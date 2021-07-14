Белорусские силовики проводят обыски у ряда правозащитников, - центр "Весна"

Сегодня, 14 июля, белорусские силовики пришли с обысками к сотрудникам правозащитного центра "Весна".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт правозащитного центра.

"В семь часов утра силовики пришли с обыском к юристу Владимиру Лабковичу. Подробностей обыска пока нет, сам Лабкович успел только сообщить об этом в Фейсбуке. Также с обыском пришли к члену Совета "Весны" Валентину Стефановичу", - следует из сообщения.

Кроме этого отмечается, что отсутствует связь с председателем правозащитного центра "Весна" Алесем Беляцким.

Утром силовики с обыском пришли также к директору Центра правовой трансформации Lawtrend Ольге Смолянко. Причины и подробности пока неизвестны. В Фейсбуке она сообщила, что обыск также будет происходить в офисе правозащитной организации.

Также отмечается, что в 8:15 утра сотрудники ДФР пришли с обыском к гродненскому правозащитнику Виктору Сазонову.

"В 9:50 обыск закончился, в результате которого забрали компьютеры и телефоны. Самого правозащитника силовики забрали с собой: его статус и местонахождение сейчас неизвестны", - добавили в правозащитном центре "Весна".

