Рада одобрила закон о перезагрузке ВККС с предложениями Зеленского

Верховная Рада поддержала предложения президента к закону о перезагрузке Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС).

Об этом информирует парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

В частности, народные депутаты отдали 305 голосов за закон Украины О внесении изменений в закон Украины О судоустройстве и статусе судей и некоторые законы Украины относительно возобновления работы Высшей квалификационной комиссии судей Украины с предложениями президента Украины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский ветировал закон о возобновлении работы ВККС

Перед этим каждое из шести предложений президента голосовали отдельно.

Народный депутат "Батькивщины" Сергей Власенко заявил о нарушении регламента во время рассмотрения документа на профильном комитете. По его словам, часть депутатов из оппозиционных фракций не подключили к заседанию, а каждое предложение президента не было поставлено на голосование, что является нарушением.

В законе предусмотрели, что теперь ВККСУ может начать работу, если в ее состав назначено минимум 11 членов из 16 (так было в проголосованной редакции), однако минимум шесть из них должны быть из числа судей или судей в отставке.

Из текста документа исключили возможность конкурсной комиссии и ее членов привлекать к работе конкурсной комиссии экспертов и специалистов. Однако по запросу члена комиссии к ее работе могут привлекаться помощники и переводчики.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Страны "Большой семерки" заявили о готовности направить независимых экспертов для отбора членов ВККС

Из закона исключили положение о паритетности представителей Совета судей и международных экспертов при принятии конкурсной комиссией решения. В документе прописали определяющий голос международных экспертов. То есть, теперь решение конкурсной комиссии считается принятым, если из 4 (или более) членов "за" проголосовали минимум два международных эксперта. При распределении голосов 3 на 3 преимущество имеет решение, за которое проголосовала "тройка", в состав которой входят минимум 2 международных эксперта.

ВР (29395) Зеленский Владимир (21690) судебная реформа (1807) ВККСУ (503)
Из16 членов ВККС МИНИМУМ 11 должны быть из Великобритании, США, Дании, Швеции, Норвегии! Нефиг там делать нашим НУВОРИШАМ, по ошибке, в силу трудности момента, напяливших на себя судейские мантии и, ЧТО ПРОСТО ОХРЕНЕТЬ, именно СЕБЯ считают гарантами независимости Украины! Долой НУВОРИШЕЙ-"СУДЕЙ" от руководства ВККС в частности, и из судебной системы Украины в целом !
13.07.2021 13:07 Ответить
Ты что сегодня таблетки не принимал?
13.07.2021 17:05 Ответить
Да не иностранцев надо привлекать к отбору судейскрй власти если они такие а если чеоовек не честный значит его надо переизберать, а не набирать со стороны, тем более иностанцев, которые не несут даже теоретическрй ответственности перед народом, какая же это услуга насеоению пез ответственности? Это подмена понятия и обман .
14.07.2021 02:32 Ответить
Из16 членов ВККС МИНИМУМ 11 должны быть из Великобритании, США, Дании, Швеции, Норвегии! Нефиг там делать нашим НУВОРИШАМ, по ошибке, в силу трудности момента, напяливших на себя судейские мантии и, ЧТО ПРОСТО ОХРЕНЕТЬ, именно СЕБЯ считают гарантами независимости Украины! Долой НУВОРИШЕЙ-"СУДЕЙ" от руководства ВККС в частности, и из судебной системы Украины в целом !
13.07.2021 13:07 Ответить
Так может Украине и президентов будут предлагать иностранцев, конечно они великие профессионалы нам до их далеко, но почемуто в демократиях это называется вмешательство в изберательный процесс иностранных сторон, а это при демократиях не допустимо, может надо Зеленского гнать с власти, он за год себя показал , а умвласти уже третий год, он сам же говорил , что если украинцы не стали хозяевами своей земли, то и не станут - это цитата , в соответствии Зеленский и Порошенко приняли закон, о рынке Земли в одни руки по 10 тыс.га и это продолжение нацысткой колониальной политики по уничтожения народа.
Так может украинцам не не МВФ овских, агентов и соросятин типа Абромявичуса, Яресько, Супрун надо к власти привлекать , а почаще менять президентов например по итогам года, отзывать , переизберать, а если была коррупция, халатность и вредительство, то привлекать к ответственности,
13.07.2021 13:26 Ответить
Ты что сегодня таблетки не принимал?
13.07.2021 17:05 Ответить
А ты , что наркобарон?, раз предлагаете продать народу и государству Землю латифундистам тем более иностранным по 10 тыс га в одни руки вместо того, что бы не мешать населению зарабатывать на своей Земле и тем самым капиталищзировать хотя бы как в Польше до 15 тыс.евро.
14.07.2021 02:15 Ответить
Сергей, если президента избирать ежегодно, должность просто потеряет значение и станет чисто представительской. А "МВФовские агенты" - наша последняя надежда.
13.07.2021 19:48 Ответить
Время тоже значение имеет, достаточно 10 дней, или даже одного закона,что бы понять у власти мошенники или власть, работающая на народ, так поошрять бандитизм?.
14.07.2021 02:22 Ответить
Химині кури, Мотрині яйця...! Дурку включають, мол це все зовнішнє управління, втрата суверенітету...? "Радєтєлі" справедливості, 30 років лоха розводять, грабують і наживаються, брешуть і наживаються...? Дуже вже ж проти іноземців, які будуть вести підбір чесної комісії по підбору таких же чесних суддів, що для "радєтєлєй" смерті подібно..?
14.07.2021 02:14 Ответить
Да не иностранцев надо привлекать к отбору судейскрй власти если они такие а если чеоовек не честный значит его надо переизберать, а не набирать со стороны, тем более иностанцев, которые не несут даже теоретическрй ответственности перед народом, какая же это услуга насеоению пез ответственности? Это подмена понятия и обман .
14.07.2021 02:32 Ответить
"Квартал" выигрывает у судебной мафии. Интересно. Смотрим. Осталось только судей найти. Одну только знаю - Лариса Гольник из Полтавы.
13.07.2021 17:46 Ответить
 
 