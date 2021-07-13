Завтра Рада рассмотрит реформу ВСП, - Арахамия

Парламент на завтрашнем заседании рассмотрит вопрос о реформе Высшего совета правосудия.

Об этом журналистам сказал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, сообщает из парламента корреспондент Цензор.НЕТ.

Завтрашний день он назвал "решающим для судебной реформы".

"Мы сегодня проголосовали за предложения президента по ВККС. Это уже очень большой шаг с точки зрения реформы правосудия. Остался последний (шаг. - Ред.) - это реформа ВСП. Завтра, если даст Бог, мы нормально проголосуем в нормальном формате, чтобы его (законопроект. - Ред.) не нужно было ветировать и возвращать, тогда его подпишет председатель ВРУ, потом - президент, и он вступит в силу", - сказал Арахамия.

