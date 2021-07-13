Додатковий поїзд із Харкова до Генічеська почне курсувати 17 липня, - "Укрзалізниця"
"Укрзалізниця" відреагувала на велику популярність маршрутів до моря і запускає додатковий поїзд до Генічеська.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу УЗ.
Інтерсіті №729/730 сполученням Харків - Генічеськ курсуватиме щодня із 17 липня.
Поїзд відправлятиметься з Харкова о 6:29 та прибуватиме до моря о 13:26. Зворотно, з Генічеська, він вирушатиме о 14:04 та прибуватиме до Харкова о 21:34. Поїзд зупинятиметься на станціях Лозова, Павлоград, Синельникове, Запоріжжя, Мелітополь та Новоолексіївка.
