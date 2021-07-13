Россия создает искусственный дефицит газа в Европе из-за "Северного потока-2", - Витренко
Россия шантажирует Европейский Союз поставками газа из-за санкций против "Северного потока-2": так, российский "Газпром" уже сократил поставки топлива через Украину в Европу в 1,5 раза.
Об этом рассказал председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко в эфире телеканала "Дом", передает Цензор.НЕТ.
"Газпром" уже ограничил объемы, которые идут через Украину в Европу, более чем в 1,5 раза. Это уже привело к тому, что цены на газ в Европе находятся на рекордно высоком уровне. Соответственно, европейские потребители должны переплачивать. Таким образом "Газпром" показывает свою силу на рынке Европы и шантажирует ее", - отметил он.
По словам Витренко, такая политика "Газпрома" не вызывает удивления, но остается непонятным, почему на такие нарушения никак не реагирует сама Европа.
"Потому что у Европы достаточно механизмов, чтобы заставить "Газпром" вести себя в полном соответствии с европейскими правилами. Это, кстати, будет очень выгодно и для Украины, потому что будет означать, что через Украину будет идти гораздо больший объем газа", - добавил председатель правления "Нафтогаза".
Сукины же дети из Газпрома стали до последнего кубометра исполнять лишь долгосрочные контракты, а спот несколько прикрутили, так, чтобы газ а Европе стоил больше 400 баксов. Когда европейцы завопили, что им надо на зиму затариваться, газпромовцы с милой улыбкой сказали; "Вот Северный поток-2 запустим и поставим вам газа хоть залейся". Ну, и кто теперь сам себе злобный Буратино?
Вы считаете, что они в корне неправы и должны в первую очередь озаботиться интересами Украины?
Мета цих принципів - забезпечення стабільності міжнародної системи, оскільки ніщо так не дестабілізує міжнародні відносини, як посягання на територіальну цілісність держав.
З огляду на це в п. 4 ст. 2 Статуту ООН закріплено положення про заборону використовувати силу або загрозу силою "проти територіальної недоторканності держав". Декларація про принципи міжнародного права , розвиває це положення і встановлює, що "територія держави не повинна бути об'єктом військової окупації, що є результатом застосування сили в порушення положень Статуту. Територія держави не повинна бути об'єктом набуття іншою державою в результаті погрози силою або її застосування. Жодні територіальні придбання, що є результатом погрози силою або її застосування, не повинні визнаватися законними". Аналогічні положення містяться в ст. IV Декларації принципів Гельсінського Заключного акта НБСЄ.
Дивно було б , якби кацапи цього не робили .
А Європа вже вкотре дала їм себе- поімєть .