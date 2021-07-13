1 224 1
Три центра массовой вакцинации в Харькове начали работать ежедневно, - ОГА
Центры массовой вакцинации от COVID-19, расположенные по ул. Полтавский Шлях, 56, ул. Тринклера, 6, и ул. Кооперативная, 28-А в Харькове, теперь работают ежедневно.
Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации.
Кроме того, по выходным работают центры массовой вакцинации по ул. Сумская, 56, и ул.Шатилова Дача, 4.
По информации ОГА, во всех центрах прививки делают вакцинами CoronaVac и Pfizer.
Время работы центров - с 9:00 до 16:00.
По информации Харьковского областного лабораторного центра, по состоянию на вторник, 13 июля, в регионе вакцинировано одной дозой 141 216 человек, полностью закончили вакцинацию 70 953 человека.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
По информации ОГА, во всех центрах прививки делают вакцинами CoronaVac и Pfizer. А дайте статистику.