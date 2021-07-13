Разумков по требованию Зеленского созывает внеочередное заседание ВР 15 июля. ДОКУМЕНТ
Спикер ВР Дмитрий Разумков подписал распоряжение о созыве в четверг, 15 июля, внеочередного заседания Верховной Рады по требованию президента Украины. Уже традиционно оно начнется в 16:00.
Об этом Разумков написал на своей странице в соцсети Фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, на повестке дня преимущественно экологические инициативы, а именно: проекты законов "О государственном экологическом контроле" (№3091) и "О территориях Изумрудной сети" (№4461), а также о промышленном загрязнении (№4167), сохранении лесов (№5650) и регулировании выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (№5339).
"Кроме этого, запланировано рассмотрение законопроекта, который предусматривает усиление ответственности за незаконную добычу полезных ископаемых (№3576) и проекта закона о имплементации международных соглашений и директив ЕС в сфере охраны животного и растительного мира (№2351). Еще одна инициатива, которую рассмотрит парламент, касается внедрения электронной регистрации и декларирования места жительства в Украине (№5463)", - уточнил Разумков.
В общем к рассмотрению предложено 13 законопроектов, уточнил Разумков.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Ху, хоча б хтось замітив закономірність та зможе спрогнозувати...
1. Скільки дерев вже висадили?
2. Коли почнуться виплати дітям за використання корисних копалин?
Не хотят , ц у к и , переходить на ДЕРЖАВНУ МОВУ
НЕ дай бог что-то изменят - ТОГДА ВЫГНАТЬ ВСЕХ ДЕПУТАТОВ ИЗ РАДЫ
Втратимо мову - втратимо державу!