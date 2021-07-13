В СИЗО Симферополя, где удерживают украинских политзаключенных, зафиксирована вспышка коронавируса, - Денисова

В СИЗО оккупированного РФ Симферополя, где удерживают украинских политзаключенных, произошла вспышка коронавируса.

Об этом сообщила на своей странице в соцсети Фейсбук уполномоченный ВР по правам человека Людмила Денисова, информирует Цензор.НЕТ.

"С начала пандемии COVID-19 систематически требую от страны-оккупанта обеспечить средствами индивидуальной защиты наших сограждан в местах лишения свободы. Впрочем обращения остаются без соответствующего реагирования", - подчеркнула она.

Также омбудмен добавила, что адвокаты постоянно информируют ее о неоказании медицинской помощи, изъятии лекарств и игнорировании жалоб украинских политзаключенных на состояние здоровья.

Денисова обратилась к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой с просьбой предоставить политзаключенным соответствующее медико-санитарное обеспечение с учетом рекомендаций Всемирной организации здравоохранения.

"В соответствии с Четвертой Женевской конвенцией, Российская Федерация как государство-оккупант несет ответственность за обеспечение и соблюдение прав граждан, которые проживают на временно оккупированной территории Крыма", - подчеркнула украинский омбудсмен.

