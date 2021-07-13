РУС
"Результат будет разрушительным": в ВОЗ назвали финал Евро-2020 "рецептом катастрофы"

Присутствие чрезмерного количества болельщиков без масок на финальном матче Европы по футболу неизбежно скажется на эпидемиологической обстановке. Специалист ВОЗ Мария Ван Керкхове заявила, что нарушение правил по противодействию коронавирусу приведет к распространению штамма "дельта".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНН, об этом пишет  The Guardian.

"Я должна радоваться, когда вижу, как на моих глазах передается вирус? "Дельта"-штамм воспользуется положением тех, кто не привился и находится в толпе, без маски, кричит, и поет. Результат будет разрушительным", — отметила специалист.

Издание сообщает, что еще в июне Великобритания договорилась с УЕФА, что стадион будет заполнен на 75%. При этом там применяют систему, по которой все присутствующие должны сдать экспресс-тест. Как отмечает ведомство, экспресс-тесты не являются показательными, поскольку могут дать "ложноотрицательный ответ, если инфицированный человек заболел недавно или если анализ взять неправильно".

В ВОЗ выпустили предупреждение, что большое скопление людей во время соревнований только поспособствует распространению вируса.

Отмечается, что комитет по общественному здоровью в Европейском парламенте назвал решение допустить 60 тыс. фанатов на стадион "рецептом катастрофы". И уже, с чемпионатом связаны сотни новых случаев заболевания, отмечает ведомство.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В ВОЗ посоветовали не смешивать вакцины от COVID-19: "Это несколько опасная тенденция"

В начале июля директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге выразил обеспокоенность в связи с проведением полуфиналов и финала чемпионата Европы по футболу в Великобритании и призвал оценить риски.

ВОЗ также выражало обеспокоенность ослаблением ограничений на COVID-19 странами, принимающими матчи Евро-2020, отметив, что в некоторых из них уже наблюдается рост случаев заболевания.

Также ученые исследовали влияние успеха Англии на Евро-2020 на темпы инфицирования COVID-19 в Великобритании.

ВОЗ (781) карантин (16729) футбол (3592) Евро-2020 (105) COVID-19 (18610) коронавирус (17042)
Топ комментарии
+8
Всем давно уже пофик.
13.07.2021 11:57 Ответить
+7
ну кого-то спасет иммунитет...кого-то вакцинация...кого-то адреналин...и победа своей команды... а кому-то и строгая изоляция в карантине не помогла...
13.07.2021 12:06 Ответить
+5
Хахаха, вот смеху то будет, когда окажется что не оказалося
13.07.2021 12:02 Ответить
Всем давно уже пофик.
13.07.2021 11:57 Ответить
Дарма старалися, возівці.
13.07.2021 12:01 Ответить
Хахаха, вот смеху то будет, когда окажется что не оказалося
окажется-окажется... статистику в нужное русло направлять умеют не только у нас... макаронники через пару недель первыми поднимут вой... сдержанные бритты и здесь скромно останутся вторыми... то, что в других странах, где евро не проводилось, будет аналогичный результат - уже никого не смутит...
показать весь комментарий
13.07.2021 12:08 Ответить
ну кого-то спасет иммунитет...кого-то вакцинация...кого-то адреналин...и победа своей команды... а кому-то и строгая изоляция в карантине не помогла...
І поїхали болЄльЄШікі по всьому світу заразу розносити...
показать весь комментарий
13.07.2021 12:11 Ответить
Я вас разочарую - передача вируса адресная. Есть у вас маска или нет ее - особой роли не играет. Не канечна с изоляцией лучше чем без нее, но это не решает вопрос локализации инфекции. Не решает вопрос и вакцинирование. Почему, а потому что вирус программный продукт, и пока создаются программы(альфа , дельта, мельта и т.д.) вы захекаетесь создавать вакцины.
Начинайте убирать программиста, начинайте смотреть по сторонам....учите матчасть.
13.07.2021 12:14 Ответить
Зараз літо, жара, ніякого зростання кількості хворих не буде. Буцім попередні спалахи іід якихось чемпіонатів ставались
13.07.2021 12:17 Ответить
Хватит уже проворачивать эту преступную аферу с БЕЗСЕМПТОМНЫМИ больными.все больше и больше людей перестают вам верить,носить маски и колоться голимым шмурдяком
13.07.2021 12:22 Ответить
Особенно на Раше.
13.07.2021 15:11 Ответить
Разъяренные англичане избивают итальянцев после проигрыша.

Разъяренные англичане избивают итальянцев после проигрыша.
13.07.2021 12:23 Ответить
Головне, що всі баби в масках
13.07.2021 13:05 Ответить
английские болельщики всегда были неадекватные, особенно когда выпьют...
13.07.2021 13:52 Ответить
а якщо ні?
13.07.2021 22:39 Ответить
 
 