РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7462 посетителя онлайн
Новости
2 065 7

Завтра Рада рассмотрит реформу ВСП, - Арахамия

Завтра Рада рассмотрит реформу ВСП, - Арахамия

Парламент на завтрашнем заседании рассмотрит вопрос о реформе Высшего совета правосудия.

Об этом журналистам сказал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, сообщает из парламента корреспондент Цензор.НЕТ.

Завтрашний день он назвал "решающим для судебной реформы".

"Мы сегодня проголосовали за предложения президента по ВККС. Это уже очень большой шаг с точки зрения реформы правосудия. Остался последний (шаг. - Ред.) - это реформа ВСП. Завтра, если даст Бог, мы нормально проголосуем в нормальном формате, чтобы его (законопроект. - Ред.) не нужно было ветировать и возвращать, тогда его подпишет председатель ВРУ, потом - президент, и он вступит в силу", - сказал Арахамия.

Читайте: Рада одобрила закон о перезагрузке ВККС с предложениями Зеленского

Автор: 

ВР (29396) закон (3198) Арахамия Давид (995) Высший совет правосудия (571)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Давид неугомонный.
показать весь комментарий
13.07.2021 21:01 Ответить
Вистава кремлівського лялькового балагана триває !!!))))
показать весь комментарий
13.07.2021 21:06 Ответить
Цікаво відки візьмуться доброчесні члени Ради ,з 100% корумпованої системи !!!)))
показать весь комментарий
13.07.2021 21:08 Ответить
Сами в шоке, но если надо найдем.
показать весь комментарий
13.07.2021 21:09 Ответить
ара-хамия на дежурство заступил по высказываниям и предположениям ?
показать весь комментарий
13.07.2021 21:11 Ответить
Можливо призначити будь-яку премію тому хто знайде в Україні бодай одного доброчесного суддю чи прокурора !!!)))
показать весь комментарий
13.07.2021 21:11 Ответить
Просил бы, пан Арахамия, серьезно отнестись к задумкам и планам "Слуг народа"! В ВСП с августа зависло рассмотрение и принятие решений по дисциплинарным жалобам на некоторых судей. Клиенты волнуются...
показать весь комментарий
18.10.2021 13:57 Ответить
 
 