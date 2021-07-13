РУС
В Киеве снизили разрешенную скорость для электросамокатов до 20 км/ч

Все семь операторов проката электросамокатов Киева уже снизили предельную скорость до 20 км/ч.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил заместитель председателя КГГА Константин Усов в своем телеграмм-канале.

"В рамках Меморандума, подписанного между КГГА и операторами проката электросамокатов в Киеве, мы заложили ряд ограничений, которые должны помочь повысить безопасность киевлян при передвижении по улицам города. Одним из основных было ограничение максимальной скорости с 35 км/ч до 20 км/ч. По состоянию на 13 июля все операторы это требование выполнили", - заявил Усов.

По его словам, Киевская городская государственная администрация внимательно следит за выполнением всех пунктов Меморандума.

"Время полной имплементации всех ограничений продлится около месяца с даты подписания Меморандума, поскольку на технологическое исполнение некоторых из них требуется больше времени, а некоторые даже требуют изменения бизнес-модели. Кроме снижения предельной скорости, уже четыре оператора из семи полноценно ввели зоны ограничения скорости до 14 км ч и зоны полного запрета движения. Система выполняет следующие действия автоматически, опираясь на GPS-сигнал. Остальные три операторы должны соответственно наладить свои карты в ближайшее время", - отметил заместитель председателя КГГА.

Он также сообщил, что операторы уже частично промаркировали самокаты номерными знаками. Номера наносятся с обеих сторон трубы руля в формате "буква и 4 цифры", и у каждого из операторов  есть свои уникальные серии: Bolt - A, В, С; Jet - J, Е; BikeNow - N; Kiwi - K; Scroll Bird - O, S; Zelectra - Т, Z; Vzhooh - V.

"Кроме того, город уже начал получать первые большие данные и тепловые карты от операторов по интенсивности движения прокатных самокатов на улицах и популярных местах для старта-финиша. В дальнейшем эти данные будут использованы для оптимизации маршрутов общественного транспорта", - добавил Усов.

Он также призвал сообщать ему на служебную электронную почту о случаях превышения разрешенной скорости прокатными электросамокатами: [email protected] 

Напомним, что 24 июня Киевская городская государственная администрация подписала Меморандум о сотрудничестве с операторами услуг проката электросамокатов Киева. Среди главных ограничений - уменьшение максимальной скорости, введение зон запрета передвижения и оставление самокатов, упорядочение точек утреннего старта, маркировка каждого самоката, страхование пользователей, а также предоставление операторами данных, необходимых для контроля качества услуг проката.

+7
Еще бы этих "ездунов" из тротуаров убрали.
13.07.2021 13:19 Ответить
+5
буквально вчера наблюдал картину в парке : самокатчик гнал по алее на полной скорости и зацепил малышку лет 4-5 , остановился и начал качать права бабушке ребёнка , в итоге толкнул бабушку и начал сёбывать , но не успел отъехать и десяти метров как получил пистюлю прямо на ходу в нос от крепкого парня , выскочевшиго наперез (оказалось отец девочки, он оказывается занимался рядом на спортплощадке с корешами и всё усёк...) -я ещё никогда не видел чтобы человека и самокат завязывали в узел , плять.... ...берегите окружающих и особенно себя , долбосамокатчики !
13.07.2021 14:25 Ответить
+4
Чтобы водить машину - надо пройти курсы, сдать экзамены и как результат получение прав.
Чтобы водить самокат на проезжей части - надо "соблюдать ПДД"........... и все???

