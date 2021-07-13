"Північний потік - 2" можна зупинити навіть після його запуску, - Вітренко

Газопровід "Північний потік-2", який загрожує безпеці України, можна буде зупинити на будь-якому етапі, навіть після запуску, а найбільш дієвими проти російського газопроводу будуть санкції США.

Про це заявив голова правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко в ефірі телеканалу "Дом", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Навіть якщо він ("Північний потік-2" — ред.) буде запущений, санкції США — а це найбільш дієва зброя — зазвичай застосовуються не до проєктів на стадії будівництва, а до працюючих компаній, до працюючих бізнесів. Тому ми віримо, що Америка, усвідомлюючи небезпеку, яка є від цього проєкту для Європи, для всього вільного світу, все ж застосує дієві санкції, які дозволять зупинити цей проєкт", — пояснив він.

Вітренко додав, що санкції є дієвими тільки проти європейських компаній. Тому що російські компанії не бояться санкцій, адже вони спеціально працюють тільки в Росії.

"Проблемними американські санкції є для європейських компаній, тому що європейські компанії працюють з американськими компаніями або з іншими європейськими компаніями, які, зі свого боку, бояться американських санкцій", — заявив голова правління "Нафтогазу".

Він вважає, що санкції, зокрема, потрібно вводити проти Nord Stream 2 AG.

"Це швейцарська компанія, яка вже подала заявку на те, що вона буде оператором цього газопроводу. Санкції проти цієї компанії є дієвими, тому що інші європейські компанії просто не захочуть з нею працювати. Банки не захочуть працювати з цією компанією, покупці газу або компанії, які будуть бронювати потужності на цьому газопроводі", — зазначив Вітренко.

