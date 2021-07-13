УКР
НБУ зобов'язав колекторів бути ввічливими з боржниками

Національний банк затвердив порядок "здійснення нагляду за дотриманням вимог щодо взаємодії зі споживачами та іншими особами під час врегулювання протермінованої заборгованості".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на офіційний сайт регулятора.

Нацбанк, зокрема, встановив відповідність кваліфікаційним вимогам для працівників колекторських компаній і осіб, яких вони залучають на підставі цивільно-правових договорів, а також запровадив порядок застосування заходів впливу до учасників колекторського ринку.

"Мета документа – забезпечити відповідальне ставлення кредитодавців, нових кредиторів та колекторських компаній до всіх категорій споживачів. Зокрема, унеможливити випадки використання нецензурної лексики, погроз та морального тиску на споживача та інших осіб при врегулюванні простроченої заборгованості", - сказано в повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Колектори погрожували "боржникам" підробленим порно-компроматом у 5 областях України, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Нагляд за дотриманням вимог щодо етичної поведінки, встановлених законом "Про споживче кредитування" і нормативно-правовими актами Національного банку, буде здійснюватися у формі безвиїзного нагляду та інспекційних перевірок.

У разі виявлення порушень встановлених вимог щодо етичної поведінки, Національний банк буде застосовувати заходи впливу, зокрема накладати штрафні санкції.

+1
это правильно...в коленку стрелять токо если бубаноида не любят искренне...
13.07.2021 18:09 Відповісти
+1
-'Надзор за соблюдением требований-/-будет осуществляться в форме безвыездного надзора и инспекционных проверок. Это простите КАК?🤔
13.07.2021 18:10 Відповісти
+1
НБУ обязал коллекторов быть вежливыми с должниками - Цензор.НЕТ 3886. .
13.07.2021 18:11 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=tOloPMlTgIM буду бить аккуратно, но сильно
13.07.2021 18:10 Відповісти
...исключить случаи использования нецензурной лексики, угроз и морального давления на потребителя и других лиц при урегулировании просроченной задолженности", - сказано в сообщении.

Это как обязать кого-то быть умным или сообразительным.. Если человек такой, то он такой и есть, а если у кого-то без ".б твою мать" предложение разваливается, то с него хоть как требуй..
13.07.2021 18:14 Відповісти
"Голосеевский стрелок"-кое-чему научил.
13.07.2021 18:17 Відповісти
*** тут аваков фсьо , https://www.pravda.com.ua/rus/news/2021/07/13/7300408/ Аваков подал в отставку
13.07.2021 18:21 Відповісти
по почкам не бить ?
13.07.2021 18:25 Відповісти
"Надзор за соблюдением требований по этическому поведению, установленных законом "О потребительском кредитовании" и нормативно-правовыми актами Национального банка, будет осуществляться в форме безвыездного надзора и инспекционных проверок.
В случае выявления нарушений установленных требований по этическому поведению, Национальный банк будет применять меры воздействия, в частности налагать штрафные санкции".
НБУ зобов'язав колекторів бути ввічливими з боржниками - Цензор.НЕТ 774
Как по мне, в качестве меры воздействий на "вежливых" коллекторов нужно не штраф налагать, а выдавать гражданам лицензии на их отстрел.
13.07.2021 20:31 Відповісти
Должники будут отстреливать коллекторов
13.07.2021 21:17 Відповісти
 
 