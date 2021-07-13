"Северный поток - 2" можно остановить даже после его запуска, - Витренко
Газопровод "Северный поток - 2", который угрожает безопасности Украины, можно будет остановить на любом этапе, даже после его запуска, а наиболее действенными против российского газопровода будут санкции США.
Об этом заявил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко в эфире телеканала "Дом", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Даже если он ("Северный поток - 2 "- ред.) Будет запущен, санкции США - а это наиболее действенное оружие - обычно применяются не к проектам на стадии строительства, а к работающим компаниям, к работающему бизнесу. Поэтому мы верим, что Америка, осознавая опасность, которая существует от этого проекта для Европы, для всего свободного мира, все же применит действенные санкции, которые позволят остановить этот проект", - пояснил он.
Витренко добавил, что санкции действенны только против европейских компаний. Потому что российские компании не боятся санкций, ведь они специально работают только в России.
"Проблемными американские санкции являются для европейских компаний, так как европейские компании работают с американскими компаниями или с другими европейскими компаниями, которые, со своей стороны, боятся американских санкций", - заявил председатель правления "Нафтогаза".
Он считает, что санкции, в частности, нужно вводить против Nord Stream 2 AG.
"Это швейцарская компания, которая уже подала заявку на то, что она будет оператором этого газопровода. Санкции против этой компании являются действенными, так как другие европейские компании просто не захотят с ней работать. Банки не захотят работать с этой компанией, покупатели газа или компании , которые будут бронировать мощности на этом газопроводе", - отметил Витренко.
1. Сезонність споживання газу
2. Європейська Енергетична Хартія.
А тепер гляньте скільки Європа має зрідженого газу і норвезького. Врахуйте закриття атомних і вугільних електростанцій. Стане зрозуміло, що 110 млрд куб м не вистачить.
В цілому головна причина побудови Північних потоків є не Україна. Справа в тому, що в паРаші кража поставлена на державний рівень. Про що мова? Газ як товар має специфічну особливість. Видобувши газ, його потрібно реалізувати споживачу, або в крайньому випадку помістити в ПГС де він втрачає якість і об'єм. А тепер - куди дівати не врахований видобутий газ? Згадайте Павла Лазаренка і чому він дременув у США. Так що Північні потоки потрібні для переганяння в Європу вкраденого газу в паРаші. Все інше, то так для надування щік і придбання імперського вЄлічія.
Не-а. Чудес не бывает. Ну как у дурной мамы может уродиться разумное дитятко?
Хотя понять можно. Если бы мне платили такую зарплату и премии, я бы тоже сдурел бы - проезжая по Крещатику в окно персонального автомобиля выставлял бы голую жопу, задорно пердел бы и орал: "Вот вам, киевляне, газ на халяву!"