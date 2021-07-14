Рада схвалила законопроєкт про перезавантаження Вищої ради правосуддя

Верховна Рада ухвалила у другому читанні і в цілому законопроєкт про перезавантаження Вищої ради правосуддя (ВРП).

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Зокрема, за проєкт закону про внесення змін до деяких законів України щодо порядку обрання (призначення) на посади членів Вищої ради правосуддя і діяльності дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя в другому читанні проголосували 259 народних депутатів.

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Законопроєкт почали розглядати ще вчора, але не встигли проголосувати, тому що опозиція наполягала на обговоренні своїх поправок.

Народний депутат "Батьківщини" Сергій Власенко, який подав низку своїх пропозицій до проєкту закону, виступаючи в парламенті, заявив: цей законопроєкт не про судову реформу.

За його словами, цей документ переслідує дві мети: віддати судову систему іноземцям "на відкуп" і надати дисциплінарним інспекторам занадто великі повноваження.

Власенко закликав депутатів "не зализувати до смерті" міжнародних партнерів України.

"За законопроєкт не можна голосувати. Не можна здавати державний суверенітет", - наголосив нардеп і додав: "Нам пропонують український велосипед. Тільки він дерев'яний і з квадратними колесами".

Парламентарі також врахували 733 поправку, яка, за словами глави Центру протидії корупції Віталія Шабуніна, вперше за двадцять років дає реальний шанс на очищення судів. За поправку проголосували 280 нардепів.

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Закон визначає порядок утворення та діяльності Етичної ради. Етична рада надає парламенту висновок про відповідність кожного кандидата критеріям професійної етики і доброчесності, а також список кандидатів, рекомендованих для обрання на посаду. Список має містити кількість кандидатур, яка щонайменше вдвічі перевищує кількість вакантних посад членів ВРП.

Згідно з документом, на посаду члена Вищої ради правосуддя можуть обрати громадянина України не молодше 35 років, який володіє державною мовою, з вищою юридичною освітою і стажем професійної діяльності у сфері права щонайменше 15 років, який належить до юридичної професії та відповідає критерію політичної нейтральності, а також критеріям профкомпетентності, професійної етики та доброчесності.