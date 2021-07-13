РУС
Разумков по требованию Зеленского созывает внеочередное заседание ВР 15 июля. ДОКУМЕНТ

Спикер ВР Дмитрий Разумков подписал распоряжение о созыве в четверг, 15 июля, внеочередного заседания Верховной Рады по требованию президента Украины. Уже традиционно оно начнется в 16:00.

Об этом Разумков написал на своей странице в соцсети Фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, на повестке дня преимущественно экологические инициативы, а именно: проекты законов "О государственном экологическом контроле" (№3091) и "О территориях Изумрудной сети" (№4461), а также о промышленном загрязнении (№4167), сохранении лесов (№5650) и регулировании выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (№5339).

"Кроме этого, запланировано рассмотрение законопроекта, который предусматривает усиление ответственности за незаконную добычу полезных ископаемых (№3576) и проекта закона о имплементации международных соглашений и директив ЕС в сфере охраны животного и растительного мира (№2351). Еще одна инициатива, которую рассмотрит парламент, касается внедрения электронной регистрации и декларирования места жительства в Украине (№5463)", - уточнил Разумков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На этой неделе Рада проведет два внеочередных заседания. Предложения по принятию законопроекта о деолигахизации не поступали, - Разумков

В общем к рассмотрению предложено 13 законопроектов, уточнил Разумков.

+6
І масковсага язіка в сватах і кварталє - в проекті 5551-2
показать весь комментарий
13.07.2021 12:49 Ответить
+5
а когда уже до деревьев дело дойдет? самая пора высаживать - июль.
показать весь комментарий
13.07.2021 12:57 Ответить
+4
О сохранении лесов, за незаконную добычу полезных ископаемых

1. Скільки дерев вже висадили?
2. Коли почнуться виплати дітям за використання корисних копалин?
показать весь комментарий
13.07.2021 12:52 Ответить
Я так понимаю главный и самый животрепещущий вопрос о легализации шмали? )))
показать весь комментарий
13.07.2021 12:47 Ответить
І масковсага язіка в сватах і кварталє - в проекті 5551-2
показать весь комментарий
13.07.2021 12:49 Ответить
Та да ! - Шмаль і пацифікація всієї країни
показать весь комментарий
13.07.2021 12:49 Ответить
make love not war. точно, у меня вот только сейчас появилось понимание многоходовочки от зе.
показать весь комментарий
13.07.2021 13:33 Ответить
понимание, много ходов очка от зе.

Ху, хоча б хтось замітив закономірність та зможе спрогнозувати...
показать весь комментарий
13.07.2021 13:57 Ответить
О сохранении лесов, за незаконную добычу полезных ископаемых

1. Скільки дерев вже висадили?
2. Коли почнуться виплати дітям за використання корисних копалин?
показать весь комментарий
13.07.2021 12:52 Ответить
ну все, капец экологии...
показать весь комментарий
13.07.2021 12:55 Ответить
а когда уже до деревьев дело дойдет? самая пора высаживать - июль.
показать весь комментарий
13.07.2021 12:57 Ответить
Рояль привезли?
показать весь комментарий
13.07.2021 12:59 Ответить
та майте совість, скільки вже можна знущатись над найвеличнішим препіздентом Галактики??? Буде сеанс уринотерапії, Зе!Беням та Зе!біляткам- золотий дощ надій та сподівань...
показать весь комментарий
13.07.2021 14:04 Ответить
ШО , 16 июля пугает ДЕРЖАТЕЛЕЙ УКРАИНСКОГО ИНФОРПРОСТОРУ ?

Не хотят , ц у к и , переходить на ДЕРЖАВНУ МОВУ
НЕ дай бог что-то изменят - ТОГДА ВЫГНАТЬ ВСЕХ ДЕПУТАТОВ ИЗ РАДЫ
показать весь комментарий
13.07.2021 13:45 Ответить
Не допустити прийняття законопроекту 5551-2 будь-якою ціною!

Втратимо мову - втратимо державу!
показать весь комментарий
13.07.2021 14:13 Ответить
Я вірно зрозумів- це підпис Разумкова? Даииииун чи Дииикуі, хто б сподівався на таке самосприйняття?
показать весь комментарий
13.07.2021 14:17 Ответить
Чесно кажучи я на цю тему не заглядав Кожний підписується як хоче! У мене теж такий підпис що не розбереш що за прізвище Просто його підробить складно!
показать весь комментарий
13.07.2021 17:20 Ответить
міг би посперечатись, що ця тема вами пройдена... У мене дуже розмиті спогади, але ще дещо пам'ятаю. Діло не в розбірливості в даному випадку, а у тому, що мається на увазі? Скоріш за все там Дмитрий, а це вже до психіатрів чи ні?
показать весь комментарий
13.07.2021 17:26 Ответить
Ну ставить підпис так - ну і чорт з ним! У мене у підписі спочатку виписується перша буква прізвища, а потім "розворот назад " і перша буква імені охоплює першу букву прізвища кільцем Так мені теж до психіатра йти?
показать весь комментарий
13.07.2021 17:35 Ответить
якщо потрібно, можете з ним (психіатром) побалакати перед дзеркалом... Разумков на вимогу Зеленського скликає позачергове засідання ВР 15 липня - Цензор.НЕТ 9059 Для мене основне, щоб підпис не відрізнявся від взірця (попили мені нерви, коли у банку вимагали копію від неї). А в даному контексті- шпаківня намісника президента, якщо повезе та Зе!Бень десь не долетить.
показать весь комментарий
13.07.2021 17:52 Ответить
 
 