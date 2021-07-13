"Результат будет разрушительным": в ВОЗ назвали финал Евро-2020 "рецептом катастрофы"

Присутствие чрезмерного количества болельщиков без масок на финальном матче Европы по футболу неизбежно скажется на эпидемиологической обстановке. Специалист ВОЗ Мария Ван Керкхове заявила, что нарушение правил по противодействию коронавирусу приведет к распространению штамма "дельта".

"Я должна радоваться, когда вижу, как на моих глазах передается вирус? "Дельта"-штамм воспользуется положением тех, кто не привился и находится в толпе, без маски, кричит, и поет. Результат будет разрушительным", — отметила специалист.

Издание сообщает, что еще в июне Великобритания договорилась с УЕФА, что стадион будет заполнен на 75%. При этом там применяют систему, по которой все присутствующие должны сдать экспресс-тест. Как отмечает ведомство, экспресс-тесты не являются показательными, поскольку могут дать "ложноотрицательный ответ, если инфицированный человек заболел недавно или если анализ взять неправильно".

В ВОЗ выпустили предупреждение, что большое скопление людей во время соревнований только поспособствует распространению вируса.

Отмечается, что комитет по общественному здоровью в Европейском парламенте назвал решение допустить 60 тыс. фанатов на стадион "рецептом катастрофы". И уже, с чемпионатом связаны сотни новых случаев заболевания, отмечает ведомство.

В начале июля директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге выразил обеспокоенность в связи с проведением полуфиналов и финала чемпионата Европы по футболу в Великобритании и призвал оценить риски.

ВОЗ также выражало обеспокоенность ослаблением ограничений на COVID-19 странами, принимающими матчи Евро-2020, отметив, что в некоторых из них уже наблюдается рост случаев заболевания.

Также ученые исследовали влияние успеха Англии на Евро-2020 на темпы инфицирования COVID-19 в Великобритании.