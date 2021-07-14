УКР
Новини
Блінкен заявив про готовність Вашингтона вжити заходів проти хакерів у Росії

Блінкен заявив про готовність Вашингтона вжити заходів проти хакерів у Росії

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що діяльність хакерів завдає великої шкоди національній безпеці США, у зв'язку з цим Вашингтон готовий вжити заходів проти хакерів у Росії, якщо вона сама не зробить належних дій.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

Він, виступаючи на конференції з нових технологій у Вашингтоні, сказав, що в США розглядають діяльність хакерів-здирників не тільки як проблему правоохоронних органів, а й як проблему національної безпеки.

"Це пряма загроза безпеці, добробуту нашого народу, тому це питання стоїть на першому місці в нашому дипломатичному порядку денному (...). Це також причина, через яку ми підвищуємо рівень уваги до питання про здирників у наших розмовах з Росією. Наш напрям зрозумілий: країни, що переховують кіберзлочинців, несуть відповідальність за вжиття заходів, або ж ми це зробимо самі", - наголосив дипломат.

За його словами, "здирники і інші кіберзлочинності зачіпають усіх нас - наш бізнес, місцеві органи влади, нашу найбільш важливу інфраструктуру від електромереж до лікарень".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російські хакери зламали сайт ВМС та опублікували кілька фейків про навчання "Сі Бриз - 2021", - Міноборони

"Як ви знаєте, кожен четвертий американець стає жертвою кіберзлочинності, втрати від якої перевищують $4 млрд на рік", - зазначив шеф американської дипломатії.

Блінкен послався на приписувану Росії масову атаку на SolarWinds, і сказав, що "НАТО підтвердило, що кібератака може спровокувати застосування статті 5 Північноатлантичного договору, яка розглядає напад на одного з членів альянсу як напад на весь альянс.

Держсекретар назвав це "важливим кроком у стримуванні цих атак і захисту нашої національної безпеки в кіберепоху".

