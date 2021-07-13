РУС
Facebook вернул пост Перебийниса о статье Путина и извинился

Facebook вернул пост Перебийниса о статье Путина и извинился

В службе поддержки соцсети пояснили, что "неправильно поняли" смысл поста".

Об этом посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис сообщил в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Фейсбук вернул мой пост на место. Пишут, что не так поняли) Спасибо за поддержку!" - написал он, опубликовав соответствующий скриншот от службы поддержки соцсети.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, Facebook удалил пост посла Украины в Чехии Евгения Перебийниса с критикой тезиса президента страны-агрессора Владимира Путина о "едином народе". 

+23
13.07.2021 20:23 Ответить
+14
А хто поверне мої , десятків зо два аналогічних коментарів ??

ПНХ -фейсбук , я писав і писатиму - українці і кацапня НЕ ОДИН НАРОД . І не були ніколи .
.МОСКАЛЬ УКРАЇНЦЮ НЕ БРАТ І НЕ ТОВАРИШ крапка
13.07.2021 20:36 Ответить
+12
ох як пiдгорало у ординцiв вiд цiєi фотки!
13.07.2021 20:32 Ответить
а зрозумiти нe так iм допомогли газпромiвськi лахудри?
13.07.2021 20:22 Ответить
Все, що потрібно знати про фєйсбучєк.
13.07.2021 20:31 Ответить
13.07.2021 21:20 Ответить
У Фейсбука филия в Москве и вы понимаете, что там работают клерки с росии, вот они и банят всё против росии.
13.07.2021 20:36 Ответить
а у ютуба там жe? бо на ютубi тe самe. або вони у мeнe на айпi: бо часто буває так що пишeш комeнт i вiн icнує лишe у мeнe зараз на сторiнцi браузeра. можна обновити сторiнку вiн iснує. вiдкриваєш на iншому компi комeнта нeмає.
13.07.2021 20:59 Ответить
13.07.2021 20:23 Ответить
Ох уж этот Цукерберг.
13.07.2021 20:26 Ответить
тобто смотрящие за местным пейсобуком должны быть местными...
жыдоугробурятское сообщество хай следит за своими...
13.07.2021 20:29 Ответить
ох як пiдгорало у ординцiв вiд цiєi фотки!
13.07.2021 20:32 Ответить
всеравно Гугл в топе а Фейсбук в попе
13.07.2021 20:34 Ответить
А хто поверне мої , десятків зо два аналогічних коментарів ??

ПНХ -фейсбук , я писав і писатиму - українці і кацапня НЕ ОДИН НАРОД . І не були ніколи .
.МОСКАЛЬ УКРАЇНЦЮ НЕ БРАТ І НЕ ТОВАРИШ крапка
13.07.2021 20:36 Ответить
Измени в своих фейсбучных настройках "язык и регион" свое "украинский" на English (UK) и тогда тебя будут читать корректоры в Лондоне, на не в мордокацапии. Хватит всем демонстрировать свою недолугість та працювати на особисті досягнення сколківського сержанта. А "українську" поставиш, коли буде у ФБ відповідний мовний сегмент.
14.07.2021 06:59 Ответить
пнх брехлобот...за поребрик
показать весь комментарий
А у белр,укр, рос.- юмор удобоваримый. Это о многом говорит.
НІКУА ЦЕ НІ О ЧЬОМ НЕ ГОВОРІТ.
А ІМЄННО О "РОДСТВЄННОСТІ"
13.07.2021 21:04 Ответить
ХОХЛЫ ДЕТОУБИЙЦЫ. Именно с таким именем есть страница на фейсбук. Это все что нужно знать об этой гнилой социальной сети. Неоднократные жалобы модерастам пейсбука на оскорбление по национальному признаку и на фальшивые новости ни к чему не привели. Напишите кацапы детоубийцы и модеры пейсбука отправят вас в бан, потому что так нельзя, а х.хлы детоубийцы по версии пейсбука писать оказывается можно.
13.07.2021 20:41 Ответить
Таки да, есть такой ублюдочный акаунт... Отправил жалобу... Посмотрим...
13.07.2021 20:56 Ответить
Какой-то бред. Иди для начала в школе поучись.Во-первых,Киевской Руси никогда не было - разве только в хотелках кацапни. Была просто Русь. Ну,во-вторых Русь породила Московию - это вообще ни в какие ворота.
13.07.2021 20:43 Ответить
Это некоему Шкицкому предназначалось.
13.07.2021 20:44 Ответить
Период Руси, когда столица была в Киеве.
Так понятней моё сокращение "Киевская Русь"?
13.07.2021 21:06 Ответить
Но само название Киевская Русь придумано после росийскими имперскими историками . Такого государства не существовало .
13.07.2021 23:01 Ответить
Война между родичами бывает страшной
13.07.2021 21:06 Ответить
Родичів нормальні люди не вбивають.(с)
...нормальні люди взагалі нікого не вбивають
13.07.2021 21:08 Ответить
ПЕСКОВ ПДР !!!
13.07.2021 21:43 Ответить
Фейсбук неадекватный.
13.07.2021 21:55 Ответить
Служба поддержки Фейсбука по восточной Европе находится в рашке так что они удаляют даже нецтральные посты и комменты которые хотят.
13.07.2021 23:05 Ответить
Гугль, Феесбук и прочие присутственные места, давно уже превратились в места политических ристалищ. Что поделать. Воевать надо.
14.07.2021 05:34 Ответить
 
 