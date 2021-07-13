УКР
Новини
У Києві знизили дозволену швидкість для електросамокатів до 20 км/год

Усі сім операторів прокату електросамокатів Києва вже знизили граничну швидкість до 20 км/год.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив заступник голови КМДА Костянтин Усов у своєму телеграм-каналі.

"У рамках Меморандуму, підписаного між КМДА та операторами прокату електросамокатів у Києві, ми заклали низку обмежень, які мають допомогти підвищити безпеку киян при пересуванні вулицями міста. Одним із основних було обмеження максимальної швидкості з 35 км/год до 20 км/год. Станом на 13 липня всі оператори цю вимогу виконали", – заявив Костянтин Усов.

За його словами, Київська міська державна адміністрація пильно слідкує за виконанням усіх пунктів Меморандуму.

"Час повної імплементації всіх обмежень триватиме близько місяця з дати підписання Меморандуму, оскільки на технологічне виконання деяких із них потрібно більше часу, а деякі навіть потребують зміни бізнес-моделі. Окрім зниження граничної швидкості, вже чотири оператори з семи повноцінно ввели зони обмеження швидкості до 14 км/год та зони повної заборони руху. Система виконує такі дії автоматично, опираючись на GPS-сигнал. Інші три оператори мають відповідно налагодити свої карти найближчим часом", – зазначив заступник голови КМДА.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд у Запоріжжі визнав електросамокат транспортним засобом і оштрафував водія на 127 тис. грн

Він також повідомив, що оператори вже частково промаркували самокати номерними знаками. Номери наносяться з обох сторін труби керма у форматі "літера і 4 цифри", і кожен з операторів має свої унікальні серії: Bolt – A, В, С; Jet – J, Е; BikeNow – N; Kiwi – K; Scroll Bird – O, S; Zelectra – Т, Z; Vzhooh – V.

"Окрім того, місто вже почало отримувати перші великі дані та теплові карти від операторів щодо інтенсивності руху прокатних самокатів на вулицях і найпопулярніших місцях для старту-фінішу. В подальшому ці дані будуть використані для оптимізації маршрутів громадського транспорту", – додав Костянтин Усов.

Він також закликав повідомляти йому на службову електронну пошту про випадки перевищення дозволеної швидкості прокатними електросамокатами:[email protected]

Напомним, что 24 июня Киевская городская государственная администрация подписала Меморандум о сотрудничестве с операторами услуг проката электросамокатов Киева. Среди главных ограничений - уменьшение максимальной скорости, введение зон запрета передвижения и оставление самокатов, упорядочение точек утреннего старта, маркировка каждого самоката, страхование пользователей, а также предоставление операторами данных, необходимых для контроля качества услуг проката.

Топ коментарі
+7
Еще бы этих "ездунов" из тротуаров убрали.
13.07.2021 13:19 Відповісти
+5
буквально вчера наблюдал картину в парке : самокатчик гнал по алее на полной скорости и зацепил малышку лет 4-5 , остановился и начал качать права бабушке ребёнка , в итоге толкнул бабушку и начал сёбывать , но не успел отъехать и десяти метров как получил пистюлю прямо на ходу в нос от крепкого парня , выскочевшиго наперез (оказалось отец девочки, он оказывается занимался рядом на спортплощадке с корешами и всё усёк...) -я ещё никогда не видел чтобы человека и самокат завязывали в узел , плять.... ...берегите окружающих и особенно себя , долбосамокатчики !
13.07.2021 14:25 Відповісти
+4
Чтобы водить машину - надо пройти курсы, сдать экзамены и как результат получение прав.
Чтобы водить самокат на проезжей части - надо "соблюдать ПДД"........... и все???

