2021 17:46 Відповісти
 
 