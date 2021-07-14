ВР приняла еще один законопроект, необходимый для запуска ВСП
Верховная Рада приняла еще один законопроект, необходимый для запуска ВСП.
Об этом информирует парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.
В частности народные депутаты проголосовали во втором чтении проект закона о внесении изменений в статью 188-32 Кодекса Украины об административных правонарушениях относительно установления ответственности за невыполнение законных требований дисциплинарного инспектора Высшего совета правосудия.
За такое решение - 265 присутствующих.
