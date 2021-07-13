РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10445 посетителей онлайн
Новости
1 972 4

Дополнительный поезд из Харькова в Геническ начнет курсировать 17 июля, - Укрзализныця

Дополнительный поезд из Харькова в Геническ начнет курсировать 17 июля, - Укрзализныця

"Укрзализныця" отреагировала на большую популярность маршрутов до моря и запускает дополнительный поезд в Геническ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу УЗ.

Интерсити №729/730 сообщением Харьков - Геническ будет курсировать ежедневно с 17 июля.

Поезд будет отправляться из Харькова в 06:29 и прибывать к морю в 13:26. Обратно, из Геническа, он будет отправляться в 14:04 и прибывать в Харьков в 21:34. Поезд будет останавливаться на станциях Лозовая, Павлоград, Синельниково, Запорожье, Мелитополь и Новоалексеевка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Укрзализныця с 7 июля восстанавливает движение поезда Чернигов-Черновцы

Автор: 

Азовское море (1605) отдых (391) туризм (1543) Укрзализныця (2782) Харьков (7733)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
харьковчане ну дюже хочуть на медуз подивитися...
показать весь комментарий
13.07.2021 22:52 Ответить
ты даже не представляешь сколько харьковчан едут к морю.
показать весь комментарий
14.07.2021 06:14 Ответить
2034го года
показать весь комментарий
13.07.2021 23:34 Ответить
 
 