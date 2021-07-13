УКР
Новини
Разумков на вимогу Зеленського скликає позачергове засідання ВР 15 липня. ДОКУМЕНТ

Спікер ВР Дмитро Разумков підписав розпорядження про скликання в четвер, 15 липня, позачергового засідання Верховної Ради на вимогу президента України. Вже традиційно воно почнеться о 16:00.

Про це Разумков написав на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, на порядку денному переважно екологічні ініціативи, а саме: проєкти законів "Про державний екологічний контроль" (№3091) та "Про території Смарагдової мережі" (№4461), а також про промислове забруднення (№4167), збереження лісів (№5650) та регулювання викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря (№5339).

"Крім цього, заплановано розгляд законопроєкту, який передбачає посилення відповідальності за незаконний видобуток корисних копалин (№3576) та проєкту закону про імплементації міжнародних угод і директив ЄС у сфері охорони тваринного і рослинного світу (№2351). Ще одна ініціатива, яку розгляне парламент, стосується впровадження електронної реєстрації та декларування місця проживання в Україні (№5463)", - уточнив Разумков.

Читайте також: Наступного пленарного тижня відбудуться ще два позачергових засідання Ради, - "слуга народу" Корнієнко

Загалом до розгляду запропоновано 13 законопроєктів, уточнив Разумков.

+6
І масковсага язіка в сватах і кварталє - в проекті 5551-2
показати весь коментар
13.07.2021 12:49 Відповісти
+5
а когда уже до деревьев дело дойдет? самая пора высаживать - июль.
показати весь коментар
13.07.2021 12:57 Відповісти
+4
О сохранении лесов, за незаконную добычу полезных ископаемых

1. Скільки дерев вже висадили?
2. Коли почнуться виплати дітям за використання корисних копалин?
показати весь коментар
13.07.2021 12:52 Відповісти
Коментувати
Я так понимаю главный и самый животрепещущий вопрос о легализации шмали? )))
показати весь коментар
13.07.2021 12:47 Відповісти
І масковсага язіка в сватах і кварталє - в проекті 5551-2
показати весь коментар
13.07.2021 12:49 Відповісти
Та да ! - Шмаль і пацифікація всієї країни
показати весь коментар
13.07.2021 12:49 Відповісти
make love not war. точно, у меня вот только сейчас появилось понимание многоходовочки от зе.
показати весь коментар
13.07.2021 13:33 Відповісти
понимание, много ходов очка от зе.

Ху, хоча б хтось замітив закономірність та зможе спрогнозувати...
показати весь коментар
13.07.2021 13:57 Відповісти
О сохранении лесов, за незаконную добычу полезных ископаемых

1. Скільки дерев вже висадили?
2. Коли почнуться виплати дітям за використання корисних копалин?
показати весь коментар
13.07.2021 12:52 Відповісти
ну все, капец экологии...
показати весь коментар
13.07.2021 12:55 Відповісти
а когда уже до деревьев дело дойдет? самая пора высаживать - июль.
показати весь коментар
13.07.2021 12:57 Відповісти
Рояль привезли?
показати весь коментар
13.07.2021 12:59 Відповісти
та майте совість, скільки вже можна знущатись над найвеличнішим препіздентом Галактики??? Буде сеанс уринотерапії, Зе!Беням та Зе!біляткам- золотий дощ надій та сподівань...
показати весь коментар
13.07.2021 14:04 Відповісти
ШО , 16 июля пугает ДЕРЖАТЕЛЕЙ УКРАИНСКОГО ИНФОРПРОСТОРУ ?

Не хотят , ц у к и , переходить на ДЕРЖАВНУ МОВУ
НЕ дай бог что-то изменят - ТОГДА ВЫГНАТЬ ВСЕХ ДЕПУТАТОВ ИЗ РАДЫ
показати весь коментар
13.07.2021 13:45 Відповісти
Не допустити прийняття законопроекту 5551-2 будь-якою ціною!

Втратимо мову - втратимо державу!
показати весь коментар
13.07.2021 14:13 Відповісти
Я вірно зрозумів- це підпис Разумкова? Даииииун чи Дииикуі, хто б сподівався на таке самосприйняття?
показати весь коментар
13.07.2021 14:17 Відповісти
Чесно кажучи я на цю тему не заглядав Кожний підписується як хоче! У мене теж такий підпис що не розбереш що за прізвище Просто його підробить складно!
показати весь коментар
13.07.2021 17:20 Відповісти
міг би посперечатись, що ця тема вами пройдена... У мене дуже розмиті спогади, але ще дещо пам'ятаю. Діло не в розбірливості в даному випадку, а у тому, що мається на увазі? Скоріш за все там Дмитрий, а це вже до психіатрів чи ні?
показати весь коментар
13.07.2021 17:26 Відповісти
Ну ставить підпис так - ну і чорт з ним! У мене у підписі спочатку виписується перша буква прізвища, а потім "розворот назад " і перша буква імені охоплює першу букву прізвища кільцем Так мені теж до психіатра йти?
показати весь коментар
13.07.2021 17:35 Відповісти
якщо потрібно, можете з ним (психіатром) побалакати перед дзеркалом... Разумков на вимогу Зеленського скликає позачергове засідання ВР 15 липня - Цензор.НЕТ 9059 Для мене основне, щоб підпис не відрізнявся від взірця (попили мені нерви, коли у банку вимагали копію від неї). А в даному контексті- шпаківня намісника президента, якщо повезе та Зе!Бень десь не долетить.
показати весь коментар
13.07.2021 17:52 Відповісти
 
 