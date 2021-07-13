Facebook повернув пост Перебийноса про статтю Путіна і вибачився
У службі підтримки соцмережі пояснили, що "неправильно зрозуміли "сенс посту".
Про це посол України в Чехії Євген Перебийніс повідомив у фейсбуку, інформує Цензор.НЕТ.
"Фейсбук повернув мій пост на місце. Пишуть, що не так зрозуміли) Дякую всім за підтримку!" - написав він, опублікувавши відповідний скриншот від служби підтримки соцмережі.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, Facebook видалив пост посла України в Чехії Євгена Перебийноса з критикою тези президента країни-агресора Володимира Путіна про "єдиний народ".
