Білоруські силовики проводять обшуки у кількох правозахисників, - центр "Весна"
Сьогодні, 14 липня, білоруські силовики прийшли з обшуками до співробітників правозахисного центру "Весна".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт правозахисного центру.
"О сьомій годині ранку силовики прийшли з обшуком до юриста Володимира Лабковича. Подробиць обшуку поки немає, сам Лабкович встиг тільки повідомити про це у фейсбуці. Також з обшуком прийшли до члена Ради "Весни" Валентина Стефановича", - випливає з повідомлення.
Крім цього, зазначається, що відсутній зв'язок з головою правозахисного центру "Весна" Олесем Беляцьким.
Вранці силовики з обшуком прийшли також до директора Центру правової трансформації Lawtrend Ольги Смолянко. Причини і подробиці поки невідомі. У фейсбуці вона повідомила, що обшук також буде відбуватися в офісі правозахисної організації.
Також зазначається, що о 8:15 ранку співробітники ДФР прийшли з обшуком до гродненського правозахисника Віктора Сазонова.
"О 9:50 обшук закінчився, в результаті якого забрали комп'ютери і телефони. Самого правозахисника силовики забрали із собою: його статус і місцезнаходження наразі невідомі", - додали в правозахисному центрі "Весна".
Я не сыплю соль на раны, но факты таковы - у вас нет критической массы недовольных.
Пока его устраивает "мягкая" оккупация, и марионеточный режим луки. А мясо, мясо ему не настолько пока и надо. Увеличение поголовья псевдославян ему надо, с демографией "русских" на территориях рысыфысыр - швах.
"И поверь Лука не будет играть в демократию с триколорщиками как в Украине в 2014......сразу к стенке" - не будет, его свои шлёнут. ГБ у вас филиал ФСБ . Скорей всего, силовой блок весело перейдёт под аквафреш, как в Крыму. Если в Украине войска отказались давить Майдан, да и беркутню пришлось стаскивать с пророссийских регионов, то у вас протестующих пистили без особых вопросов.
"помочь могут только братья поляки и литовцы исторически" - пойдут отбивать ваших женщин на Окрестина? Дох*я нам кто помог? Вам уже помогли больше чем нам, напомнить действия мирового сообщества в Украине? "вы там это, поокуратней, не разбейте ничего, а то мы волнуемся"
За Украину не переживай, ситуация отличается от 14 года, многие прошли боевые действия, оружия жопой жуй, нет страха его применить и нет страха перед властью. Поверь, для Клоуна лучшее что может случится, придут "сметуны"
Мне действительно искренне жаль, что у вас не получилось. Но я не вижу дальнейшего развития ситуации вообще, только если высший генералитет сместит луку, но см. пункт кто их кормит
помолчал бы трохи- умней бы казался.. а таперича лох из лошни и лошней...(((
и провокаторище невъенный..(((