Блинкен заявил о готовности Вашингтона принять меры против хакеров в России

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что деятельность хакеров наносит большой ущерб национальной безопасности США, в связи с этим Вашингтон готов принять меры против хакеров в России, если она сама не предпримет надлежащих действий.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Он, выступая на конференции по новым технологиям в Вашингтоне, сказал, что в США рассматривают деятельность хакеров-вымогателей не только как проблему правоохранительных органов, но и как проблему национальной безопасности.

"Это прямая угроза безопасности, благополучию нашего народа, поэтому это стоит на первом месте в нашей дипломатической повестке дня (...). Это также причина, по которой мы повышаем уровень внимания к вопросу о вымогателях в наших разговорах с Россией. Наш посыл ясен: страны, укрывающие киберпреступников, несут ответственность за принятие мер, или же мы это сделаем сами", - подчеркнул дипломат.

По его словам, "вымогатели и другие киберпреступности затрагивают всех нас - наш бизнес, местные органы власти, нашу наиболее важную инфраструктуру от электросетей до больниц".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российские хакеры взломали сайт ВМС и опубликовали несколько фейков о учениях "Си Бриз - 2021", - Минобороны

"Как вы знаете, каждый четвертый американец становится жертвой киберпреступности, потери от которой превышают $4 млрд в год", - отметил шеф американской дипломатии.

Блинкен сослался на приписываемую России массовую атаку на SolarWinds, и сказал, что "НАТО подтвердило, что кибератака может спровоцировать применение статьи 5 Североатлантического договора, которая рассматривает нападение на одного из членов альянса как нападение на весь альянс.

Госсекретарь назвал это "важным шагом в сдерживании этих атак и защите нашей национальной безопасности в киберэпоху".

+10
Та не "заявлять про заходи" треба, а "вживать" їх! Поки будете язиками "баляндрасить" - кацапи будуть "срать" (і вам і на вас) Як тільки почнете їм їхню кіберсистему крушить - прижухнуть і попросять "мирнава сасуществавания"
14.07.2021 07:42
+6
Це все коливання повітря (!) коли буде дія ?
14.07.2021 07:39
+3
Вы плохо читаете американскую ПРЕССУ...вчера кибервойска США по приказу Джо Байдена провели масштабную операцию против ГРУ РАБссии...,выявлено несколько групп из Мавзолейной банды REvil,все они уничтожены и доступа в интернет НЕТ,от слова СОВСЕМ...,и вообще что вы читаете в инете? Бурду Ольги ********* и Володьки Соловьиный Помет?
14.07.2021 07:49
А как же климатическое партнёрство ???
14.07.2021 07:38
Это для ПОГОВОРИТЬ.
14.07.2021 09:40
Це все коливання повітря (!) коли буде дія ?
14.07.2021 07:39
Видать Америка не так сильна как хочет казаться.
14.07.2021 07:41
ага, сил хватает обновления юзерам навешивать, не более
14.07.2021 08:35
Та не "заявлять про заходи" треба, а "вживать" їх! Поки будете язиками "баляндрасить" - кацапи будуть "срать" (і вам і на вас) Як тільки почнете їм їхню кіберсистему крушить - прижухнуть і попросять "мирнава сасуществавания"
14.07.2021 07:42
Як відомо США демократична країна де закон понад усе. Вона "довго запрягає", але потім "швидко їде". Як кажуть розумні люди "Блінкен найкращий госсекретар за останні тридцать років". Це вам не кремлівська підстілка Керрі у якого незрозуміла любов до Лаврова.
14.07.2021 09:16
Вы плохо читаете американскую ПРЕССУ...вчера кибервойска США по приказу Джо Байдена провели масштабную операцию против ГРУ РАБссии...,выявлено несколько групп из Мавзолейной банды REvil,все они уничтожены и доступа в интернет НЕТ,от слова СОВСЕМ...,и вообще что вы читаете в инете? Бурду Ольги ********* и Володьки Соловьиный Помет?
14.07.2021 07:49
По IP заблокировали?
14.07.2021 09:08
Билл Гейтс зна шо робе...,я вас 3 дня назад предупреждал...Крысы Мавзолейные...,это вам не Чебурнет Сраный с письмами Хмыря Путлера Украине
14.07.2021 07:52
Так перерубите им кабель пусть друг друга хакают.
14.07.2021 07:52
Ну так сделайте, хватит ныть и жаловаться.
14.07.2021 07:53
Только необходимо принять меры не против хакеров, дворников России, а необходимо принять меры против террористического государства Россия
14.07.2021 07:55
Півроку тріпають язиками.
І ще півроку дали =на виправлення=.
фюрер живота надриває від цих діячів.
14.07.2021 07:58
подготовили очередную озабоченость ?
14.07.2021 07:58
Все только начинается Чуваки.... самое интересное впереди...
14.07.2021 08:04
Вся РАБссия возмущам-с...как это так БАЙДЕН атаковал все Сервера РАБссии...у нас ничего не работает... от Камчатки до Кенигсберга...та вы шо? РАБссия встаеть с КАДЕНАК...
14.07.2021 08:06
Блінкен заявив про готовність Вашингтона вжити заходів проти хакерів у Росії - Цензор.НЕТ 9918 РАБссиянцы обосранцы...срочно собирайте СовБЕЗ ООН... и ОБСЕ
14.07.2021 08:09
может пора перестать заявлять и начать что то делать ибо миллионы долларов хакеры вытянули с той же США, а они все еще заявляют.
После такого денежнего вливания хакеры уже вошли в раж
, почувствовали вкус легких денег!
14.07.2021 08:10
Следом начнется чистка Ютьюба,Фейсбука и прочих соцсетей,сообщил спец по Кибератаках США Майкл Тэлэн...приплыли Крысы Мавзолейные...
14.07.2021 08:11
Комплекс оперативно-технических мероприятий проведенных совместной группой специальных служб США, Марокко, Черногории и Латвии привел к блокировке и отключению ресурсов хакерской группы REvil стоящей за атакой на JBS Foods и Kaseya IT. Блокированы 6 криптовалютных счетов группы. Из Черногории в США эвакуировано 4 предполагаемых членов группы. https://timeze2019.blogspot.com/p/tze.html
14.07.2021 08:48
"готовности ... принять меры" маловато будет, ибо опять очередная озабоченность получается, что еще хуже - в отношении своей же страны. меры надо принимать - иначе россиянские хакеры будут сидеть на шее.
14.07.2021 09:10
В даркнете происходят странные события: исчезли площадки, кошельки и прочая требуха
ранее использовавшаяся REvil. ИХ НЕТ
Московиты забыли кто проектировал интернет как таковой.
14.07.2021 09:34
Нинішні янкі мені нагадують анекдот про Іллю Муромця, його батька та Солов'я Розбійника. Доколє? Був би Рейган при владі, кацапи б возили вже мішки з грошима з банку в банк і сиділи без електрики, води і газу. А ці тільки увєщівають.. Соромно, панове. Здувся гегемон.
14.07.2021 10:15
 
 