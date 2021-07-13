Руководитель Офиса национального инвестиционного совета Магалецкая сравнила Дия Сити со спецрежимами для ІТ в Молдове и Кыргызстане

РУС
Руководитель Офиса национального инвестиционного совета Ольга Магалецкая сравнила результаты от внедрения спецрежимов для ІТ в Молдове и Кыргызстане с потенциальным воздействием Дия Сити на экономику и имидж Украины.

"Модель специального правового режима для ІТ-отрасли - это не изобретение украинцев. Дия Сити создан на основе анализа эффективных мировых практик и зарубежного опыта", - пишет в своей колонке на "Экономической правде" Магалецкая. Она рассказывает, что спецрежимы для ІТ уже давно существуют даже в тех странах, которые, казалось бы, не обладают впечатляющей базой для развития ІТ.

Например, Moldova IT Park работает уже 3 года. Экспертка отмечает, что до недавнего времени в этой стране были одни из наименее благоприятных условий для развития ІТ в регионе: специалисты переезжали за границу, компании работали "в тени". Но сейчас в рамках спецрежима работает более 600 компаний, больше 50% из которых были основаны уже после запуска Moldova IT Park. Общий доход резидентов уже через год после введения спецрежима вырос на 30% и составил примерно $200 млн, а заработная плата молодого айтишника колеблется в районе $1650.

Ольга Магалецкая также анализирует опыт Кыргызстана, где Парк высоких технологий запустили еще в 2013 году. Сейчас он насчитывает более 70 компаний, экспортирующих услуги в более чем 30 стран мира. Для небольшой центральноазиатской страны такой показатель является достаточно высоким.

Руководитель Офиса национального инвестиционного совета делает вывод, что феномен успеха украинской ІТ-отрасли не вечен и нужно трансформироваться согласно глобальных тенденций. По ее мнению, Дия Сити должен стать тем прогрессивным шагом, на который давно заслуживает Украина.

Напомним, Министр цифровой трансформации Михаил Федоров прогнозировал рост доходов украинской ІТ-отрасли с $6 млрд до $16,5 до 2025 года при условии введения Дия Сити.

инвестиции (1171) Национальный инвестиционный совет (9)
+2
А почему она не сравнивает Украину со Словакией, Венгрией? ЯЗЫКОВ НЕ ЗНАЕТ ?
показать весь комментарий
13.07.2021 16:07 Ответить
+1
"А мне на это просто наплевать" как пел Виктор Цой. Весь жизненный опыт кричит не ставь Дию, не доверяЙ государству. В Украине это одна из составлящих формулы счастьЯ: держись от всего государственного как можно дальше, даже на войну лучше идти без участия чудных державних установ.
показать весь комментарий
13.07.2021 16:11 Ответить
+1
т е поднять доход в бюджет от увеличения налогов? зп в $1650 при текущей зп в Украине от 2500 до 4к? и это развитие? уже сейчас многие аутсорсинг компании начинают перебазироваться в Индию! с ума сошли чтоли?!
показать весь комментарий
13.07.2021 16:16 Ответить
венгрия дешевое сравнение.
показать весь комментарий
13.07.2021 16:08 Ответить
итшники просто перестанут платить налоги)) собственно этого и добиваются
показать весь комментарий
13.07.2021 16:08 Ответить
так ты потом не сможеш ничо купить, ни квартиру ни машину. гайки уже предварительно затянули.
показать весь комментарий
13.07.2021 16:20 Ответить
Здавалося мені, що кожне з висловлювань, кожна дія Зеленського ховає його рейтинг. І «Хужє нє будєт», і «Зуб даю», і зарплати вчителям, і аналізи на накркотики,... все переконувало, що такого придурка люди просто ніколи не обреруть. Боже, як же я в людях помилявся!
показать весь комментарий
13.07.2021 16:12 Ответить
свое зеленое рыло и сюда засунули.
уже лет 5 олигархи не знали как приткнутся и подоить айтишников. и тут появились зеленые прихвости олигархов. ненавижу.
показать весь комментарий
13.07.2021 16:18 Ответить
Я так розумію план в тому щоб опустити рівень українського IT до рівня Молдови і Киргизтану.
Без проблем робиться умови щоб виїхало тисяч 30 програмістів і результат стане цілком досяжним.
показать весь комментарий
13.07.2021 16:17 Ответить
уничтожение среднего класса, чтоб не было денег на новые майданы.
показать весь комментарий
13.07.2021 16:18 Ответить
От цікаво зараз IT демонструє ріст приблизно 20% в рік.

От хто персонально буде нести відповідальність і в чому та відповідальність буде виражатись, якщо після впровадження нової системи галузь буде давати не 20% росту а скажемо 2,5%

І чи можна буде карати відповідальних, з конфіскацією і розстрілом якщо галузь піде в мінус?
показать весь комментарий
13.07.2021 16:23 Ответить
в парлменте заявляли с месяц назад (судя по сми), что они не несут ответственности за свои решения. Не предусмотрено(с)
показать весь комментарий
13.07.2021 16:52 Ответить
Кредити на інших людей шахраї в них також оформлюють через аналоги дії?
Навіть на тих, хто в Дії не зареєстрований.
показать весь комментарий
13.07.2021 16:27 Ответить
 
 