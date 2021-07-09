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Главреда оппозиционной белорусской газеты "Наша Ніва" Мартиновича избили при задержании

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Главреда оппозиционной белорусской газеты "Наша Ніва" Мартиновича избили при задержании

Белорусские силовики 8 июля во время задержания избили главного редактора оппозиционной газеты "Наша Ніва" Егора Мартиновича.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале издания.

Сообщается, что журналист получил травму головы.

"После обыска в офисе и доме Егора доставили на допрос в Следственный комитет, где ему вызвали скорую помощь. Как сообщает пресс-служба СК, Мартиновичу была оказана медицинская помощь. Эту ночь Егор провел в СИЗО на улице Окрестина", – говорится в сообщении.

Как отметили в издании, сам главред утверждает, что сейчас чувствует себя лучше.

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"Сегодня утром его впервые накормили, а задержали вчера около 10 часов утра. Ему и другим заключенным в камере не выдали матрасов и кроватей", – заявляют в редакции.

Мартиновича задержали на 72 часа как подозреваемого по ч. 1 ст. 342 (организация или подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо участие в них) Уголовного кодекса Беларуси. Максимальное наказание – лишение свободы на срок до трех лет.

Также на Окрестина находятся главный редактор журнала "Наша история" Андрей Дынько, начальник отдела рекламы и маркетинга Андрей Скурко и главный бухгалтер Ольга Ракович. Скурко болеет сахарным диабетом, он инсулинозависим. Ему разрешили взять лекарства с расчетом на трое суток.

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Топ комментарии
+6
а все потому что он был в кросовках и не подарил болотным мусорам цветочки.
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09.07.2021 19:54
+6
Побільше квітів !!! Не шкодуйте бабла на квіти і все буде Ок!
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09.07.2021 19:59
+2
Цветочки ты басте и меладзе носишь...и под их балалайку танцуешь....позорище)
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09.07.2021 20:51
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а все потому что он был в кросовках и не подарил болотным мусорам цветочки.
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09.07.2021 19:54 Ответить
Цветочки ты басте и меладзе носишь...и под их балалайку танцуешь....позорище)
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09.07.2021 20:51 Ответить
Больше чит А єто кто??
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09.07.2021 19:55 Ответить
это как зеленый пис.
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09.07.2021 20:02 Ответить
Побільше квітів !!! Не шкодуйте бабла на квіти і все буде Ок!
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09.07.2021 19:59 Ответить
Так потім ще й квіткарів посадять)))
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09.07.2021 20:08 Ответить
Мдя ... проблема за проблемою. ..) Ну тоді один тільки вихід - усi до ліса! Главреда оппозиционной белорусской газеты "Наша Ніва" Мартиновича избили при задержании - Цензор.НЕТ 5765
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09.07.2021 20:13 Ответить
бежать всем нужно... иначе здоровье покалечат - не восстановишь
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09.07.2021 20:09 Ответить
Не забыл ли этот главред, по окончанию экзекуции, подарить букетик цветов "честно" исполнившим своё "долг" перед народом коему они и принимали Присягу?
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09.07.2021 20:24 Ответить
Ты Зеле ботинки перед ростовом почистил,сметун комнатный?А цветы в посольство россии ...не путайся.
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09.07.2021 20:54 Ответить
Мойша, вы як заўсёды ня тоните і ўсплывае па фановым трубах припарашной каналізацыі сістэмы "Беларусь". А скажыце, асабіста вы дарылі кветкі мянтам ці гэта вам дарылі? Як вам ідзе на вашую думку, асабліваму шляху? Весела і з песняй? Светлую будучыню на гарызонце ўжо замаячыла? Главреда опозиційної білоруської газети "Наша Ніва" Мартиновича побили під час затримання - Цензор.НЕТ 3524
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09.07.2021 21:58 Ответить
Главреда оппозиционной белорусской газеты "Наша Ніва" Мартиновича избили при задержании - Цензор.НЕТ 6219
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09.07.2021 20:35 Ответить
Главреда оппозиционной белорусской газеты "Наша Ніва" Мартиновича избили при задержании - Цензор.НЕТ 1519
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09.07.2021 20:36 Ответить
Главное что не так как в Украине.
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09.07.2021 20:49 Ответить
vot segodnia naciali Litve takije pregradi delat ot nelegalov,potom ecio zabor dostrojitГлавреда оппозиционной белорусской газеты "Наша Ніва" Мартиновича избили при задержании - Цензор.НЕТ 6529
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09.07.2021 21:14 Ответить
 
 