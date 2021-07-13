Три центра массовой вакцинации в Харькове начали работать ежедневно, - ОГА

Центры массовой вакцинации от COVID-19, расположенные по ул. Полтавский Шлях, 56, ул. Тринклера, 6, и ул. Кооперативная, 28-А в Харькове, теперь работают ежедневно.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации.

Кроме того, по выходным работают центры массовой вакцинации по ул. Сумская, 56, и ул.Шатилова Дача, 4.

По информации ОГА, во всех центрах прививки делают вакцинами CoronaVac и Pfizer.

Время работы центров - с 9:00 до 16:00.

По информации Харьковского областного лабораторного центра, по состоянию на вторник, 13 июля, в регионе вакцинировано одной дозой 141 216 человек, полностью закончили вакцинацию 70 953 человека.