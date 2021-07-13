"Северный поток - 2" можно остановить даже после его запуска, - Витренко

Газопровод "Северный поток - 2", который угрожает безопасности Украины, можно будет остановить на любом этапе, даже после его запуска, а наиболее действенными против российского газопровода будут санкции США.

Об этом заявил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко в эфире телеканала "Дом", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Даже если он ("Северный поток - 2 "- ред.) Будет запущен, санкции США - а это наиболее действенное оружие - обычно применяются не к проектам на стадии строительства, а к работающим компаниям, к работающему бизнесу. Поэтому мы верим, что Америка, осознавая опасность, которая существует от этого проекта для Европы, для всего свободного мира, все же применит действенные санкции, которые позволят остановить этот проект", - пояснил он.

Витренко добавил, что санкции действенны только против европейских компаний. Потому что российские компании не боятся санкций, ведь они специально работают только в России.

"Проблемными американские санкции являются для европейских компаний, так как европейские компании работают с американскими компаниями или с другими европейскими компаниями, которые, со своей стороны, боятся американских санкций", - заявил председатель правления "Нафтогаза".

Он считает, что санкции, в частности, нужно вводить против Nord Stream 2 AG.

"Это швейцарская компания, которая уже подала заявку на то, что она будет оператором этого газопровода. Санкции против этой компании являются действенными, так как другие европейские компании просто не захотят с ней работать. Банки не захотят работать с этой компанией, покупатели газа или компании , которые будут бронировать мощности на этом газопроводе", - отметил Витренко.