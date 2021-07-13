Рада одобрила закон о перезагрузке ВККС с предложениями Зеленского

Верховная Рада поддержала предложения президента к закону о перезагрузке Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС).

Об этом информирует парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

В частности, народные депутаты отдали 305 голосов за закон Украины О внесении изменений в закон Украины О судоустройстве и статусе судей и некоторые законы Украины относительно возобновления работы Высшей квалификационной комиссии судей Украины с предложениями президента Украины.

Перед этим каждое из шести предложений президента голосовали отдельно.

Народный депутат "Батькивщины" Сергей Власенко заявил о нарушении регламента во время рассмотрения документа на профильном комитете. По его словам, часть депутатов из оппозиционных фракций не подключили к заседанию, а каждое предложение президента не было поставлено на голосование, что является нарушением.

В законе предусмотрели, что теперь ВККСУ может начать работу, если в ее состав назначено минимум 11 членов из 16 (так было в проголосованной редакции), однако минимум шесть из них должны быть из числа судей или судей в отставке.

Из текста документа исключили возможность конкурсной комиссии и ее членов привлекать к работе конкурсной комиссии экспертов и специалистов. Однако по запросу члена комиссии к ее работе могут привлекаться помощники и переводчики.

Из закона исключили положение о паритетности представителей Совета судей и международных экспертов при принятии конкурсной комиссией решения. В документе прописали определяющий голос международных экспертов. То есть, теперь решение конкурсной комиссии считается принятым, если из 4 (или более) членов "за" проголосовали минимум два международных эксперта. При распределении голосов 3 на 3 преимущество имеет решение, за которое проголосовала "тройка", в состав которой входят минимум 2 международных эксперта.