ВР приняла еще один законопроект, необходимый для запуска ВСП

Верховная Рада приняла еще один законопроект, необходимый для запуска ВСП.

Об этом информирует парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

В частности народные депутаты проголосовали во втором чтении проект закона о внесении изменений в статью 188-32 Кодекса Украины об административных правонарушениях относительно установления ответственности за невыполнение законных требований дисциплинарного инспектора Высшего совета правосудия.

За такое решение - 265 присутствующих.

Читайте также: Рада одобрила законопроект о перезагрузке Высшего совета правосудия

