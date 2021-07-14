Білоруські силовики проводять обшуки у кількох правозахисників, - центр "Весна"

Сьогодні, 14 липня, білоруські силовики прийшли з обшуками до співробітників правозахисного центру "Весна".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт правозахисного центру.

"О сьомій годині ранку силовики прийшли з обшуком до юриста Володимира Лабковича. Подробиць обшуку поки немає, сам Лабкович встиг тільки повідомити про це у фейсбуці. Також з обшуком прийшли до члена Ради "Весни" Валентина Стефановича", - випливає з повідомлення.

Крім цього, зазначається, що відсутній зв'язок з головою правозахисного центру "Весна" Олесем Беляцьким.

Вранці силовики з обшуком прийшли також до директора Центру правової трансформації Lawtrend Ольги Смолянко. Причини і подробиці поки невідомі. У фейсбуці вона повідомила, що обшук також буде відбуватися в офісі правозахисної організації.

Також зазначається, що о 8:15 ранку співробітники ДФР прийшли з обшуком до гродненського правозахисника Віктора Сазонова.

"О 9:50 обшук закінчився, в результаті якого забрали комп'ютери і телефони. Самого правозахисника силовики забрали із собою: його статус і місцезнаходження наразі невідомі", - додали в правозахисному центрі "Весна".