Рада одобрила законопроект о перезагрузке Высшего совета правосудия

Рада одобрила законопроект о перезагрузке Высшего совета правосудия

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект о перезагрузке Высшего совета правосудия (ВСП).

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

В частности, за проект закона о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно порядка избрания (назначения) на должности членов Высшего совета правосудия и деятельности дисциплинарных инспекторов Высшего совета правосудия во втором чтении проголосовали 259 народных депутатов.

Законопроект начали рассматривать ещё вчера, но не успели проголосовать, так как оппозиция настаивала на обсуждении своих поправок.

Народный депутат "Батькивщины" Сергей Власенко, который подал ряд своих предложений к проекту закона, выступая в парламенте, заявил: данный законопроект не о судебной реформе.

По его словам, этот документ преследует две цели: отдать судебную систему иностранцам "на откуп" и предоставить дисциплинарным инспекторам слишком большие полномочия.

Власенко призвал депутатов "не зализывать до смерти" международных партнеров Украины.

"За законопроект нельзя голосовать. Нельзя сдавать государственный суверенитет", - подчеркнул нардеп и добавил: "Нам предлагают украинский велосипед. Только он деревянный и с квадратными колёсами".

Парламентарии также учли 733 поправку, которая, по словам главы Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина, впервые за двадцать лет дает реальный шанс на очищение судов. За поправку проголосовали 280 нардепов.

Закон определяет порядок образования и деятельности Этического совета. Этический совет предоставляет парламенту заключение о соответствии каждого кандидата критериям профессиональной этики и доброчестности, а также список кандидатов, рекомендованных для избрания на должность. Список должен содержать количество кандидатур, которое по меньшей мере вдвое превышает количество вакантных должностей членов ВСП.

Согласно документу, на должность члена Высшего совета правосудия могут выбрать гражданина Украины не моложе 35 лет, владеющего государственным языком, с высшим юридическим образованием и стажем профессиональной деятельности в сфере права не менее 15 лет, который относится к юридической профессии и соответствует критерию политической нейтральности, а также критериям профкомпетентности, профессиональной этики и доброчестности.

+12
Чого це ? Нормально все прийняли тай добре ,я наприклад теж незадоволений шо судову не почали ще при ньому (ПП) робити але це так само б був лише ще один камінчик за що його б проклинали , так шо *****. іІ взагалі то нас кожен четвертий а тут з моїм як раз чотири коменти )) Тож видихай хлопче - ми тут є , нас не так багато але нас не подолати
14.07.2021 13:12
+6
Та ты шо... зебилы еще сюда заходят оказываться, только стесняются писать почем-то. А тут такой повод за несколько лет... хотя уверен что и это похерят земрази, как и все остальное.
14.07.2021 13:15
+4
Вова хочет все таки кредит МВФ. Загнали в угол наверное.
14.07.2021 12:56
Вова хочет все таки кредит МВФ. Загнали в угол наверное.
14.07.2021 12:56
Не дай бог.
14.07.2021 12:57
Кредит или Вова в углу?
14.07.2021 12:59
І жодного порохобота в коментах.
14.07.2021 13:02
Чого це ? Нормально все прийняли тай добре ,я наприклад теж незадоволений шо судову не почали ще при ньому (ПП) робити але це так само б був лише ще один камінчик за що його б проклинали , так шо *****. іІ взагалі то нас кожен четвертий а тут з моїм як раз чотири коменти )) Тож видихай хлопче - ми тут є , нас не так багато але нас не подолати
14.07.2021 13:12
Протестую, судебную начали как раз при Петре Алексеевиче. А этот закон конечно нужен, посмотрим только как будет реализован, пока, что всё к чему прикасается зелень превращается в навоз.
15.07.2021 07:59
Та ты шо... зебилы еще сюда заходят оказываться, только стесняются писать почем-то. А тут такой повод за несколько лет... хотя уверен что и это похерят земрази, как и все остальное.
14.07.2021 13:15
Почему нет, специально для зебила дам комент))))
14.07.2021 20:17
Тут мы тут, не ссы ))))
15.07.2021 08:00
Чтобы перезагрузить, например, комп нужно, как минимум, кнопочку на нем нажать, а не писульки всякие сочинять. Вот и с Высшим советом правосудия также
14.07.2021 13:09
Этим должна заниматься не Рада, потому что они назначат того, кто им будет угоден и не будет их трогать и их боссов олигархов. Нужно США попросить людей выделить для зачистки страны от ворья.
14.07.2021 15:15
Меня раздирает стыд и, на всякий случай, сором за нас. Чтоб навести порядок в Украине мы просим дядю Сэма в наивной надежде шо большой брат всё исправит и даст леденец на палочке
14.07.2021 20:05
Мафиози никогда не подпустят других к кормушке.
14.07.2021 15:21
Пока правосудие правильно заработает, мафии раздерибанят украинскую землю. Время работает на них. Поэтому нас принятие подобных законов не должны умилять.
14.07.2021 19:24
Народний депутат "Матьківщини" Сергій Власенко ратує за "суверенну корупцію"?..
як несподівано
як несподівано
15.07.2021 00:09
 
 