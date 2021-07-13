НБУ обязал коллекторов быть вежливыми с должниками
Национальный банк утвердил порядок "осуществления надзора за соблюдением требований по взаимодействию с потребителями и другими лицами при урегулировании просроченной задолженности".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный сайт регулятора.
Нацбанк, в частности, установил квалификационные требования для работников коллекторских компаний и лиц, которых они привлекают на основании гражданско-правовых договоров, а также ввел порядок применения мер воздействия к участникам коллекторского рынка.
"Цель документа - обеспечить ответственное отношение кредитодателей, новых кредиторов и коллекторских компаний ко всем категориям потребителей. В частности, исключить случаи использования нецензурной лексики, угроз и морального давления на потребителя и других лиц при урегулировании просроченной задолженности", - сказано в сообщении.
Надзор за соблюдением требований по этическому поведению, установленных законом "О потребительском кредитовании" и нормативно-правовыми актами Национального банка, будет осуществляться в форме безвыездного надзора и инспекционных проверок.
В случае выявления нарушений установленных требований по этическому поведению, Национальный банк будет применять меры воздействия, в частности налагать штрафные санкции.
Это как обязать кого-то быть умным или сообразительным.. Если человек такой, то он такой и есть, а если у кого-то без ".б твою мать" предложение разваливается, то с него хоть как требуй..
Как по мне, в качестве меры воздействий на "вежливых" коллекторов нужно не штраф налагать, а выдавать гражданам лицензии на их отстрел.