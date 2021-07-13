Разумков на вимогу Зеленського скликає позачергове засідання ВР 15 липня. ДОКУМЕНТ

Спікер ВР Дмитро Разумков підписав розпорядження про скликання в четвер, 15 липня, позачергового засідання Верховної Ради на вимогу президента України. Вже традиційно воно почнеться о 16:00.

Про це Разумков написав на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, на порядку денному переважно екологічні ініціативи, а саме: проєкти законів "Про державний екологічний контроль" (№3091) та "Про території Смарагдової мережі" (№4461), а також про промислове забруднення (№4167), збереження лісів (№5650) та регулювання викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря (№5339).

"Крім цього, заплановано розгляд законопроєкту, який передбачає посилення відповідальності за незаконний видобуток корисних копалин (№3576) та проєкту закону про імплементації міжнародних угод і директив ЄС у сфері охорони тваринного і рослинного світу (№2351). Ще одна ініціатива, яку розгляне парламент, стосується впровадження електронної реєстрації та декларування місця проживання в Україні (№5463)", - уточнив Разумков.

Читайте також: Наступного пленарного тижня відбудуться ще два позачергових засідання Ради, - "слуга народу" Корнієнко

Загалом до розгляду запропоновано 13 законопроєктів, уточнив Разумков.



