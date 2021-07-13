РУС
3 825 31

Россия создает искусственный дефицит газа в Европе из-за "Северного потока-2", - Витренко

Россия создает искусственный дефицит газа в Европе из-за

Россия шантажирует Европейский Союз поставками газа из-за санкций против "Северного потока-2": так, российский "Газпром" уже сократил поставки топлива через Украину в Европу в 1,5 раза.

Об этом рассказал председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко в эфире телеканала "Дом", передает Цензор.НЕТ.

"Газпром" уже ограничил объемы, которые идут через Украину в Европу,  более чем в 1,5 раза. Это уже привело к тому, что цены на газ в Европе находятся на рекордно высоком уровне. Соответственно, европейские потребители должны переплачивать. Таким образом "Газпром" показывает свою силу на рынке Европы и шантажирует ее", - отметил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Северный поток - 2" можно остановить даже после его запуска, - Витренко

По словам Витренко, такая политика "Газпрома" не вызывает удивления, но остается непонятным, почему на такие нарушения никак не реагирует сама Европа.

"Потому что у Европы достаточно механизмов, чтобы заставить "Газпром" вести себя в полном соответствии с европейскими правилами. Это, кстати, будет очень выгодно и для Украины, потому что будет означать, что через Украину будет идти гораздо больший объем газа", - добавил председатель правления "Нафтогаза".

Автор: 

Газ (10254) Газпром (3186) россия (96953) Северный поток (1460) Витренко Юрий (378)
+5
Ще не запустили потік, а вже рфія ставить Європу в партер. Це тільки початок. ЗІ Шампанське тепер тільки в Наросії.))
13.07.2021 16:21
+5
Россия создает искусственный дефицит газа в Европе из-за "Северного потока-2", - Витренко - Цензор.НЕТ 9792
13.07.2021 16:23
+5
Єдине, що стримує зелебобіків від виття на місяць - це ненависть до Пороха.
13.07.2021 16:23
Єдине, що стримує зелебобіків від виття на місяць - це ненависть до Пороха.
13.07.2021 16:23
Можете будь-якому виборцю Віслюка Оманського в обличчя казати, що вони БРЕХУНЯКИ! Докази:
1. Обіцяли "хужє нє будєт". Збрехали.
2. Обіцяли "хоть паржьом". Спостерігав у крамницях, на базарах. дивляться на ціни і не ржуть. Платять комуналку - і не ржуть. Збрехали.
3. Обіцяли "снєсьом". Збрехали.
13.07.2021 16:24
Ще не запустили потік, а вже рфія ставить Європу в партер. Це тільки початок. ЗІ Шампанське тепер тільки в Наросії.))
13.07.2021 16:21
Тепер в партер,а із запуском ПП-2 буде вже нагинати Європу раком і ,як говориться:-скачи враже,як пан скаже,на радість і "вялічіє" паРаши. А Щодо отого бла-бла,що через Україну газ у Європу таки буде надходити,то ціну таким обіцянкам ми вже добре знаємо,починаючи ізБудапешстського меморандуму 92 року. До речі: за нього вже ніхто і не згадує!
13.07.2021 16:55
Умные действуют- дебилы констатируют и пускают сопли. Так кто кому рабинович?
13.07.2021 16:22
Це ніяк не стосується наросійського бидла, яке сидить в очковому сортирі і читає про вєлічіє з газети Правда.
13.07.2021 16:25
На счет величия ничего не скажу но то что раша срет на голову ЕС а те мычат как бараны- это всем очевидный факт.
13.07.2021 16:31
Россия создает искусственный дефицит газа в Европе из-за "Северного потока-2", - Витренко - Цензор.НЕТ 9792
13.07.2021 16:23
Ну та чекайте. Транзит з вересня прикриють. Вітренко тре з когось на Нафтогаз премії бабло касіть. З нас, сердешних. В Ризі газ в 2 рази дешевший нашого.
13.07.2021 16:25
Ну Витренко! Чисто гений, ага! Не скажи, что путин в Европе искусственно создает дефицит, разве ж кто-то догадался бы?! Да ни в жисть!
13.07.2021 16:25
Юра, та я вас умоляю,Зеленский с Ахметовым, Коломойским и присными создают дефицит электроэнергии в Украине но вы за то, как маминых, социалистических, какашек в рот набрали и ни гу гу.
13.07.2021 16:25
https://twitter.com/prof_preobr

