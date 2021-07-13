РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11132 посетителя онлайн
Новости
7 322 12

НБУ обязал коллекторов быть вежливыми с должниками

НБУ обязал коллекторов быть вежливыми с должниками

Национальный банк утвердил порядок "осуществления надзора за соблюдением требований по взаимодействию с потребителями и другими лицами при урегулировании просроченной задолженности".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный сайт регулятора.

Нацбанк, в частности, установил квалификационные требования для работников коллекторских компаний и лиц, которых они привлекают на основании гражданско-правовых договоров, а также ввел порядок применения мер воздействия к участникам коллекторского рынка.

"Цель документа - обеспечить ответственное отношение кредитодателей, новых кредиторов и коллекторских компаний ко всем категориям потребителей. В частности, исключить случаи использования нецензурной лексики, угроз и морального давления на потребителя и других лиц при урегулировании просроченной задолженности", - сказано в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Коллекторы угрожали "должникам" поддельным порно-компроматом в 5 областях Украины, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Надзор за соблюдением требований по этическому поведению, установленных законом "О потребительском кредитовании" и нормативно-правовыми актами Национального банка, будет осуществляться в форме безвыездного надзора и инспекционных проверок.

В случае выявления нарушений установленных требований по этическому поведению, Национальный банк будет применять меры воздействия, в частности налагать штрафные санкции.

Автор: 

коллектор (55) кредит (2380) кредиторы (171) НБУ (4843)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+1
это правильно...в коленку стрелять токо если бубаноида не любят искренне...
показать весь комментарий
13.07.2021 18:09 Ответить
+1
-'Надзор за соблюдением требований-/-будет осуществляться в форме безвыездного надзора и инспекционных проверок. Это простите КАК?🤔
показать весь комментарий
13.07.2021 18:10 Ответить
+1
НБУ обязал коллекторов быть вежливыми с должниками - Цензор.НЕТ 3886. .
показать весь комментарий
13.07.2021 18:11 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
это правильно...в коленку стрелять токо если бубаноида не любят искренне...
показать весь комментарий
13.07.2021 18:09 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=tOloPMlTgIM буду бить аккуратно, но сильно
показать весь комментарий
13.07.2021 18:10 Ответить
-'Надзор за соблюдением требований-/-будет осуществляться в форме безвыездного надзора и инспекционных проверок. Это простите КАК?🤔
показать весь комментарий
13.07.2021 18:10 Ответить
НБУ обязал коллекторов быть вежливыми с должниками - Цензор.НЕТ 3886. .
показать весь комментарий
13.07.2021 18:11 Ответить
...исключить случаи использования нецензурной лексики, угроз и морального давления на потребителя и других лиц при урегулировании просроченной задолженности", - сказано в сообщении.

Это как обязать кого-то быть умным или сообразительным.. Если человек такой, то он такой и есть, а если у кого-то без ".б твою мать" предложение разваливается, то с него хоть как требуй..
показать весь комментарий
13.07.2021 18:14 Ответить
"Голосеевский стрелок"-кое-чему научил.
показать весь комментарий
13.07.2021 18:17 Ответить
*** тут аваков фсьо , https://www.pravda.com.ua/rus/news/2021/07/13/7300408/ Аваков подал в отставку
показать весь комментарий
13.07.2021 18:21 Ответить
по почкам не бить ?
показать весь комментарий
13.07.2021 18:25 Ответить
"Надзор за соблюдением требований по этическому поведению, установленных законом "О потребительском кредитовании" и нормативно-правовыми актами Национального банка, будет осуществляться в форме безвыездного надзора и инспекционных проверок.
В случае выявления нарушений установленных требований по этическому поведению, Национальный банк будет применять меры воздействия, в частности налагать штрафные санкции".
НБУ зобов'язав колекторів бути ввічливими з боржниками - Цензор.НЕТ 774
Как по мне, в качестве меры воздействий на "вежливых" коллекторов нужно не штраф налагать, а выдавать гражданам лицензии на их отстрел.
показать весь комментарий
13.07.2021 20:31 Ответить
Должники будут отстреливать коллекторов
показать весь комментарий
13.07.2021 21:17 Ответить
 
 