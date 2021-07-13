РУС
Евросоюз не имеет ничего против введения обязательной вакцинации, - Еврокомиссия

Евросоюз не имеет ничего против введения обязательной вакцинации, - Еврокомиссия

Еврокомиссия положительно отреагировала на введение обязательной вакцинации в ряде стран. ЕС планирует вакцинировать 70% взрослого населения до конца июля.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина".

По словам представителя высшего органа исполнительной власти ЕС Стефана Где Каерсмакера, Евросоюз не имеет ничего против относительно введения обязательной вакцинации среди населения, впрочем именно государства должны принять окончательное решение.

"Еврокомиссия считает важнейшей задачей продолжение вакцинации. От государств-членов зависит, какие меры они намерены принять, чтобы обеспечить вакцинацию своего населения", - добавил представитель.

Каерсмакер заметил, что Еврокомиссия, со своей стороны, планирует, чтобы на территории ЕС до конца лета было вакцинировано 70% взрослого населения.

Топ комментарии
+8
Так вам не здоровье людей нужно, а именно обколоть всех поголовно ???
И это не фашизм ?
13.07.2021 16:52 Ответить
+7
Уколись в мозг, если тебе плохо. Хоть три раза в день.
А здоровых людей не трогай.
13.07.2021 17:15 Ответить
+7
Евробюрократы в своем репертуаре.
13.07.2021 17:31 Ответить
И не от слова "Европа".
13.07.2021 17:44 Ответить
Кому-то еще неймётся побыстрее в Европу? Помните одно, как только местная шелупонь последует примеру наших европейских "друзей", вы получаете полное право защищать свою жизнь и жизнь своих близких всеми доступными средствами, и не обращайте внимание на то, что впереди бригад по вакцинации будут идти аваковские выкормыши...
13.07.2021 18:17 Ответить
Кажуть, Аваков подав у відставку.
13.07.2021 18:49 Ответить
сами себя уколите кислым борщем в пятку, оставьте свободным людям выбор.
13.07.2021 20:33 Ответить
Очередной п..ш , обязательная вакцинация сейчас только в Латвии и то для работников крупного бизнеса от 500 человек в штате , учителя военные врачи чиновники не в счёт тут точно обязааловка . Для остальных хватает еженедельного тестирования
14.07.2021 12:53 Ответить
