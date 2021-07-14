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Новини Судова реформа
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Рада схвалила законопроєкт про перезавантаження Вищої ради правосуддя

Рада схвалила законопроєкт про перезавантаження Вищої ради правосуддя

Верховна Рада ухвалила у другому читанні і в цілому законопроєкт про перезавантаження Вищої ради правосуддя (ВРП).

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Зокрема, за проєкт закону про внесення змін до деяких законів України щодо порядку обрання (призначення) на посади членів Вищої ради правосуддя і діяльності дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя в другому читанні проголосували 259 народних депутатів.

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Законопроєкт почали розглядати ще вчора, але не встигли проголосувати, тому що опозиція наполягала на обговоренні своїх поправок.

Народний депутат "Батьківщини" Сергій Власенко, який подав низку своїх пропозицій до проєкту закону, виступаючи в парламенті, заявив: цей законопроєкт не про судову реформу.

За його словами, цей документ переслідує дві мети: віддати судову систему іноземцям "на відкуп" і надати дисциплінарним інспекторам занадто великі повноваження.

Власенко закликав депутатів "не зализувати до смерті" міжнародних партнерів України.

"За законопроєкт не можна голосувати. Не можна здавати державний суверенітет", - наголосив нардеп і додав: "Нам пропонують український велосипед. Тільки він дерев'яний і з квадратними колесами".

Парламентарі також врахували 733 поправку, яка, за словами глави Центру протидії корупції Віталія Шабуніна, вперше за двадцять років дає реальний шанс на очищення судів. За поправку проголосували 280 нардепів.

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Закон визначає порядок утворення та діяльності Етичної ради. Етична рада надає парламенту висновок про відповідність кожного кандидата критеріям професійної етики і доброчесності, а також список кандидатів, рекомендованих для обрання на посаду. Список має містити кількість кандидатур, яка щонайменше вдвічі перевищує кількість вакантних посад членів ВРП.

Згідно з документом, на посаду члена Вищої ради правосуддя можуть обрати громадянина України не молодше 35 років, який володіє державною мовою, з вищою юридичною освітою і стажем професійної діяльності у сфері права щонайменше 15 років, який належить до юридичної професії та відповідає критерію політичної нейтральності, а також критеріям профкомпетентності, професійної етики та доброчесності.

Автор: 

ВР (15021) судова реформа (1459) Вища рада правосуддя (583)


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Топ коментарі
+12
Чого це ? Нормально все прийняли тай добре ,я наприклад теж незадоволений шо судову не почали ще при ньому (ПП) робити але це так само б був лише ще один камінчик за що його б проклинали , так шо *****. іІ взагалі то нас кожен четвертий а тут з моїм як раз чотири коменти )) Тож видихай хлопче - ми тут є , нас не так багато але нас не подолати
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14.07.2021 13:12
+6
Та ты шо... зебилы еще сюда заходят оказываться, только стесняются писать почем-то. А тут такой повод за несколько лет... хотя уверен что и это похерят земрази, как и все остальное.
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14.07.2021 13:15
+4
Вова хочет все таки кредит МВФ. Загнали в угол наверное.
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14.07.2021 12:56
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Вова хочет все таки кредит МВФ. Загнали в угол наверное.
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14.07.2021 12:56 Відповісти
Не дай бог.
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14.07.2021 12:57 Відповісти
Кредит или Вова в углу?
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14.07.2021 12:59 Відповісти
І жодного порохобота в коментах.
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14.07.2021 13:02 Відповісти
Чого це ? Нормально все прийняли тай добре ,я наприклад теж незадоволений шо судову не почали ще при ньому (ПП) робити але це так само б був лише ще один камінчик за що його б проклинали , так шо *****. іІ взагалі то нас кожен четвертий а тут з моїм як раз чотири коменти )) Тож видихай хлопче - ми тут є , нас не так багато але нас не подолати
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14.07.2021 13:12 Відповісти
Протестую, судебную начали как раз при Петре Алексеевиче. А этот закон конечно нужен, посмотрим только как будет реализован, пока, что всё к чему прикасается зелень превращается в навоз.
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15.07.2021 07:59 Відповісти
Та ты шо... зебилы еще сюда заходят оказываться, только стесняются писать почем-то. А тут такой повод за несколько лет... хотя уверен что и это похерят земрази, как и все остальное.
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14.07.2021 13:15 Відповісти
Почему нет, специально для зебила дам комент))))
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14.07.2021 20:17 Відповісти
Тут мы тут, не ссы ))))
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15.07.2021 08:00 Відповісти
Чтобы перезагрузить, например, комп нужно, как минимум, кнопочку на нем нажать, а не писульки всякие сочинять. Вот и с Высшим советом правосудия также
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14.07.2021 13:09 Відповісти
Этим должна заниматься не Рада, потому что они назначат того, кто им будет угоден и не будет их трогать и их боссов олигархов. Нужно США попросить людей выделить для зачистки страны от ворья.
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14.07.2021 15:15 Відповісти
Меня раздирает стыд и, на всякий случай, сором за нас. Чтоб навести порядок в Украине мы просим дядю Сэма в наивной надежде шо большой брат всё исправит и даст леденец на палочке
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14.07.2021 20:05 Відповісти
Мафиози никогда не подпустят других к кормушке.
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14.07.2021 15:21 Відповісти
Пока правосудие правильно заработает, мафии раздерибанят украинскую землю. Время работает на них. Поэтому нас принятие подобных законов не должны умилять.
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14.07.2021 19:24 Відповісти
Народний депутат "Матьківщини" Сергій Власенко ратує за "суверенну корупцію"?..
як несподівано
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15.07.2021 00:09 Відповісти
 
 