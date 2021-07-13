УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10838 відвідувачів онлайн
Новини
1 972 4

Додатковий поїзд із Харкова до Генічеська почне курсувати 17 липня, - "Укрзалізниця"

Додатковий поїзд із Харкова до Генічеська почне курсувати 17 липня, -

"Укрзалізниця" відреагувала на велику популярність маршрутів до моря і запускає додатковий поїзд до Генічеська.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу УЗ.

Інтерсіті №729/730 сполученням Харків - Генічеськ курсуватиме щодня із 17 липня.

Поїзд відправлятиметься з Харкова о 6:29 та прибуватиме до моря о 13:26. Зворотно, з Генічеська, він вирушатиме о 14:04 та прибуватиме до Харкова о 21:34. Поїзд зупинятиметься на станціях Лозова, Павлоград, Синельникове, Запоріжжя, Мелітополь та Новоолексіївка.

Також читайте: "Укрзалізниця" з 2 липня запускає швидкісний поїзд Київ - Тернопіль

Автор: 

Азовське море (1619) відпочинок (232) туризм (1573) Укрзалізниця (7011) Харків (5857)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
харьковчане ну дюже хочуть на медуз подивитися...
показати весь коментар
13.07.2021 22:52 Відповісти
ты даже не представляешь сколько харьковчан едут к морю.
показати весь коментар
14.07.2021 06:14 Відповісти
2034го года
показати весь коментар
13.07.2021 23:34 Відповісти
 
 