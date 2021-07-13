Німеччина не буде вводити обов'язкову вакцинацію проти коронавірусу, - Меркель

Канцлер Німеччини Ангела Меркель під час візиту в Інститут Роберта Коха заявила, що в ФРН не розглядають можливості запровадження обов'язкової вакцинації громадян від коронавірусу COVID-19.

Слова Меркель цитує німецьке видання Die Welt, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми не збираємося йти цим шляхом", - сказала Меркель, маючи на увазі Францію, в якій напередодні президент Емманюель Макрон оголосив, що вакцинація стане обов'язковою для медичних працівників.

Вона зазначила, що замість цього німецький уряд далідотримуватиметься початкової стратегії - рекламувати користь вакцини проти COVID-19.

Меркель також вказала на необхідність вакцинувати якомога більше громадян.

"Що більше людей вакцинуються, то вільнішими ми станемо. Вакцинація захищає не тільки вас, а й тих, хто вам близький і кого ви любите", - сказала канцлер.

Меркель підтримала міністр охорони здоров'я Німеччини Єнс Шпан.

"Що більше людей пройде вакцинацію, то легше нам буде пережити осінь і зиму", - сказав Шпан. Міністр також зазначив, що це допоможе полегшити життя лікарям та іншим медичним працівникам.

За період пандемії в Німеччині було зареєстровано понад 3,7 млн ​​випадків зараження коронавірусом і близько 91 тис. смертей від захворювання.