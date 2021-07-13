Разумков на вимогу Зеленського скликає позачергове засідання ВР 15 липня. ДОКУМЕНТ
Спікер ВР Дмитро Разумков підписав розпорядження про скликання в четвер, 15 липня, позачергового засідання Верховної Ради на вимогу президента України. Вже традиційно воно почнеться о 16:00.
Про це Разумков написав на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, на порядку денному переважно екологічні ініціативи, а саме: проєкти законів "Про державний екологічний контроль" (№3091) та "Про території Смарагдової мережі" (№4461), а також про промислове забруднення (№4167), збереження лісів (№5650) та регулювання викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря (№5339).
"Крім цього, заплановано розгляд законопроєкту, який передбачає посилення відповідальності за незаконний видобуток корисних копалин (№3576) та проєкту закону про імплементації міжнародних угод і директив ЄС у сфері охорони тваринного і рослинного світу (№2351). Ще одна ініціатива, яку розгляне парламент, стосується впровадження електронної реєстрації та декларування місця проживання в Україні (№5463)", - уточнив Разумков.
Загалом до розгляду запропоновано 13 законопроєктів, уточнив Разумков.
Ху, хоча б хтось замітив закономірність та зможе спрогнозувати...
1. Скільки дерев вже висадили?
2. Коли почнуться виплати дітям за використання корисних копалин?
Не хотят , ц у к и , переходить на ДЕРЖАВНУ МОВУ
НЕ дай бог что-то изменят - ТОГДА ВЫГНАТЬ ВСЕХ ДЕПУТАТОВ ИЗ РАДЫ
Втратимо мову - втратимо державу!