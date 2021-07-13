Руководитель Офиса национального инвестиционного совета Магалецкая сравнила Дия Сити со спецрежимами для ІТ в Молдове и Кыргызстане

Руководитель Офиса национального инвестиционного совета Ольга Магалецкая сравнила результаты от внедрения спецрежимов для ІТ в Молдове и Кыргызстане с потенциальным воздействием Дия Сити на экономику и имидж Украины.

"Модель специального правового режима для ІТ-отрасли - это не изобретение украинцев. Дия Сити создан на основе анализа эффективных мировых практик и зарубежного опыта", - пишет в своей колонке на "Экономической правде" Магалецкая. Она рассказывает, что спецрежимы для ІТ уже давно существуют даже в тех странах, которые, казалось бы, не обладают впечатляющей базой для развития ІТ.

Например, Moldova IT Park работает уже 3 года. Экспертка отмечает, что до недавнего времени в этой стране были одни из наименее благоприятных условий для развития ІТ в регионе: специалисты переезжали за границу, компании работали "в тени". Но сейчас в рамках спецрежима работает более 600 компаний, больше 50% из которых были основаны уже после запуска Moldova IT Park. Общий доход резидентов уже через год после введения спецрежима вырос на 30% и составил примерно $200 млн, а заработная плата молодого айтишника колеблется в районе $1650.

Ольга Магалецкая также анализирует опыт Кыргызстана, где Парк высоких технологий запустили еще в 2013 году. Сейчас он насчитывает более 70 компаний, экспортирующих услуги в более чем 30 стран мира. Для небольшой центральноазиатской страны такой показатель является достаточно высоким.

Руководитель Офиса национального инвестиционного совета делает вывод, что феномен успеха украинской ІТ-отрасли не вечен и нужно трансформироваться согласно глобальных тенденций. По ее мнению, Дия Сити должен стать тем прогрессивным шагом, на который давно заслуживает Украина.

Напомним, Министр цифровой трансформации Михаил Федоров прогнозировал рост доходов украинской ІТ-отрасли с $6 млрд до $16,5 до 2025 года при условии введения Дия Сити.