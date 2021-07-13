РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4174 посетителя онлайн
Новости Коронавирус и карантин
1 224 1

Три центра массовой вакцинации в Харькове начали работать ежедневно, - ОГА

Три центра массовой вакцинации в Харькове начали работать ежедневно, - ОГА

Центры массовой вакцинации от COVID-19, расположенные по ул. Полтавский Шлях, 56, ул. Тринклера, 6, и ул. Кооперативная, 28-А в Харькове, теперь работают ежедневно.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации.

Кроме того, по выходным работают центры массовой вакцинации по ул. Сумская, 56, и ул.Шатилова Дача, 4.

По информации ОГА, во всех центрах прививки делают вакцинами CoronaVac и Pfizer.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вакцина Comirnaty/Pfizer уже доступна в центрах массовой вакцинации, - Минздрав

Время работы центров - с 9:00 до 16:00.

Три центра массовой вакцинации в Харькове начали работать ежедневно, - ОГА 01

Также читайте: Минздрав не рекомендует проводить плановые прививки одновременно с вакцинацией против коронавируса

По информации Харьковского областного лабораторного центра, по состоянию на вторник, 13 июля, в регионе вакцинировано одной дозой 141 216 человек, полностью закончили вакцинацию 70 953 человека.

вакцина (3815) карантин (16729) ОГА (2397) Харьков (7730) COVID-19 (18610) коронавирус (17042)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Кроме того, по выходным работают центры массовой вакцинации по ул. Сумская, 56, и ул.Шатилова Дача, 4.
По информации ОГА, во всех центрах прививки делают вакцинами CoronaVac и Pfizer. А дайте статистику.
показать весь комментарий
13.07.2021 11:33 Ответить
 
 