Станет больше хрустиков под колесами........ Эти велосипедисты, самокатчики хоть знают ПДД???
По моему опыту, велосипедистов, которые соблюдают ПДД, не более 10%, остальные просто прут вывалив "блюдца" и считают, что они супермены на дорогах.
13.07.2021 13:22 Ответить
Прям как вижу: гонит самокатчик по городу як бэшэный, а за ним патруль на Тойоте-Примус такой: "Водій самокату сяомі чорного кольору, негайно зупиніться! Буду стріляти по п'ятках!!!"
13.07.2021 13:19 Ответить
От примуса он сдрыснет на тротуар та и всё.
Надо шоб и мусор тоже на самокате, а лучше - на моноколесе, в обладунках космонавта, в шлёме, с щитом и дубинатором, вообще будет агонь.
13.07.2021 13:26 Ответить
Ой, агонь, ой агонь!!!
С юмором сегодня народ на форуме. Приятно.
13.07.2021 13:31 Ответить
- Козлевич купил по случаю такой старый автомобиль, что появление его на рынке можно было объяснить только ликвидацией автомобильного музея (с)
13.07.2021 14:53 Ответить
Еще бы этих "ездунов" из тротуаров убрали.
13.07.2021 13:19 Ответить
..убрали куда, "справедливый ты мой", типа знающий ПДД?.. во второй ряд, где благородные алени несутся без тормозов, бо "имеют право на ошибку"? потому что первый забит их же припаркованным "на минутку" транспортом или по которому ехать нереально из-за горбов, ливнёвок, мусора, открытых люков..
нет уж, чипполино, пока в городе нет велоинфраструктуры, лучше неспеша катиться живым и здоровым на 5км/ч быстрее чем такой же пешеход, чем быстро, убранного вами с тротуара как лёгкого двуколёсного, по дороге тебя отвезут в больницу или на кладбище....(
13.07.2021 14:29 Ответить
Сам ты Чипполино, Даныло. Это твои проблемы, как владельца транспортного средства. Согласно ПДД, на тротуаре тебя быть не должно.
13.07.2021 14:42 Ответить
..согласно ПДД на тротуаре не должно быть и авто.. парковка в том числе..
и очень интересно услышать мнение специалиста по ПДД по этому поводу.. и, желательно, сравительную статистику смертей на тротуаре с участием террористов-велосипедистов и законопослушных ангелов на своих четырёх..
- ну а выводы пусть делает мудрый нарид, если оболваненый нарид на это ещё способен.. статистика на сайте вполне показательна.. походу, так нам и надо - мы достойны такой жизни в Украине
13.07.2021 19:50 Ответить
Ага, и разрешить движение только Лексусам и Ролс-ройсам.
13.07.2021 13:22 Ответить
Чтобы водить машину - надо пройти курсы, сдать экзамены и как результат получение прав.
Чтобы водить самокат на проезжей части - надо "соблюдать ПДД"........... и все???

Станет больше хрустиков под колесами........ Эти велосипедисты, самокатчики хоть знают ПДД???
По моему опыту, велосипедистов, которые соблюдают ПДД, не более 10%, остальные просто прут вывалив "блюдца" и считают, что они супермены на дорогах.
13.07.2021 13:22 Ответить
Текст заголовку не відповідає дійсності: забули слова "оператори прокату електросамокатів". Всі інші приватні власники електросамокатів в швидкості не обмежуються
13.07.2021 13:24 Ответить
но позвольте я ложил Bolt на всякие там шляпко-ограничение таки меры противоречат Конституции в статье " права і свободи громадян не можуть бути зменшені або завужені " ..для убогих униженых и обездоленых это означает, что если вы когда-нибудь имели право ехать 35 да хоть 55кмв час насамокате - это право подзаконным актом у вас не могут забрать или ограничивать Вас
13.07.2021 13:35 Ответить
Да вы можете ездить хоть 100 км - это ваше право ... Но только на...уй с тротуара - пи...дуйте на дорогу и там исполняйте , что хотите . ( каждый день в тырнете видео об идиотах на самокатах )....
13.07.2021 13:49 Ответить
Купите электросамокат на 4 кВт и не будете чувствовать себя убогим и униженным, пока не введут ППД для самокатов, как в цивилизованных странах!
13.07.2021 13:53 Ответить
На педальном велосипеде можно хоть 60 а на электро только20
13.07.2021 14:28 Ответить
правильно ты ложил Bolt на ПДД и ограничения скоростного режима , а водители авто ложили Болт на твой Bolt и заодно на всех самокатчиков вместе взятых...потому и хрустят хрусты на дорогах..
13.07.2021 14:34 Ответить
а при беге будет ограничение?
13.07.2021 13:47 Ответить
дебильные ограничения.

(нет, у меня нет самоката и мне они не нравятся)
13.07.2021 13:49 Ответить
неплохой переходной вариант, пока не придумают что-то получше...
13.07.2021 13:57 Ответить
А что с тарифами ? Время увеличилось в 2 раза.
13.07.2021 14:22 Ответить
про велосипедистів, водіїв моторолерів та інших самокатчиків: правила ДР повинні знати всі ще зі школи. Хто не здав - має обмеженя в правах. скажімо не зможе голосувати на виборах по приколу.
13.07.2021 14:23 Ответить
буквально вчера наблюдал картину в парке : самокатчик гнал по алее на полной скорости и зацепил малышку лет 4-5 , остановился и начал качать права бабушке ребёнка , в итоге толкнул бабушку и начал сёбывать , но не успел отъехать и десяти метров как получил пистюлю прямо на ходу в нос от крепкого парня , выскочевшиго наперез (оказалось отец девочки, он оказывается занимался рядом на спортплощадке с корешами и всё усёк...) -я ещё никогда не видел чтобы человека и самокат завязывали в узел , плять.... ...берегите окружающих и особенно себя , долбосамокатчики !
13.07.2021 14:25 Ответить
тут справедливости повезло и она восторжествовала, такое не часто случается и поэтому границы дозволенного для быдла постоянно разрушаются
13.07.2021 16:29 Ответить
теперь на велосипеде быстрее
13.07.2021 17:13 Ответить
правильно.
13.07.2021 17:59 Ответить
 
 