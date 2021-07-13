УКР
Німеччина не буде вводити обов'язкову вакцинацію проти коронавірусу, - Меркель

Канцлер Німеччини Ангела Меркель під час візиту в Інститут Роберта Коха заявила, що в ФРН не розглядають можливості запровадження обов'язкової вакцинації громадян від коронавірусу COVID-19.

Слова Меркель цитує німецьке видання Die Welt, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми не збираємося йти цим шляхом", - сказала Меркель, маючи на увазі Францію, в якій напередодні президент Емманюель Макрон оголосив, що вакцинація стане обов'язковою для медичних працівників.

Вона зазначила, що замість цього німецький уряд далідотримуватиметься початкової стратегії - рекламувати користь вакцини проти COVID-19.

Меркель також вказала на необхідність вакцинувати якомога більше громадян.

"Що більше людей вакцинуються, то вільнішими ми станемо. Вакцинація захищає не тільки вас, а й тих, хто вам близький і кого ви любите", - сказала канцлер.

Читайте також: Понад 50% дорослого населення в ЄС уже повністю вакциновано, - глава Єврокомісії фон дер Ляєн

Меркель підтримала міністр охорони здоров'я Німеччини Єнс Шпан.

"Що більше людей пройде вакцинацію, то легше нам буде пережити осінь і зиму", - сказав Шпан. Міністр також зазначив, що це допоможе полегшити життя лікарям та іншим медичним працівникам.

За період пандемії в Німеччині було зареєстровано понад 3,7 млн ​​випадків зараження коронавірусом і близько 91 тис. смертей від захворювання.

вакцина (4419) Німеччина (7668) карантин (18172) Меркель Ангела (1140) COVID-19 (19767) коронавірус (19923)
+3
Вакцинироваться от одной из сотен ( причём и не очень опасной) мутаций гриппа да ещё и на очень ограниченный период вобще глупая затея. Но спрыгуть с этого дебилизма власть предержащие уже не могут.
показати весь коментар
13.07.2021 14:39 Відповісти
+1
Специально для сотрудников Штази завезут спутник-вектор.
показати весь коментар
13.07.2021 14:44 Відповісти
Это правильно. Германия очистится от мракобесных мигрантов естественным путём.
показати весь коментар
13.07.2021 14:35 Відповісти
Германия не будет..А Дубилету-старшему дали домашний арест. У каждого свое понимание жизни
https://censor.net/ru/comments/locate/3276797/0192143e-34f2-714e-af8d-ff472288cd93
показати весь коментар
13.07.2021 14:36 Відповісти
Вакцинироваться от одной из сотен ( причём и не очень опасной) мутаций гриппа да ещё и на очень ограниченный период вобще глупая затея. Но спрыгуть с этого дебилизма власть предержащие уже не могут.
показати весь коментар
13.07.2021 14:39 Відповісти
https://censor.net/ru/news/3276797/germaniya_ne_budet_vvodit_obyazatelnuyu_vaktsinatsiyu_ot_koronavirusa_merkel и в первую очередь вакцинироваться будут бывшие сотрудники Штази, так как они по возрасту за...
показати весь коментар
13.07.2021 14:41 Відповісти
Специально для сотрудников Штази завезут спутник-вектор.
показати весь коментар
13.07.2021 14:44 Відповісти
якби ж то
показати весь коментар
13.07.2021 16:54 Відповісти
Думаю, на самом деле эта категория граждан сейчас сидит на игле кацапской пропаганды и вакцинироваться вообще не будет. Ничем. Оно и к лучшему.
показати весь коментар
13.07.2021 16:55 Відповісти
Пусть вакцинируют престарелых, внештатных работников Газпрома, желательно Спутником и многократно.
показати весь коментар
13.07.2021 14:47 Відповісти
а шо ж таке?вже хотіли заборонити навіть в магазин ходити не вакцинованним.таки від дна відштовхнулись.і ще.інфекцію передають, як і вакциновані,так і не вакцинованні.передайте це дибілам при владі.
показати весь коментар
13.07.2021 15:18 Відповісти
НУ ВОТ И ВСЕ. А вы боялись.А Кремль нерусский все же хочет всем воткнуть "уколы зонтиком" в стране дураков.Об этом написанно на лице владельца "всех богатств России"(фонд инв.) Дмитриева.Ответы на все вопросы вы найдете внимательно взглянув на его лицо и посмотрев в глаза.
показати весь коментар
13.07.2021 15:23 Відповісти
Вакцинация, конечно, дело добровольное. Но вот без нее вряд ли что-то можно будет сделать. По сути, ты сам вынужден будешь прививку сделать...
показати весь коментар
13.07.2021 16:31 Відповісти
 
 