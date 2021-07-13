Євросоюз не має нічого проти запровадження обов'язкової вакцинації, - Єврокомісія

Єврокомісія позитивно відреагувала на запровадження обов'язкової вакцинації в низці країн. ЄС планує вакцинувати 70% дорослого населення до кінця липня.

За словами представника вищого органу виконавчої влади ЄС Стефана Де Каєрсмакера, Євросоюз не має нічого проти запровадження обов'язкової вакцинації серед населення, втім, саме держави повинні прийняти остаточне рішення.

"Єврокомісія вважає найважливішим завданням продовження вакцинації. Від держав-членів залежить, які заходи вони мають намір прийняти, щоб забезпечити вакцинацію свого населення", - додав представник.

Каєрсмакер зауважив, що Єврокомісія, зі свого боку, планує, щоб на території ЄС до кінця літа було вакциновано 70% дорослого населення.