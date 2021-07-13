"Північний потік - 2" можна зупинити навіть після його запуску, - Вітренко
Газопровід "Північний потік-2", який загрожує безпеці України, можна буде зупинити на будь-якому етапі, навіть після запуску, а найбільш дієвими проти російського газопроводу будуть санкції США.
Про це заявив голова правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко в ефірі телеканалу "Дом", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Навіть якщо він ("Північний потік-2" — ред.) буде запущений, санкції США — а це найбільш дієва зброя — зазвичай застосовуються не до проєктів на стадії будівництва, а до працюючих компаній, до працюючих бізнесів. Тому ми віримо, що Америка, усвідомлюючи небезпеку, яка є від цього проєкту для Європи, для всього вільного світу, все ж застосує дієві санкції, які дозволять зупинити цей проєкт", — пояснив він.
Вітренко додав, що санкції є дієвими тільки проти європейських компаній. Тому що російські компанії не бояться санкцій, адже вони спеціально працюють тільки в Росії.
"Проблемними американські санкції є для європейських компаній, тому що європейські компанії працюють з американськими компаніями або з іншими європейськими компаніями, які, зі свого боку, бояться американських санкцій", — заявив голова правління "Нафтогазу".
Він вважає, що санкції, зокрема, потрібно вводити проти Nord Stream 2 AG.
"Це швейцарська компанія, яка вже подала заявку на те, що вона буде оператором цього газопроводу. Санкції проти цієї компанії є дієвими, тому що інші європейські компанії просто не захочуть з нею працювати. Банки не захочуть працювати з цією компанією, покупці газу або компанії, які будуть бронювати потужності на цьому газопроводі", — зазначив Вітренко.
1. Сезонність споживання газу
2. Європейська Енергетична Хартія.
А тепер гляньте скільки Європа має зрідженого газу і норвезького. Врахуйте закриття атомних і вугільних електростанцій. Стане зрозуміло, що 110 млрд куб м не вистачить.
В цілому головна причина побудови Північних потоків є не Україна. Справа в тому, що в паРаші кража поставлена на державний рівень. Про що мова? Газ як товар має специфічну особливість. Видобувши газ, його потрібно реалізувати споживачу, або в крайньому випадку помістити в ПГС де він втрачає якість і об'єм. А тепер - куди дівати не врахований видобутий газ? Згадайте Павла Лазаренка і чому він дременув у США. Так що Північні потоки потрібні для переганяння в Європу вкраденого газу в паРаші. Все інше, то так для надування щік і придбання імперського вЄлічія.
Не-а. Чудес не бывает. Ну как у дурной мамы может уродиться разумное дитятко?
Хотя понять можно. Если бы мне платили такую зарплату и премии, я бы тоже сдурел бы - проезжая по Крещатику в окно персонального автомобиля выставлял бы голую жопу, задорно пердел бы и орал: "Вот вам, киевляне, газ на халяву!"