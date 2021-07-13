Facebook вернул пост Перебийниса о статье Путина и извинился
В службе поддержки соцсети пояснили, что "неправильно поняли" смысл поста".
Об этом посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис сообщил в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.
"Фейсбук вернул мой пост на место. Пишут, что не так поняли) Спасибо за поддержку!" - написал он, опубликовав соответствующий скриншот от службы поддержки соцсети.
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, Facebook удалил пост посла Украины в Чехии Евгения Перебийниса с критикой тезиса президента страны-агрессора Владимира Путина о "едином народе".
+23 саша паламарчук
+14 Maksim Perepelitca
+12 Stop Homosovetikus
жыдоугробурятское сообщество хай следит за своими...
"
ПНХ -фейсбук , я писав і писатиму - українці і кацапня НЕ ОДИН НАРОД . І не були ніколи .
.МОСКАЛЬ УКРАЇНЦЮ НЕ БРАТ І НЕ ТОВАРИШ крапка
НІКУА ЦЕ НІ О ЧЬОМ НЕ ГОВОРІТ.
А ІМЄННО О "РОДСТВЄННОСТІ"
Так понятней моё сокращение "Киевская Русь"?
...нормальні люди взагалі нікого не вбивають