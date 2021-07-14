Блинкен заявил о готовности Вашингтона принять меры против хакеров в России

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что деятельность хакеров наносит большой ущерб национальной безопасности США, в связи с этим Вашингтон готов принять меры против хакеров в России, если она сама не предпримет надлежащих действий.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Он, выступая на конференции по новым технологиям в Вашингтоне, сказал, что в США рассматривают деятельность хакеров-вымогателей не только как проблему правоохранительных органов, но и как проблему национальной безопасности.

"Это прямая угроза безопасности, благополучию нашего народа, поэтому это стоит на первом месте в нашей дипломатической повестке дня (...). Это также причина, по которой мы повышаем уровень внимания к вопросу о вымогателях в наших разговорах с Россией. Наш посыл ясен: страны, укрывающие киберпреступников, несут ответственность за принятие мер, или же мы это сделаем сами", - подчеркнул дипломат.

По его словам, "вымогатели и другие киберпреступности затрагивают всех нас - наш бизнес, местные органы власти, нашу наиболее важную инфраструктуру от электросетей до больниц".

"Как вы знаете, каждый четвертый американец становится жертвой киберпреступности, потери от которой превышают $4 млрд в год", - отметил шеф американской дипломатии.

Блинкен сослался на приписываемую России массовую атаку на SolarWinds, и сказал, что "НАТО подтвердило, что кибератака может спровоцировать применение статьи 5 Североатлантического договора, которая рассматривает нападение на одного из членов альянса как нападение на весь альянс.

Госсекретарь назвал это "важным шагом в сдерживании этих атак и защите нашей национальной безопасности в киберэпоху".