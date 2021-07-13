Дополнительный поезд из Харькова в Геническ начнет курсировать 17 июля, - Укрзализныця

"Укрзализныця" отреагировала на большую популярность маршрутов до моря и запускает дополнительный поезд в Геническ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу УЗ.

Интерсити №729/730 сообщением Харьков - Геническ будет курсировать ежедневно с 17 июля.

Поезд будет отправляться из Харькова в 06:29 и прибывать к морю в 13:26. Обратно, из Геническа, он будет отправляться в 14:04 и прибывать в Харьков в 21:34. Поезд будет останавливаться на станциях Лозовая, Павлоград, Синельниково, Запорожье, Мелитополь и Новоалексеевка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Укрзализныця с 7 июля восстанавливает движение поезда Чернигов-Черновцы