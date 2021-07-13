НБУ зобов'язав колекторів бути ввічливими з боржниками

Національний банк затвердив порядок "здійснення нагляду за дотриманням вимог щодо взаємодії зі споживачами та іншими особами під час врегулювання протермінованої заборгованості".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на офіційний сайт регулятора.

Нацбанк, зокрема, встановив відповідність кваліфікаційним вимогам для працівників колекторських компаній і осіб, яких вони залучають на підставі цивільно-правових договорів, а також запровадив порядок застосування заходів впливу до учасників колекторського ринку.

"Мета документа – забезпечити відповідальне ставлення кредитодавців, нових кредиторів та колекторських компаній до всіх категорій споживачів. Зокрема, унеможливити випадки використання нецензурної лексики, погроз та морального тиску на споживача та інших осіб при врегулюванні простроченої заборгованості", - сказано в повідомленні.

Нагляд за дотриманням вимог щодо етичної поведінки, встановлених законом "Про споживче кредитування" і нормативно-правовими актами Національного банку, буде здійснюватися у формі безвиїзного нагляду та інспекційних перевірок.

У разі виявлення порушень встановлених вимог щодо етичної поведінки, Національний банк буде застосовувати заходи впливу, зокрема накладати штрафні санкції.