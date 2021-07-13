Завтра Рада розгляне реформу ВРП, - Арахамія
Парламент на завтрашньому засіданні розгляне питання про реформу Вищої ради правосуддя.
Про це журналістам сказав голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, повідомляє з парламенту кореспондент Цензор.НЕТ.
Завтрашній день він назвав "вирішальним для судової реформи".
"Ми сьогодні проголосували за пропозиції президента щодо ВККС. Це вже дуже великий крок з точки зору реформи правосуддя. Залишився останній (крок. - Ред.) - це реформа ВРП. Завтра, якщо дасть Бог, ми нормально проголосуємо в нормальному форматі, щоб його (законопроєкт. - Ред.) не потрібно було ветувати і повернути, тоді його підпише голова ВРУ, потім - президент, і він набуде чинності", - сказав Арахамія.
