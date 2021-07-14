РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11053 посетителя онлайн
Новости
806 18

Белорусские силовики проводят обыски у ряда правозащитников, - центр "Весна"

Белорусские силовики проводят обыски у ряда правозащитников, - центр

Сегодня, 14 июля, белорусские силовики пришли с обысками к сотрудникам правозащитного центра "Весна".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт правозащитного центра.

"В семь часов утра силовики пришли с обыском к юристу Владимиру Лабковичу. Подробностей обыска пока нет, сам Лабкович успел только сообщить об этом в Фейсбуке. Также с обыском пришли к члену Совета "Весны" Валентину Стефановичу", - следует из сообщения.

Кроме этого отмечается, что отсутствует связь с председателем правозащитного центра "Весна" Алесем Беляцким.

Утром силовики с обыском пришли также к директору Центра правовой трансформации Lawtrend Ольге Смолянко. Причины и подробности пока неизвестны. В Фейсбуке она сообщила, что обыск также будет происходить в офисе правозащитной организации.

Также отмечается, что в 8:15 утра сотрудники ДФР пришли с обыском к гродненскому правозащитнику Виктору Сазонову.

"В 9:50 обыск закончился, в результате которого забрали компьютеры и телефоны. Самого правозащитника силовики забрали с собой: его статус и местонахождение сейчас неизвестны", - добавили в правозащитном центре "Весна".

Читайте также: Главреда оппозиционной белорусской газеты "Наша Ніва" Мартиновича избили при задержании

Автор: 

