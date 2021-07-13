Facebook вернул пост Перебийниса о статье Путина и извинился

В службе поддержки соцсети пояснили, что "неправильно поняли" смысл поста".

Об этом посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис сообщил в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Фейсбук вернул мой пост на место. Пишут, что не так поняли) Спасибо за поддержку!" - написал он, опубликовав соответствующий скриншот от службы поддержки соцсети.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, Facebook удалил пост посла Украины в Чехии Евгения Перебийниса с критикой тезиса президента страны-агрессора Владимира Путина о "едином народе".