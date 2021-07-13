УКР
Євросоюз не має нічого проти запровадження обов'язкової вакцинації, - Єврокомісія

Євросоюз не має нічого проти запровадження обов'язкової вакцинації, - Єврокомісія

Єврокомісія позитивно відреагувала на запровадження обов'язкової вакцинації в низці країн. ЄС планує вакцинувати 70% дорослого населення до кінця липня.

За словами представника вищого органу виконавчої влади ЄС Стефана Де Каєрсмакера, Євросоюз не має нічого проти запровадження обов'язкової вакцинації серед населення, втім, саме держави повинні прийняти остаточне рішення.

"Єврокомісія вважає найважливішим завданням продовження вакцинації. Від держав-членів залежить, які заходи вони мають намір прийняти, щоб забезпечити вакцинацію свого населення", - додав представник.

Каєрсмакер зауважив, що Єврокомісія, зі свого боку, планує, щоб на території ЄС до кінця літа було вакциновано 70% дорослого населення.

Топ коментарі
+8
Так вам не здоровье людей нужно, а именно обколоть всех поголовно ???
И это не фашизм ?
показати весь коментар
13.07.2021 16:52 Відповісти
+7
Уколись в мозг, если тебе плохо. Хоть три раза в день.
А здоровых людей не трогай.
показати весь коментар
13.07.2021 17:15 Відповісти
+7
Евробюрократы в своем репертуаре.
показати весь коментар
13.07.2021 17:31 Відповісти
И не от слова "Европа".
показати весь коментар
13.07.2021 17:44 Відповісти
Кому-то еще неймётся побыстрее в Европу? Помните одно, как только местная шелупонь последует примеру наших европейских "друзей", вы получаете полное право защищать свою жизнь и жизнь своих близких всеми доступными средствами, и не обращайте внимание на то, что впереди бригад по вакцинации будут идти аваковские выкормыши...
показати весь коментар
13.07.2021 18:17 Відповісти
Кажуть, Аваков подав у відставку.
показати весь коментар
13.07.2021 18:49 Відповісти
сами себя уколите кислым борщем в пятку, оставьте свободным людям выбор.
показати весь коментар
13.07.2021 20:33 Відповісти
Очередной п..ш , обязательная вакцинация сейчас только в Латвии и то для работников крупного бизнеса от 500 человек в штате , учителя военные врачи чиновники не в счёт тут точно обязааловка . Для остальных хватает еженедельного тестирования
показати весь коментар
14.07.2021 12:53 Відповісти