Беларусь (7979) обыск (1932) правозащитники (678)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+2
Ліваруціонерам обридло хороводити.
показать весь комментарий
14.07.2021 10:30 Ответить
+2
за что вы боролись со снятыми кросовками и цветочками на то и напоролись.
показать весь комментарий
14.07.2021 10:37 Ответить
+1
уже давно победил. С болотными рабами это было не сложно.
показать весь комментарий
14.07.2021 10:26 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
чото как-то сдулась революция... знач Бацка победил?
показать весь комментарий
14.07.2021 10:24 Ответить
Ліваруціонерам обридло хороводити.
показать весь комментарий
14.07.2021 10:30 Ответить
Які "ливаруцьонєри" - така і "ливаруция"! "Праздник непослушания"!!! А потім їх "у куток поставили"! На гречку!
показать весь комментарий
14.07.2021 10:31 Ответить
Ты в каком году родился в том умом и остался.Все никак простить не можешь что беларусам портянки до дембеля стирал.Зря ты это на Цензоре рассказывал....слабость НИКОГДА не вызывает уважения...просто ФАКТ
показать весь комментарий
14.07.2021 10:56 Ответить
Ти не тільки провокатор і придурок! Ти ще й брехун і наклепник! Але що взять з КГБшника?
показать весь комментарий
14.07.2021 11:07 Ответить
А надо было чтобы оказали диктатору «брацкую помощь» и оккупировали Беларусь?(( Выбор был невелик
показать весь комментарий
14.07.2021 10:32 Ответить
Ну, собсно, по факту так и получилось, не?
показать весь комментарий
14.07.2021 11:47 Ответить
Да...С первого дня здравые понимают,что две лопаты всего было ....одна со своим навозом,другая с русским дерьмом.Он диктатор,самодур....но точно не Предатель Беларуси.Но главное его достоинство что с лаптями делиться не хочет СВОИМ добрищем.Все так просто для понимания и так хреново для нас.И украинцы ещё соль на раны.....Это ваш Янукович украл всю кассу Украины и лапти вертолетом вывезли......чтобы за госпереворот выставить....песни про хунты,бЕндеровцев и язык рассказать миру и украсть Крым.А Лука даже на своих митингах запретил триколорами махать.
показать весь комментарий
14.07.2021 12:36 Ответить
Понимаешь в чём дело, по факту у вас протекторат. Экономика 100% завязана на рашу и ее сателлитов, силовики - одна контора, банковская система отсутствует как явление - полная зависимость от кредитов и состояния рубля, армия - плоть от плоти рфии. Фактически вы даже не сателлит, просто протекторат, и в этом есть определённые плюшки как для *****, так и для чипсенфюрера.
Я не сыплю соль на раны, но факты таковы - у вас нет критической массы недовольных.
показать весь комментарий
14.07.2021 13:41 Ответить
Спорить со здравым невозможно и глупо...Все в цвет сказано.Вот так и доит он русскую корову 26 лет. Но это же не значит что вместо узурпатора русский лапоть нам нужен.Не Украина и Беларусь нужна им как территория.....а мясо наших детей для своих недоимперских амбиций.....голожопые империя это скрепно.И поверь Лука не будет играть в демократию с триколорщиками как в Украине в 2014......сразу к стенке.Все диктаторы одинаковы.Ему поХ либерализм....потом разбираться будут в правоте,А надеяться на жирных продажных еврокотиков глупо.Вам ли не приимать это. А нам помочь могут только братья поляки и литовцы исторически.На вас с Порохом была надежда.А после ЗЕли завидовать по белому нечему.Слава Украине!!!
показать весь комментарий
14.07.2021 14:18 Ответить
Просто выскажу своё мнение
Пока его устраивает "мягкая" оккупация, и марионеточный режим луки. А мясо, мясо ему не настолько пока и надо. Увеличение поголовья псевдославян ему надо, с демографией "русских" на территориях рысыфысыр - швах.
"И поверь Лука не будет играть в демократию с триколорщиками как в Украине в 2014......сразу к стенке" - не будет, его свои шлёнут. ГБ у вас филиал ФСБ . Скорей всего, силовой блок весело перейдёт под аквафреш, как в Крыму. Если в Украине войска отказались давить Майдан, да и беркутню пришлось стаскивать с пророссийских регионов, то у вас протестующих пистили без особых вопросов.
"помочь могут только братья поляки и литовцы исторически" - пойдут отбивать ваших женщин на Окрестина? Дох*я нам кто помог? Вам уже помогли больше чем нам, напомнить действия мирового сообщества в Украине? "вы там это, поокуратней, не разбейте ничего, а то мы волнуемся"
За Украину не переживай, ситуация отличается от 14 года, многие прошли боевые действия, оружия жопой жуй, нет страха его применить и нет страха перед властью. Поверь, для Клоуна лучшее что может случится, придут "сметуны"
Мне действительно искренне жаль, что у вас не получилось. Но я не вижу дальнейшего развития ситуации вообще, только если высший генералитет сместит луку, но см. пункт кто их кормит
показать весь комментарий
14.07.2021 16:59 Ответить
уже давно победил. С болотными рабами это было не сложно.
показать весь комментарий
14.07.2021 10:26 Ответить
Ты явно под балалайку Меладзе и басты перетанцевал .....во время войны с лаптями(( позорище..
показать весь комментарий
14.07.2021 10:35 Ответить
за что вы боролись со снятыми кросовками и цветочками на то и напоролись.
показать весь комментарий
14.07.2021 10:37 Ответить
Да) это из-за наших тапочек ты в ЗЕборделе теперь Рабиновичам и ермакам ботинки чистишь.....Киркорова не проворонь.
показать весь комментарий
14.07.2021 13:56 Ответить
Не оправдывайся....про цветочки хочешь?(( цветочки ты до сих пор к рашистскому посольству носишь....президента предателя выбрать и советы раздавать беларусам?( с бревном в глазу ... Представь что бы сказала Небесная Сотня увидев ЗЕльца предателя у власти ? Они бы тебе вагнеровйев в Ж засунули...позорище
показать весь комментарий
14.07.2021 10:51 Ответить
ты - лошара в абсолюте...(((
помолчал бы трохи- умней бы казался.. а таперича лох из лошни и лошней...(((
и провокаторище невъенный..(((
показать весь комментарий
15.07.2021 00:32 Ответить
гыгы)) кто тебя так обидел,девонька....
показать весь комментарий
15.07.2021 08:59 Ответить
 
 