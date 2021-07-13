РУС
"Северный поток - 2" можно остановить даже после его запуска, - Витренко

Газопровод "Северный поток - 2", который угрожает безопасности Украины, можно будет остановить на любом этапе, даже после его запуска, а наиболее действенными против российского газопровода будут санкции США.

Об этом заявил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко в эфире телеканала "Дом", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Даже если он ("Северный поток - 2 "- ред.) Будет запущен, санкции США - а это наиболее действенное оружие - обычно применяются не к проектам на стадии строительства, а к работающим компаниям, к работающему бизнесу. Поэтому мы верим, что Америка, осознавая опасность, которая существует от этого проекта для Европы, для всего свободного мира, все же применит действенные санкции, которые позволят остановить этот проект", - пояснил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский о переговорах с Меркель: У нас разные взгляды по "Северному потоку-2", мы привели много аргументов для Германии

Витренко добавил, что санкции действенны только против европейских компаний. Потому что российские компании не боятся санкций, ведь они специально работают только в России.

"Проблемными американские санкции являются для европейских компаний, так как европейские компании работают с американскими компаниями или с другими европейскими компаниями, которые, со своей стороны, боятся американских санкций", - заявил председатель правления "Нафтогаза".

Также читайте: Украине нужно 10-15 лет гарантий стабильного газоснабжения в случае запуска "Северного потока - 2", - Зеленский

Он считает, что санкции, в частности, нужно вводить против Nord Stream 2 AG.

"Это швейцарская компания, которая уже подала заявку на то, что она будет оператором этого газопровода. Санкции против этой компании являются действенными, так как другие европейские компании просто не захотят с ней работать. Банки не захотят работать с этой компанией, покупатели газа или компании , которые будут бронировать мощности на этом газопроводе", - отметил Витренко.

санкции (11771) США (27763) Северный поток (1460) Витренко Юрий (378)
Топ комментарии
+6
Крымский мост остановили, остановим и СП-2!
13.07.2021 15:15 Ответить
+4
Воно хворе
13.07.2021 15:14 Ответить
+4
"Северный поток - 2" можно остановить даже после его запуска, - Витренко - Цензор.НЕТ 8549
13.07.2021 15:16 Ответить
Всяке може бути - Коли б Тунгуський метеорит увійшов на деякий час пізніше в атмосферу Землі, то Петербург випарувався.
13.07.2021 16:44 Ответить
За последние три месяца, Германия три раза обращалась к "Газпрому" об увеличении транзита через Украину, т. к. они не успевают наполнить хранилища. "Газпром" отказывает. Витренко об этом знает, или думает, что ЕС самоубийцы?
13.07.2021 16:08 Ответить
Очередной зеленый рагуль отмазывает главзебила за то, что тот обосрался в германии
13.07.2021 16:28 Ответить
...зЄльоним
13.07.2021 16:30 Ответить
Для газо-лохів і нелохів пояснюю. Буде 4 труби по яких за проектною потужністю буде прокачуватись 110 млрд (55+55). Але є дві цікаві речі:
1. Сезонність споживання газу
2. Європейська Енергетична Хартія.
А тепер гляньте скільки Європа має зрідженого газу і норвезького. Врахуйте закриття атомних і вугільних електростанцій. Стане зрозуміло, що 110 млрд куб м не вистачить.

В цілому головна причина побудови Північних потоків є не Україна. Справа в тому, що в паРаші кража поставлена на державний рівень. Про що мова? Газ як товар має специфічну особливість. Видобувши газ, його потрібно реалізувати споживачу, або в крайньому випадку помістити в ПГС де він втрачає якість і об'єм. А тепер - куди дівати не врахований видобутий газ? Згадайте Павла Лазаренка і чому він дременув у США. Так що Північні потоки потрібні для переганяння в Європу вкраденого газу в паРаші. Все інше, то так для надування щік і придбання імперського вЄлічія.
13.07.2021 16:29 Ответить
"а вот это попробуйте" https://www.youtube.com/watch?v=wr623hRjLM4
13.07.2021 16:30 Ответить
В Дніпровському лимані є острів Первомайський. Потрібно його відновити і підготовити морських котиків з електродрелями, зубилами і молотками.
13.07.2021 16:41 Ответить
Щас... только кнопочку нажму....
13.07.2021 16:50 Ответить
"Яблочно от яблоньки далеко не катится"©
Не-а. Чудес не бывает. Ну как у дурной мамы может уродиться разумное дитятко?
Хотя понять можно. Если бы мне платили такую зарплату и премии, я бы тоже сдурел бы - проезжая по Крещатику в окно персонального автомобиля выставлял бы голую жопу, задорно пердел бы и орал: "Вот вам, киевляне, газ на халяву!"
14.07.2021 15:47 Ответить
Послушайте профессионала
16.07.2021 13:56 Ответить
Страница 2 из 2
 
 