Рада одобрила закон о перезагрузке ВККС с предложениями Зеленского
Верховная Рада поддержала предложения президента к закону о перезагрузке Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС).
Об этом информирует парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.
В частности, народные депутаты отдали 305 голосов за закон Украины О внесении изменений в закон Украины О судоустройстве и статусе судей и некоторые законы Украины относительно возобновления работы Высшей квалификационной комиссии судей Украины с предложениями президента Украины.
Перед этим каждое из шести предложений президента голосовали отдельно.
Народный депутат "Батькивщины" Сергей Власенко заявил о нарушении регламента во время рассмотрения документа на профильном комитете. По его словам, часть депутатов из оппозиционных фракций не подключили к заседанию, а каждое предложение президента не было поставлено на голосование, что является нарушением.
В законе предусмотрели, что теперь ВККСУ может начать работу, если в ее состав назначено минимум 11 членов из 16 (так было в проголосованной редакции), однако минимум шесть из них должны быть из числа судей или судей в отставке.
Из текста документа исключили возможность конкурсной комиссии и ее членов привлекать к работе конкурсной комиссии экспертов и специалистов. Однако по запросу члена комиссии к ее работе могут привлекаться помощники и переводчики.
Из закона исключили положение о паритетности представителей Совета судей и международных экспертов при принятии конкурсной комиссией решения. В документе прописали определяющий голос международных экспертов. То есть, теперь решение конкурсной комиссии считается принятым, если из 4 (или более) членов "за" проголосовали минимум два международных эксперта. При распределении голосов 3 на 3 преимущество имеет решение, за которое проголосовала "тройка", в состав которой входят минимум 2 международных эксперта.
Так может украинцам не не МВФ овских, агентов и соросятин типа Абромявичуса, Яресько, Супрун надо к власти привлекать , а почаще менять президентов например по итогам года, отзывать , переизберать, а если была коррупция, халатность и вредительство, то привлекать к ответственности,