Белорусские силовики проводят обыски у ряда правозащитников, - центр "Весна"
Сегодня, 14 июля, белорусские силовики пришли с обысками к сотрудникам правозащитного центра "Весна".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт правозащитного центра.
"В семь часов утра силовики пришли с обыском к юристу Владимиру Лабковичу. Подробностей обыска пока нет, сам Лабкович успел только сообщить об этом в Фейсбуке. Также с обыском пришли к члену Совета "Весны" Валентину Стефановичу", - следует из сообщения.
Кроме этого отмечается, что отсутствует связь с председателем правозащитного центра "Весна" Алесем Беляцким.
Утром силовики с обыском пришли также к директору Центра правовой трансформации Lawtrend Ольге Смолянко. Причины и подробности пока неизвестны. В Фейсбуке она сообщила, что обыск также будет происходить в офисе правозащитной организации.
Также отмечается, что в 8:15 утра сотрудники ДФР пришли с обыском к гродненскому правозащитнику Виктору Сазонову.
"В 9:50 обыск закончился, в результате которого забрали компьютеры и телефоны. Самого правозащитника силовики забрали с собой: его статус и местонахождение сейчас неизвестны", - добавили в правозащитном центре "Весна".
Я не сыплю соль на раны, но факты таковы - у вас нет критической массы недовольных.
Пока его устраивает "мягкая" оккупация, и марионеточный режим луки. А мясо, мясо ему не настолько пока и надо. Увеличение поголовья псевдославян ему надо, с демографией "русских" на территориях рысыфысыр - швах.
"И поверь Лука не будет играть в демократию с триколорщиками как в Украине в 2014......сразу к стенке" - не будет, его свои шлёнут. ГБ у вас филиал ФСБ . Скорей всего, силовой блок весело перейдёт под аквафреш, как в Крыму. Если в Украине войска отказались давить Майдан, да и беркутню пришлось стаскивать с пророссийских регионов, то у вас протестующих пистили без особых вопросов.
"помочь могут только братья поляки и литовцы исторически" - пойдут отбивать ваших женщин на Окрестина? Дох*я нам кто помог? Вам уже помогли больше чем нам, напомнить действия мирового сообщества в Украине? "вы там это, поокуратней, не разбейте ничего, а то мы волнуемся"
За Украину не переживай, ситуация отличается от 14 года, многие прошли боевые действия, оружия жопой жуй, нет страха его применить и нет страха перед властью. Поверь, для Клоуна лучшее что может случится, придут "сметуны"
Мне действительно искренне жаль, что у вас не получилось. Но я не вижу дальнейшего развития ситуации вообще, только если высший генералитет сместит луку, но см. пункт кто их кормит
помолчал бы трохи- умней бы казался.. а таперича лох из лошни и лошней...(((
и провокаторище невъенный..(((