Станет больше хрустиков под колесами........ Эти велосипедисты, самокатчики хоть знают ПДД???
По моему опыту, велосипедистов, которые соблюдают ПДД, не более 10%, остальные просто прут вывалив "блюдца" и считают, что они супермены на дорогах.
13.07.2021 13:22 Відповісти
Прям как вижу: гонит самокатчик по городу як бэшэный, а за ним патруль на Тойоте-Примус такой: "Водій самокату сяомі чорного кольору, негайно зупиніться! Буду стріляти по п'ятках!!!"
13.07.2021 13:19 Відповісти
От примуса он сдрыснет на тротуар та и всё.
Надо шоб и мусор тоже на самокате, а лучше - на моноколесе, в обладунках космонавта, в шлёме, с щитом и дубинатором, вообще будет агонь.
13.07.2021 13:26 Відповісти
Ой, агонь, ой агонь!!!
С юмором сегодня народ на форуме. Приятно.
13.07.2021 13:31 Відповісти
- Козлевич купил по случаю такой старый автомобиль, что появление его на рынке можно было объяснить только ликвидацией автомобильного музея (с)
13.07.2021 14:53 Відповісти
Еще бы этих "ездунов" из тротуаров убрали.
13.07.2021 13:19 Відповісти
..убрали куда, "справедливый ты мой", типа знающий ПДД?.. во второй ряд, где благородные алени несутся без тормозов, бо "имеют право на ошибку"? потому что первый забит их же припаркованным "на минутку" транспортом или по которому ехать нереально из-за горбов, ливнёвок, мусора, открытых люков..
нет уж, чипполино, пока в городе нет велоинфраструктуры, лучше неспеша катиться живым и здоровым на 5км/ч быстрее чем такой же пешеход, чем быстро, убранного вами с тротуара как лёгкого двуколёсного, по дороге тебя отвезут в больницу или на кладбище....(
13.07.2021 14:29 Відповісти
Сам ты Чипполино, Даныло. Это твои проблемы, как владельца транспортного средства. Согласно ПДД, на тротуаре тебя быть не должно.
13.07.2021 14:42 Відповісти
..согласно ПДД на тротуаре не должно быть и авто.. парковка в том числе..
и очень интересно услышать мнение специалиста по ПДД по этому поводу.. и, желательно, сравительную статистику смертей на тротуаре с участием террористов-велосипедистов и законопослушных ангелов на своих четырёх..
- ну а выводы пусть делает мудрый нарид, если оболваненый нарид на это ещё способен.. статистика на сайте вполне показательна.. походу, так нам и надо - мы достойны такой жизни в Украине
13.07.2021 19:50 Відповісти
Ага, и разрешить движение только Лексусам и Ролс-ройсам.
показати весь коментар
Чтобы водить машину - надо пройти курсы, сдать экзамены и как результат получение прав.
Чтобы водить самокат на проезжей части - надо "соблюдать ПДД"........... и все???

Станет больше хрустиков под колесами........ Эти велосипедисты, самокатчики хоть знают ПДД???
По моему опыту, велосипедистов, которые соблюдают ПДД, не более 10%, остальные просто прут вывалив "блюдца" и считают, что они супермены на дорогах.
13.07.2021 13:22 Відповісти
Текст заголовку не відповідає дійсності: забули слова "оператори прокату електросамокатів". Всі інші приватні власники електросамокатів в швидкості не обмежуються
показати весь коментар
но позвольте я ложил Bolt на всякие там шляпко-ограничение таки меры противоречат Конституции в статье " права і свободи громадян не можуть бути зменшені або завужені " ..для убогих униженых и обездоленых это означает, что если вы когда-нибудь имели право ехать 35 да хоть 55кмв час насамокате - это право подзаконным актом у вас не могут забрать или ограничивать Вас
показати весь коментар
Да вы можете ездить хоть 100 км - это ваше право ... Но только на...уй с тротуара - пи...дуйте на дорогу и там исполняйте , что хотите . ( каждый день в тырнете видео об идиотах на самокатах )....
показати весь коментар
Купите электросамокат на 4 кВт и не будете чувствовать себя убогим и униженным, пока не введут ППД для самокатов, как в цивилизованных странах!
показати весь коментар
На педальном велосипеде можно хоть 60 а на электро только20
показати весь коментар
правильно ты ложил Bolt на ПДД и ограничения скоростного режима , а водители авто ложили Болт на твой Bolt и заодно на всех самокатчиков вместе взятых...потому и хрустят хрусты на дорогах..
показати весь коментар
а при беге будет ограничение?
показати весь коментар
дебильные ограничения.

(нет, у меня нет самоката и мне они не нравятся)
13.07.2021 13:49 Відповісти
неплохой переходной вариант, пока не придумают что-то получше...
показати весь коментар
А что с тарифами ? Время увеличилось в 2 раза.
показати весь коментар
про велосипедистів, водіїв моторолерів та інших самокатчиків: правила ДР повинні знати всі ще зі школи. Хто не здав - має обмеженя в правах. скажімо не зможе голосувати на виборах по приколу.
показати весь коментар
буквально вчера наблюдал картину в парке : самокатчик гнал по алее на полной скорости и зацепил малышку лет 4-5 , остановился и начал качать права бабушке ребёнка , в итоге толкнул бабушку и начал сёбывать , но не успел отъехать и десяти метров как получил пистюлю прямо на ходу в нос от крепкого парня , выскочевшиго наперез (оказалось отец девочки, он оказывается занимался рядом на спортплощадке с корешами и всё усёк...) -я ещё никогда не видел чтобы человека и самокат завязывали в узел , плять.... ...берегите окружающих и особенно себя , долбосамокатчики !
13.07.2021 14:25 Відповісти
тут справедливости повезло и она восторжествовала, такое не часто случается и поэтому границы дозволенного для быдла постоянно разрушаются
показати весь коментар
теперь на велосипеде быстрее
показати весь коментар
правильно.
показати весь коментар
