Россия создает искусственный дефицит газа в Европе из-за "Северного потока-2", - Витренко

Россия шантажирует Европейский Союз поставками газа из-за санкций против "Северного потока-2": так, российский "Газпром" уже сократил поставки топлива через Украину в Европу в 1,5 раза.

Об этом рассказал председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко в эфире телеканала "Дом", передает Цензор.НЕТ.

"Газпром" уже ограничил объемы, которые идут через Украину в Европу, более чем в 1,5 раза. Это уже привело к тому, что цены на газ в Европе находятся на рекордно высоком уровне. Соответственно, европейские потребители должны переплачивать. Таким образом "Газпром" показывает свою силу на рынке Европы и шантажирует ее", - отметил он.

По словам Витренко, такая политика "Газпрома" не вызывает удивления, но остается непонятным, почему на такие нарушения никак не реагирует сама Европа.

"Потому что у Европы достаточно механизмов, чтобы заставить "Газпром" вести себя в полном соответствии с европейскими правилами. Это, кстати, будет очень выгодно и для Украины, потому что будет означать, что через Украину будет идти гораздо больший объем газа", - добавил председатель правления "Нафтогаза".