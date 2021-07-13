Дополнительный поезд из Харькова в Геническ начнет курсировать 17 июля, - Укрзализныця
"Укрзализныця" отреагировала на большую популярность маршрутов до моря и запускает дополнительный поезд в Геническ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу УЗ.
Интерсити №729/730 сообщением Харьков - Геническ будет курсировать ежедневно с 17 июля.
Поезд будет отправляться из Харькова в 06:29 и прибывать к морю в 13:26. Обратно, из Геническа, он будет отправляться в 14:04 и прибывать в Харьков в 21:34. Поезд будет останавливаться на станциях Лозовая, Павлоград, Синельниково, Запорожье, Мелитополь и Новоалексеевка.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Andy Jumeirach
показать весь комментарий13.07.2021 22:52 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Aragorn 1975
показать весь комментарий14.07.2021 06:14 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Arkady Korshun
показать весь комментарий13.07.2021 23:34 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
✘
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль