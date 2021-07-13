УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5314 відвідувачів онлайн
Новини
10 627 30

Facebook повернув пост Перебийноса про статтю Путіна і вибачився

Facebook повернув пост Перебийноса про статтю Путіна і вибачився

У службі підтримки соцмережі пояснили, що "неправильно зрозуміли "сенс посту".

Про це посол України в Чехії Євген Перебийніс повідомив у фейсбуку, інформує Цензор.НЕТ.

"Фейсбук повернув мій пост на місце. Пишуть, що не так зрозуміли) Дякую всім за підтримку!" - написав він, опублікувавши відповідний скриншот від служби підтримки соцмережі.

Facebook повернув пост Перебийноса про статтю Путіна і вибачився 01

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, Facebook видалив пост посла України в Чехії Євгена Перебийноса з критикою тези президента країни-агресора Володимира Путіна про "єдиний народ".

Автор: 

Facebook (728) соціальні мережі (1209) Перебийніс Євген (67)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+23
Facebook вернул пост Перебийниса о статье Путина и извинился - Цензор.НЕТ 2421
показати весь коментар
13.07.2021 20:23 Відповісти
+14
А хто поверне мої , десятків зо два аналогічних коментарів ??

ПНХ -фейсбук , я писав і писатиму - українці і кацапня НЕ ОДИН НАРОД . І не були ніколи .
.МОСКАЛЬ УКРАЇНЦЮ НЕ БРАТ І НЕ ТОВАРИШ крапка
показати весь коментар
13.07.2021 20:36 Відповісти
+12
ох як пiдгорало у ординцiв вiд цiєi фотки!
Facebook повернув пост Перебийноса про статтю Путіна і вибачився - Цензор.НЕТ 6293"
показати весь коментар
13.07.2021 20:32 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
а зрозумiти нe так iм допомогли газпромiвськi лахудри?
показати весь коментар
13.07.2021 20:22 Відповісти
Все, що потрібно знати про фєйсбучєк.
показати весь коментар
13.07.2021 20:31 Відповісти
Facebook повернув пост Перебийноса про статтю Путіна і вибачився - Цензор.НЕТ 5269
показати весь коментар
13.07.2021 21:20 Відповісти
У Фейсбука филия в Москве и вы понимаете, что там работают клерки с росии, вот они и банят всё против росии.
показати весь коментар
13.07.2021 20:36 Відповісти
а у ютуба там жe? бо на ютубi тe самe. або вони у мeнe на айпi: бо часто буває так що пишeш комeнт i вiн icнує лишe у мeнe зараз на сторiнцi браузeра. можна обновити сторiнку вiн iснує. вiдкриваєш на iншому компi комeнта нeмає.
показати весь коментар
13.07.2021 20:59 Відповісти
Facebook вернул пост Перебийниса о статье Путина и извинился - Цензор.НЕТ 2421
показати весь коментар
13.07.2021 20:23 Відповісти
Ох уж этот Цукерберг.
показати весь коментар
13.07.2021 20:26 Відповісти
тобто смотрящие за местным пейсобуком должны быть местными...
жыдоугробурятское сообщество хай следит за своими...
показати весь коментар
13.07.2021 20:29 Відповісти
ох як пiдгорало у ординцiв вiд цiєi фотки!
Facebook повернув пост Перебийноса про статтю Путіна і вибачився - Цензор.НЕТ 6293"
показати весь коментар
13.07.2021 20:32 Відповісти
всеравно Гугл в топе а Фейсбук в попе
показати весь коментар
13.07.2021 20:34 Відповісти
А хто поверне мої , десятків зо два аналогічних коментарів ??

ПНХ -фейсбук , я писав і писатиму - українці і кацапня НЕ ОДИН НАРОД . І не були ніколи .
.МОСКАЛЬ УКРАЇНЦЮ НЕ БРАТ І НЕ ТОВАРИШ крапка
показати весь коментар
13.07.2021 20:36 Відповісти
Измени в своих фейсбучных настройках "язык и регион" свое "украинский" на English (UK) и тогда тебя будут читать корректоры в Лондоне, на не в мордокацапии. Хватит всем демонстрировать свою недолугість та працювати на особисті досягнення сколківського сержанта. А "українську" поставиш, коли буде у ФБ відповідний мовний сегмент.
показати весь коментар
14.07.2021 06:59 Відповісти
пнх брехлобот...за поребрик
показати весь коментар
13.07.2021 20:43 Відповісти
А у белр,укр, рос.- юмор удобоваримый. Это о многом говорит.
НІКУА ЦЕ НІ О ЧЬОМ НЕ ГОВОРІТ.
А ІМЄННО О "РОДСТВЄННОСТІ"
показати весь коментар
13.07.2021 21:04 Відповісти
ХОХЛЫ ДЕТОУБИЙЦЫ. Именно с таким именем есть страница на фейсбук. Это все что нужно знать об этой гнилой социальной сети. Неоднократные жалобы модерастам пейсбука на оскорбление по национальному признаку и на фальшивые новости ни к чему не привели. Напишите кацапы детоубийцы и модеры пейсбука отправят вас в бан, потому что так нельзя, а х.хлы детоубийцы по версии пейсбука писать оказывается можно.
показати весь коментар
13.07.2021 20:41 Відповісти
Таки да, есть такой ублюдочный акаунт... Отправил жалобу... Посмотрим...
показати весь коментар
13.07.2021 20:56 Відповісти
Какой-то бред. Иди для начала в школе поучись.Во-первых,Киевской Руси никогда не было - разве только в хотелках кацапни. Была просто Русь. Ну,во-вторых Русь породила Московию - это вообще ни в какие ворота.
показати весь коментар
13.07.2021 20:43 Відповісти
Это некоему Шкицкому предназначалось.
показати весь коментар
13.07.2021 20:44 Відповісти
Период Руси, когда столица была в Киеве.
Так понятней моё сокращение "Киевская Русь"?
показати весь коментар
13.07.2021 21:06 Відповісти
Но само название Киевская Русь придумано после росийскими имперскими историками . Такого государства не существовало .
показати весь коментар
13.07.2021 23:01 Відповісти
Война между родичами бывает страшной
показати весь коментар
13.07.2021 21:06 Відповісти
Родичів нормальні люди не вбивають.(с)
...нормальні люди взагалі нікого не вбивають
показати весь коментар
13.07.2021 21:08 Відповісти
ПЕСКОВ ПДР !!!
показати весь коментар
13.07.2021 21:43 Відповісти
Фейсбук неадекватный.
показати весь коментар
13.07.2021 21:55 Відповісти
Служба поддержки Фейсбука по восточной Европе находится в рашке так что они удаляют даже нецтральные посты и комменты которые хотят.
показати весь коментар
13.07.2021 23:05 Відповісти
Гугль, Феесбук и прочие присутственные места, давно уже превратились в места политических ристалищ. Что поделать. Воевать надо.
показати весь коментар
14.07.2021 05:34 Відповісти
 
 