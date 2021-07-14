УКР
Новини
Білоруські силовики проводять обшуки у кількох правозахисників, - центр "Весна"

Білоруські силовики проводять обшуки у кількох правозахисників, - центр

Сьогодні, 14 липня, білоруські силовики прийшли з обшуками до співробітників правозахисного центру "Весна".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт правозахисного центру.

"О сьомій годині ранку силовики прийшли з обшуком до юриста Володимира Лабковича. Подробиць обшуку поки немає, сам Лабкович встиг тільки повідомити про це у фейсбуці. Також з обшуком прийшли до члена Ради "Весни" Валентина Стефановича", - випливає з повідомлення.

Крім цього, зазначається, що відсутній зв'язок з головою правозахисного центру "Весна" Олесем Беляцьким.

Вранці силовики з обшуком прийшли також до директора Центру правової трансформації Lawtrend Ольги Смолянко. Причини і подробиці поки невідомі. У фейсбуці вона повідомила, що обшук також буде відбуватися в офісі правозахисної організації.

Також зазначається, що о 8:15 ранку співробітники ДФР прийшли з обшуком до гродненського правозахисника Віктора Сазонова.

"О 9:50 обшук закінчився, в результаті якого забрали комп'ютери і телефони. Самого правозахисника силовики забрали із собою: його статус і місцезнаходження наразі невідомі", - додали в правозахисному центрі "Весна".

Білорусь (8035) обшук (2019) правозахисники (377)
+2
Ліваруціонерам обридло хороводити.
14.07.2021 10:30 Відповісти
+2
за что вы боролись со снятыми кросовками и цветочками на то и напоролись.
14.07.2021 10:37 Відповісти
+1
уже давно победил. С болотными рабами это было не сложно.
14.07.2021 10:26 Відповісти
чото как-то сдулась революция... знач Бацка победил?
14.07.2021 10:24 Відповісти
Ліваруціонерам обридло хороводити.
14.07.2021 10:30 Відповісти
Які "ливаруцьонєри" - така і "ливаруция"! "Праздник непослушания"!!! А потім їх "у куток поставили"! На гречку!
14.07.2021 10:31 Відповісти
Ты в каком году родился в том умом и остался.Все никак простить не можешь что беларусам портянки до дембеля стирал.Зря ты это на Цензоре рассказывал....слабость НИКОГДА не вызывает уважения...просто ФАКТ
14.07.2021 10:56 Відповісти
Ти не тільки провокатор і придурок! Ти ще й брехун і наклепник! Але що взять з КГБшника?
14.07.2021 11:07 Відповісти
А надо было чтобы оказали диктатору «брацкую помощь» и оккупировали Беларусь?(( Выбор был невелик
14.07.2021 10:32 Відповісти
Ну, собсно, по факту так и получилось, не?
14.07.2021 11:47 Відповісти
Да...С первого дня здравые понимают,что две лопаты всего было ....одна со своим навозом,другая с русским дерьмом.Он диктатор,самодур....но точно не Предатель Беларуси.Но главное его достоинство что с лаптями делиться не хочет СВОИМ добрищем.Все так просто для понимания и так хреново для нас.И украинцы ещё соль на раны.....Это ваш Янукович украл всю кассу Украины и лапти вертолетом вывезли......чтобы за госпереворот выставить....песни про хунты,бЕндеровцев и язык рассказать миру и украсть Крым.А Лука даже на своих митингах запретил триколорами махать.
14.07.2021 12:36 Відповісти
Понимаешь в чём дело, по факту у вас протекторат. Экономика 100% завязана на рашу и ее сателлитов, силовики - одна контора, банковская система отсутствует как явление - полная зависимость от кредитов и состояния рубля, армия - плоть от плоти рфии. Фактически вы даже не сателлит, просто протекторат, и в этом есть определённые плюшки как для *****, так и для чипсенфюрера.
Я не сыплю соль на раны, но факты таковы - у вас нет критической массы недовольных.
14.07.2021 13:41 Відповісти
Спорить со здравым невозможно и глупо...Все в цвет сказано.Вот так и доит он русскую корову 26 лет. Но это же не значит что вместо узурпатора русский лапоть нам нужен.Не Украина и Беларусь нужна им как территория.....а мясо наших детей для своих недоимперских амбиций.....голожопые империя это скрепно.И поверь Лука не будет играть в демократию с триколорщиками как в Украине в 2014......сразу к стенке.Все диктаторы одинаковы.Ему поХ либерализм....потом разбираться будут в правоте,А надеяться на жирных продажных еврокотиков глупо.Вам ли не приимать это. А нам помочь могут только братья поляки и литовцы исторически.На вас с Порохом была надежда.А после ЗЕли завидовать по белому нечему.Слава Украине!!!
14.07.2021 14:18 Відповісти
Просто выскажу своё мнение
Пока его устраивает "мягкая" оккупация, и марионеточный режим луки. А мясо, мясо ему не настолько пока и надо. Увеличение поголовья псевдославян ему надо, с демографией "русских" на территориях рысыфысыр - швах.
"И поверь Лука не будет играть в демократию с триколорщиками как в Украине в 2014......сразу к стенке" - не будет, его свои шлёнут. ГБ у вас филиал ФСБ . Скорей всего, силовой блок весело перейдёт под аквафреш, как в Крыму. Если в Украине войска отказались давить Майдан, да и беркутню пришлось стаскивать с пророссийских регионов, то у вас протестующих пистили без особых вопросов.
"помочь могут только братья поляки и литовцы исторически" - пойдут отбивать ваших женщин на Окрестина? Дох*я нам кто помог? Вам уже помогли больше чем нам, напомнить действия мирового сообщества в Украине? "вы там это, поокуратней, не разбейте ничего, а то мы волнуемся"
За Украину не переживай, ситуация отличается от 14 года, многие прошли боевые действия, оружия жопой жуй, нет страха его применить и нет страха перед властью. Поверь, для Клоуна лучшее что может случится, придут "сметуны"
Мне действительно искренне жаль, что у вас не получилось. Но я не вижу дальнейшего развития ситуации вообще, только если высший генералитет сместит луку, но см. пункт кто их кормит
14.07.2021 16:59 Відповісти
уже давно победил. С болотными рабами это было не сложно.
14.07.2021 10:26 Відповісти
Ты явно под балалайку Меладзе и басты перетанцевал .....во время войны с лаптями(( позорище..
14.07.2021 10:35 Відповісти
за что вы боролись со снятыми кросовками и цветочками на то и напоролись.
14.07.2021 10:37 Відповісти
Да) это из-за наших тапочек ты в ЗЕборделе теперь Рабиновичам и ермакам ботинки чистишь.....Киркорова не проворонь.
14.07.2021 13:56 Відповісти
Не оправдывайся....про цветочки хочешь?(( цветочки ты до сих пор к рашистскому посольству носишь....президента предателя выбрать и советы раздавать беларусам?( с бревном в глазу ... Представь что бы сказала Небесная Сотня увидев ЗЕльца предателя у власти ? Они бы тебе вагнеровйев в Ж засунули...позорище
14.07.2021 10:51 Відповісти
ты - лошара в абсолюте...(((
помолчал бы трохи- умней бы казался.. а таперича лох из лошни и лошней...(((
и провокаторище невъенный..(((
15.07.2021 00:32 Відповісти
гыгы)) кто тебя так обидел,девонька....
15.07.2021 08:59 Відповісти
 
 