росія (67347) США (24136) хакер (1372) кібербезпека (1179) Блінкен Ентоні (1157)
Топ коментарі
+10
Та не "заявлять про заходи" треба, а "вживать" їх! Поки будете язиками "баляндрасить" - кацапи будуть "срать" (і вам і на вас) Як тільки почнете їм їхню кіберсистему крушить - прижухнуть і попросять "мирнава сасуществавания"
14.07.2021 07:42 Відповісти
+6
Це все коливання повітря (!) коли буде дія ?
14.07.2021 07:39 Відповісти
+3
Вы плохо читаете американскую ПРЕССУ...вчера кибервойска США по приказу Джо Байдена провели масштабную операцию против ГРУ РАБссии...,выявлено несколько групп из Мавзолейной банды REvil,все они уничтожены и доступа в интернет НЕТ,от слова СОВСЕМ...,и вообще что вы читаете в инете? Бурду Ольги ********* и Володьки Соловьиный Помет?
14.07.2021 07:49 Відповісти
А как же климатическое партнёрство ???
14.07.2021 07:38 Відповісти
Это для ПОГОВОРИТЬ.
14.07.2021 09:40 Відповісти
Це все коливання повітря (!) коли буде дія ?
14.07.2021 07:39 Відповісти
Видать Америка не так сильна как хочет казаться.
14.07.2021 07:41 Відповісти
ага, сил хватает обновления юзерам навешивать, не более
14.07.2021 08:35 Відповісти
Та не "заявлять про заходи" треба, а "вживать" їх! Поки будете язиками "баляндрасить" - кацапи будуть "срать" (і вам і на вас) Як тільки почнете їм їхню кіберсистему крушить - прижухнуть і попросять "мирнава сасуществавания"
14.07.2021 07:42 Відповісти
Як відомо США демократична країна де закон понад усе. Вона "довго запрягає", але потім "швидко їде". Як кажуть розумні люди "Блінкен найкращий госсекретар за останні тридцать років". Це вам не кремлівська підстілка Керрі у якого незрозуміла любов до Лаврова.
14.07.2021 09:16 Відповісти
Вы плохо читаете американскую ПРЕССУ...вчера кибервойска США по приказу Джо Байдена провели масштабную операцию против ГРУ РАБссии...,выявлено несколько групп из Мавзолейной банды REvil,все они уничтожены и доступа в интернет НЕТ,от слова СОВСЕМ...,и вообще что вы читаете в инете? Бурду Ольги ********* и Володьки Соловьиный Помет?
14.07.2021 07:49 Відповісти
По IP заблокировали?
14.07.2021 09:08 Відповісти
Билл Гейтс зна шо робе...,я вас 3 дня назад предупреждал...Крысы Мавзолейные...,это вам не Чебурнет Сраный с письмами Хмыря Путлера Украине
14.07.2021 07:52 Відповісти
Так перерубите им кабель пусть друг друга хакают.
14.07.2021 07:52 Відповісти
Ну так сделайте, хватит ныть и жаловаться.
14.07.2021 07:53 Відповісти
Только необходимо принять меры не против хакеров, дворников России, а необходимо принять меры против террористического государства Россия
14.07.2021 07:55 Відповісти
Півроку тріпають язиками.
І ще півроку дали =на виправлення=.
фюрер живота надриває від цих діячів.
14.07.2021 07:58 Відповісти
подготовили очередную озабоченость ?
14.07.2021 07:58 Відповісти
Все только начинается Чуваки.... самое интересное впереди...
14.07.2021 08:04 Відповісти
Вся РАБссия возмущам-с...как это так БАЙДЕН атаковал все Сервера РАБссии...у нас ничего не работает... от Камчатки до Кенигсберга...та вы шо? РАБссия встаеть с КАДЕНАК...
14.07.2021 08:06 Відповісти
Блінкен заявив про готовність Вашингтона вжити заходів проти хакерів у Росії - Цензор.НЕТ 9918 РАБссиянцы обосранцы...срочно собирайте СовБЕЗ ООН... и ОБСЕ
14.07.2021 08:09 Відповісти
может пора перестать заявлять и начать что то делать ибо миллионы долларов хакеры вытянули с той же США, а они все еще заявляют.
После такого денежнего вливания хакеры уже вошли в раж
, почувствовали вкус легких денег!
14.07.2021 08:10 Відповісти
Следом начнется чистка Ютьюба,Фейсбука и прочих соцсетей,сообщил спец по Кибератаках США Майкл Тэлэн...приплыли Крысы Мавзолейные...
14.07.2021 08:11 Відповісти
Комплекс оперативно-технических мероприятий проведенных совместной группой специальных служб США, Марокко, Черногории и Латвии привел к блокировке и отключению ресурсов хакерской группы REvil стоящей за атакой на JBS Foods и Kaseya IT. Блокированы 6 криптовалютных счетов группы. Из Черногории в США эвакуировано 4 предполагаемых членов группы. https://timeze2019.blogspot.com/p/tze.html
14.07.2021 08:48 Відповісти
"готовности ... принять меры" маловато будет, ибо опять очередная озабоченность получается, что еще хуже - в отношении своей же страны. меры надо принимать - иначе россиянские хакеры будут сидеть на шее.
14.07.2021 09:10 Відповісти
В даркнете происходят странные события: исчезли площадки, кошельки и прочая требуха
ранее использовавшаяся REvil. ИХ НЕТ
Московиты забыли кто проектировал интернет как таковой.
14.07.2021 09:34 Відповісти
Нинішні янкі мені нагадують анекдот про Іллю Муромця, його батька та Солов'я Розбійника. Доколє? Був би Рейган при владі, кацапи б возили вже мішки з грошима з банку в банк і сиділи без електрики, води і газу. А ці тільки увєщівають.. Соромно, панове. Здувся гегемон.
14.07.2021 10:15 Відповісти
 
 