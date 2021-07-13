УКР
Завтра Рада розгляне реформу ВРП, - Арахамія

Завтра Рада розгляне реформу ВРП, - Арахамія

Парламент на завтрашньому засіданні розгляне питання про реформу Вищої ради правосуддя.

Про це журналістам сказав голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, повідомляє з парламенту кореспондент Цензор.НЕТ.

Завтрашній день він назвав "вирішальним для судової реформи".

"Ми сьогодні проголосували за пропозиції президента щодо ВККС. Це вже дуже великий крок з точки зору реформи правосуддя. Залишився останній (крок. - Ред.) - це реформа ВРП. Завтра, якщо дасть Бог, ми нормально проголосуємо в нормальному форматі, щоб його (законопроєкт. - Ред.) не потрібно було ветувати і повернути, тоді його підпише голова ВРУ, потім - президент, і він набуде чинності", - сказав Арахамія.

Читайте також: Рада схвалила закон про перезавантаження ВККС з пропозиціями Зеленського

Автор: 

ВР (15194) закон (2882) Арахамія Давид (1112) ВРП Вища рада правосуддя (586)
Коментувати
Сортувати:
Давид неугомонный.
13.07.2021 21:01 Відповісти
Вистава кремлівського лялькового балагана триває !!!))))
13.07.2021 21:06 Відповісти
Цікаво відки візьмуться доброчесні члени Ради ,з 100% корумпованої системи !!!)))
13.07.2021 21:08 Відповісти
Сами в шоке, но если надо найдем.
13.07.2021 21:09 Відповісти
ара-хамия на дежурство заступил по высказываниям и предположениям ?
13.07.2021 21:11 Відповісти
Можливо призначити будь-яку премію тому хто знайде в Україні бодай одного доброчесного суддю чи прокурора !!!)))
13.07.2021 21:11 Відповісти
Просил бы, пан Арахамия, серьезно отнестись к задумкам и планам "Слуг народа"! В ВСП с августа зависло рассмотрение и принятие решений по дисциплинарным жалобам на некоторых судей. Клиенты волнуются...
18.10.2021 13:57 Відповісти
 
 