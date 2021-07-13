В Киеве снизили разрешенную скорость для электросамокатов до 20 км/ч
Все семь операторов проката электросамокатов Киева уже снизили предельную скорость до 20 км/ч.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил заместитель председателя КГГА Константин Усов в своем телеграмм-канале.
"В рамках Меморандума, подписанного между КГГА и операторами проката электросамокатов в Киеве, мы заложили ряд ограничений, которые должны помочь повысить безопасность киевлян при передвижении по улицам города. Одним из основных было ограничение максимальной скорости с 35 км/ч до 20 км/ч. По состоянию на 13 июля все операторы это требование выполнили", - заявил Усов.
По его словам, Киевская городская государственная администрация внимательно следит за выполнением всех пунктов Меморандума.
"Время полной имплементации всех ограничений продлится около месяца с даты подписания Меморандума, поскольку на технологическое исполнение некоторых из них требуется больше времени, а некоторые даже требуют изменения бизнес-модели. Кроме снижения предельной скорости, уже четыре оператора из семи полноценно ввели зоны ограничения скорости до 14 км ч и зоны полного запрета движения. Система выполняет следующие действия автоматически, опираясь на GPS-сигнал. Остальные три операторы должны соответственно наладить свои карты в ближайшее время", - отметил заместитель председателя КГГА.
Он также сообщил, что операторы уже частично промаркировали самокаты номерными знаками. Номера наносятся с обеих сторон трубы руля в формате "буква и 4 цифры", и у каждого из операторов есть свои уникальные серии: Bolt - A, В, С; Jet - J, Е; BikeNow - N; Kiwi - K; Scroll Bird - O, S; Zelectra - Т, Z; Vzhooh - V.
"Кроме того, город уже начал получать первые большие данные и тепловые карты от операторов по интенсивности движения прокатных самокатов на улицах и популярных местах для старта-финиша. В дальнейшем эти данные будут использованы для оптимизации маршрутов общественного транспорта", - добавил Усов.
Он также призвал сообщать ему на служебную электронную почту о случаях превышения разрешенной скорости прокатными электросамокатами: [email protected]
Напомним, что 24 июня Киевская городская государственная администрация подписала Меморандум о сотрудничестве с операторами услуг проката электросамокатов Киева. Среди главных ограничений - уменьшение максимальной скорости, введение зон запрета передвижения и оставление самокатов, упорядочение точек утреннего старта, маркировка каждого самоката, страхование пользователей, а также предоставление операторами данных, необходимых для контроля качества услуг проката.
Надо шоб и мусор тоже на самокате, а лучше - на моноколесе, в обладунках космонавта, в шлёме, с щитом и дубинатором, вообще будет агонь.
С юмором сегодня народ на форуме. Приятно.
нет уж, чипполино, пока в городе нет велоинфраструктуры, лучше неспеша катиться живым и здоровым на 5км/ч быстрее чем такой же пешеход, чем быстро, убранного вами с тротуара как лёгкого двуколёсного, по дороге тебя отвезут в больницу или на кладбище....(
и очень интересно услышать мнение специалиста по ПДД по этому поводу.. и, желательно, сравительную статистику смертей на тротуаре с участием террористов-велосипедистов и законопослушных ангелов на своих четырёх..
- ну а выводы пусть делает мудрый нарид, если оболваненый нарид на это ещё способен.. статистика на сайте вполне показательна.. походу, так нам и надо - мы достойны такой жизни в Украине
Чтобы водить самокат на проезжей части - надо "соблюдать ПДД"........... и все???
Станет больше хрустиков под колесами........ Эти велосипедисты, самокатчики хоть знают ПДД???
По моему опыту, велосипедистов, которые соблюдают ПДД, не более 10%, остальные просто прут вывалив "блюдца" и считают, что они супермены на дорогах.
(нет, у меня нет самоката и мне они не нравятся)