https://twitter.com/prof_preobr Проф. Преображенский



Капитализация Apple достигла в пятницу 2,4 трлн. долларов. Все золотовалютные резервы России - 0,6 трлн. долларов.
13.07.2021 16:26
Ну и что 4-5 место в мире по золотовалютным резервам у России, это не о чем не говорит..
13.07.2021 16:42
Это говорит о вставании с колен "вяличия" и ставании раком.
16.09.2021 15:28
Про это разве что ленивый только не писал в последнее время.
13.07.2021 16:28
Бидон с ****** договорились поднять цену газа Европе и обоюдно неплохо заработать
13.07.2021 16:30
https://twitter.com/ValBodin

https://twitter.com/ValBodin Сталкер



- На Кубу отправим казаков
- Почему их, Сергей Кужугетович?
- Там нет дагестанцев. Так спокойнее.
13.07.2021 16:37
Европе нельзя требовать от рашки все больше и больше газа как наркоман, а диверсифицировать поставки.
13.07.2021 16:42
Витренко прав только частично. Дело в том, что некоторое время назад Еврокомиссия решила, что долгосрочных контрактов по газу вообще не должно быть. Все закупки - по споту. Они сочли, что так будет дешевле. В результате сегодня Газпром 80% газа продает по споту. В этом году оказалось, что зима была холодной, лето - жарким и газа понадобилось больше.
Сукины же дети из Газпрома стали до последнего кубометра исполнять лишь долгосрочные контракты, а спот несколько прикрутили, так, чтобы газ а Европе стоил больше 400 баксов. Когда европейцы завопили, что им надо на зиму затариваться, газпромовцы с милой улыбкой сказали; "Вот Северный поток-2 запустим и поставим вам газа хоть залейся". Ну, и кто теперь сам себе злобный Буратино?
13.07.2021 16:48
Имеют полное право. свои контрактные обязательства выполняют, а остальное это уже не их дела - за что боролись, на то и напоролись.
13.07.2021 17:52
согласен кроилово ,приводит к попадалову, ну или более известная поговорка на хитрую опу есть уй с винтом
13.07.2021 23:30
Не обеспечив достойную реструктуризацию поставок газа в страну, господин Витренко всячески пытается перенаправить общественный гнев на "государство агрессор".
13.07.2021 16:56
"Потому что у Европы достаточно механизмов, чтобы заставить "Газпром" вести себя в полном соответствии с европейскими правилами.- бредит Витренко ,он больной очень сурьезно ,если не видить взаимосвязь окончания срока рашистской подельницы немецкой меркельши .ярой лоббистки и главного европейского локомотива,который протаскал рашистский проект по обеспечению рашиста деньгами для ведения войны с Украиной ,ровно как и через поднятие цен европейским потребителям пополнять (расчитыватся с фрицами и жабоедами) за лоббизм рашистских интересов.У старой потаскухи Европы,один интерес- монеты а не смерти украинского народа и война в Украине
13.07.2021 17:13
"У старой потаскухи Европы,один интерес- монеты а не смерти украинского народа и война в Украине".
Вы считаете, что они в корне неправы и должны в первую очередь озаботиться интересами Украины?
13.07.2021 17:17
Вони зобов'язані заботітца своїми принципами , які вони звикли декларувати на кожному вуглі , і які повністю співпадають з інтересами України . .. .
----------------------------------------------------------

Мета цих принципів - забезпечення стабільності міжнародної системи, оскільки ніщо так не дестабілізує міжнародні відносини, як посягання на територіальну цілісність держав.

З огляду на це в п. 4 ст. 2 Статуту ООН закріплено положення про заборону використовувати силу або загрозу силою "проти територіальної недоторканності держав". Декларація про принципи міжнародного права , розвиває це положення і встановлює, що "територія держави не повинна бути об'єктом військової окупації, що є результатом застосування сили в порушення положень Статуту. Територія держави не повинна бути об'єктом набуття іншою державою в результаті погрози силою або її застосування. Жодні територіальні придбання, що є результатом погрози силою або її застосування, не повинні визнаватися законними". Аналогічні положення містяться в ст. IV Декларації принципів Гельсінського Заключного акта НБСЄ.
13.07.2021 18:07
Боюсь, что принципов у них нет. Совсем. А уж по отношению к Украине и прочим так уж точно.
13.07.2021 18:46
Россия создает искусственный дефицит газа в Европе из-за "Северного потока-2")) .
Дивно було б , якби кацапи цього не робили .

А Європа вже вкотре дала їм себе- поімєть .
13.07.2021 17:21
Если у Витренко есть вопросы, то пускай обращается в Стокгольмский суд - он это любит делать, вот только жаль, что Газпром не продлил контракт с ними и теперь нет такой инстанции, где бы были законно рассмотрены исковые дела..
13.07.2021 17:56
А кто в нынешнем контракте с Газпромом, который до 2024 г., рассматривает споры не знаете?
13.07.2021 18:01
Послушайте профессионала и сделайте выводы
16.07.2021 13:58
 
 