Рада одобрила законопроект о перезагрузке Высшего совета правосудия

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект о перезагрузке Высшего совета правосудия (ВСП).

В частности, за проект закона о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно порядка избрания (назначения) на должности членов Высшего совета правосудия и деятельности дисциплинарных инспекторов Высшего совета правосудия во втором чтении проголосовали 259 народных депутатов.

Законопроект начали рассматривать ещё вчера, но не успели проголосовать, так как оппозиция настаивала на обсуждении своих поправок.

Народный депутат "Батькивщины" Сергей Власенко, который подал ряд своих предложений к проекту закона, выступая в парламенте, заявил: данный законопроект не о судебной реформе.

По его словам, этот документ преследует две цели: отдать судебную систему иностранцам "на откуп" и предоставить дисциплинарным инспекторам слишком большие полномочия.

Власенко призвал депутатов "не зализывать до смерти" международных партнеров Украины.

"За законопроект нельзя голосовать. Нельзя сдавать государственный суверенитет", - подчеркнул нардеп и добавил: "Нам предлагают украинский велосипед. Только он деревянный и с квадратными колёсами".

Парламентарии также учли 733 поправку, которая, по словам главы Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина, впервые за двадцать лет дает реальный шанс на очищение судов. За поправку проголосовали 280 нардепов.

Закон определяет порядок образования и деятельности Этического совета. Этический совет предоставляет парламенту заключение о соответствии каждого кандидата критериям профессиональной этики и доброчестности, а также список кандидатов, рекомендованных для избрания на должность. Список должен содержать количество кандидатур, которое по меньшей мере вдвое превышает количество вакантных должностей членов ВСП.

Согласно документу, на должность члена Высшего совета правосудия могут выбрать гражданина Украины не моложе 35 лет, владеющего государственным языком, с высшим юридическим образованием и стажем профессиональной деятельности в сфере права не менее 15 лет, который относится к юридической профессии и соответствует критерию политической нейтральности, а также критериям профкомпетентности, профессиональной этики и доброчестности.