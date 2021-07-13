Германия не будет вводить обязательную вакцинацию от коронавируса, - Меркель

Канцлер Германии Ангела Меркель в ходе визита в Институт Роберта Коха заявила, что в ФРГ не рассматривают возможность введения обязательной вакцинации граждан от коронавируса COVID-19.

Слова Меркель цитирует немецкое издание Die Welt, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы не собираемся идти по этому пути", - сказала Меркель, имея в виду Францию, в которой накануне президент Эмманюэль Макрон объявил, что вакцинация станет обязательной для медицинских работников.

Она отметила, что вместо этого германское правительство продолжит придерживаться изначальной стратегии - рекламировать пользу от вакцины от COVID-19.

Меркель также указала на необходимость вакцинировать как можно больше граждан.

"Чем больше людей вакцинируются, тем свободнее мы станем. Вакцинация защищает не только вас, но и тех, кто вам близок, и кого вы любите ", - сказала канцлер.

Меркель поддержал министр здравоохранения Германии Йенс Шпан.

"Чем больше людей пройдет вакцинацию, тем легче нам будет пережить осень и зиму", - сказал Шпан. Министр также отметил, что это поможет облегчить жизнь врачам и другим медицинским работникам.

За период пандемии в Германии было зарегистрировано более 3,7 млн случаев заражения коронавирусом и около 91 тыс. смертей от заболевания.