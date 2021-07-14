Блінкен заявив про готовність Вашингтона вжити заходів проти хакерів у Росії

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що діяльність хакерів завдає великої шкоди національній безпеці США, у зв'язку з цим Вашингтон готовий вжити заходів проти хакерів у Росії, якщо вона сама не зробить належних дій.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

Він, виступаючи на конференції з нових технологій у Вашингтоні, сказав, що в США розглядають діяльність хакерів-здирників не тільки як проблему правоохоронних органів, а й як проблему національної безпеки.

"Це пряма загроза безпеці, добробуту нашого народу, тому це питання стоїть на першому місці в нашому дипломатичному порядку денному (...). Це також причина, через яку ми підвищуємо рівень уваги до питання про здирників у наших розмовах з Росією. Наш напрям зрозумілий: країни, що переховують кіберзлочинців, несуть відповідальність за вжиття заходів, або ж ми це зробимо самі", - наголосив дипломат.

За його словами, "здирники і інші кіберзлочинності зачіпають усіх нас - наш бізнес, місцеві органи влади, нашу найбільш важливу інфраструктуру від електромереж до лікарень".

"Як ви знаєте, кожен четвертий американець стає жертвою кіберзлочинності, втрати від якої перевищують $4 млрд на рік", - зазначив шеф американської дипломатії.

Блінкен послався на приписувану Росії масову атаку на SolarWinds, і сказав, що "НАТО підтвердило, що кібератака може спровокувати застосування статті 5 Північноатлантичного договору, яка розглядає напад на одного з членів альянсу як напад на весь альянс.

Держсекретар назвав це "важливим кроком у стримуванні цих атак і захисту нашої національної безпеки в кіберепоху".