Евросоюз не имеет ничего против введения обязательной вакцинации, - Еврокомиссия

Еврокомиссия положительно отреагировала на введение обязательной вакцинации в ряде стран. ЕС планирует вакцинировать 70% взрослого населения до конца июля.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина".

По словам представителя высшего органа исполнительной власти ЕС Стефана Где Каерсмакера, Евросоюз не имеет ничего против относительно введения обязательной вакцинации среди населения, впрочем именно государства должны принять окончательное решение.

"Еврокомиссия считает важнейшей задачей продолжение вакцинации. От государств-членов зависит, какие меры они намерены принять, чтобы обеспечить вакцинацию своего населения", - добавил представитель.

Каерсмакер заметил, что Еврокомиссия, со своей стороны, планирует, чтобы на территории ЕС до конца лета было вакцинировано 70% взрослого населения.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Вице-президент Еврокомиссии Шефчович прибыл в Киев, чтобы закрепить партнерство ЕС и Украины относительно сырья