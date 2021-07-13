УКР
"Північний потік - 2" можна зупинити навіть після його запуску, - Вітренко

Газопровід "Північний потік-2", який загрожує безпеці України, можна буде зупинити на будь-якому етапі, навіть після запуску, а найбільш дієвими проти російського газопроводу будуть санкції США.

Про це заявив голова правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко в ефірі телеканалу "Дом", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Навіть якщо він ("Північний потік-2" — ред.) буде запущений, санкції США — а це найбільш дієва зброя — зазвичай застосовуються не до проєктів на стадії будівництва, а до працюючих компаній, до працюючих бізнесів. Тому ми віримо, що Америка, усвідомлюючи небезпеку, яка є від цього проєкту для Європи, для всього вільного світу, все ж застосує дієві санкції, які дозволять зупинити цей проєкт", — пояснив він.

Вітренко додав, що санкції є дієвими тільки проти європейських компаній. Тому що російські компанії не бояться санкцій, адже вони спеціально працюють тільки в Росії.

"Проблемними американські санкції є для європейських компаній, тому що європейські компанії працюють з американськими компаніями або з іншими європейськими компаніями, які, зі свого боку, бояться американських санкцій", — заявив голова правління "Нафтогазу".

Він вважає, що санкції, зокрема, потрібно вводити проти Nord Stream 2 AG.

"Це швейцарська компанія, яка вже подала заявку на те, що вона буде оператором цього газопроводу. Санкції проти цієї компанії є дієвими, тому що інші європейські компанії просто не захочуть з нею працювати. Банки не захочуть працювати з цією компанією, покупці газу або компанії, які будуть бронювати потужності на цьому газопроводі", — зазначив Вітренко.

Топ коментарі
+6
Крымский мост остановили, остановим и СП-2!
13.07.2021 15:15 Відповісти
+4
Воно хворе
13.07.2021 15:14 Відповісти
+4
"Северный поток - 2" можно остановить даже после его запуска, - Витренко - Цензор.НЕТ 8549
13.07.2021 15:16 Відповісти
Всяке може бути - Коли б Тунгуський метеорит увійшов на деякий час пізніше в атмосферу Землі, то Петербург випарувався.
13.07.2021 16:44 Відповісти
За последние три месяца, Германия три раза обращалась к "Газпрому" об увеличении транзита через Украину, т. к. они не успевают наполнить хранилища. "Газпром" отказывает. Витренко об этом знает, или думает, что ЕС самоубийцы?
13.07.2021 16:08 Відповісти
Очередной зеленый рагуль отмазывает главзебила за то, что тот обосрался в германии
13.07.2021 16:28 Відповісти
...зЄльоним
13.07.2021 16:30 Відповісти
Для газо-лохів і нелохів пояснюю. Буде 4 труби по яких за проектною потужністю буде прокачуватись 110 млрд (55+55). Але є дві цікаві речі:
1. Сезонність споживання газу
2. Європейська Енергетична Хартія.
А тепер гляньте скільки Європа має зрідженого газу і норвезького. Врахуйте закриття атомних і вугільних електростанцій. Стане зрозуміло, що 110 млрд куб м не вистачить.

В цілому головна причина побудови Північних потоків є не Україна. Справа в тому, що в паРаші кража поставлена на державний рівень. Про що мова? Газ як товар має специфічну особливість. Видобувши газ, його потрібно реалізувати споживачу, або в крайньому випадку помістити в ПГС де він втрачає якість і об'єм. А тепер - куди дівати не врахований видобутий газ? Згадайте Павла Лазаренка і чому він дременув у США. Так що Північні потоки потрібні для переганяння в Європу вкраденого газу в паРаші. Все інше, то так для надування щік і придбання імперського вЄлічія.
13.07.2021 16:29 Відповісти
"а вот это попробуйте" https://www.youtube.com/watch?v=wr623hRjLM4
13.07.2021 16:30 Відповісти
В Дніпровському лимані є острів Первомайський. Потрібно його відновити і підготовити морських котиків з електродрелями, зубилами і молотками.
13.07.2021 16:41 Відповісти
Щас... только кнопочку нажму....
13.07.2021 16:50 Відповісти
"Яблочно от яблоньки далеко не катится"©
Не-а. Чудес не бывает. Ну как у дурной мамы может уродиться разумное дитятко?
Хотя понять можно. Если бы мне платили такую зарплату и премии, я бы тоже сдурел бы - проезжая по Крещатику в окно персонального автомобиля выставлял бы голую жопу, задорно пердел бы и орал: "Вот вам, киевляне, газ на халяву!"
14.07.2021 15:47 Відповісти
Послушайте профессионала
16.07.2021 13:56 Відповісти
