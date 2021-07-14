Журналистка телеканала Медведчука Панченко станет ведущей лукашенковского фестиваля "Славянский базар"

Диана Панченко, ведущая телеканала "Первый независимый", который запустили сотрудники закрытых ранее "112 Украина", NewsOne и ZIK, заявила, что станет ведущей фестиваля "Славянский базар", который поддерживается диктатором Александром Лукашенко.

Об этом Панченко сообщила в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Я еду на Славянский базар. Да, в Витебск, да в Беларусь. Удостоена чести открывать фестиваль в качестве ведущей вместе с коллегами из России и РБ", - говорится в сообщении.

"Я не живу в Беларуси и считаю, что не в праве давать оценку событиям в этой стране. Но я уверена - обострение отношений не принесёт пользы ни нам, ни белорусам", - добавила ведущая.

Отметим, фестиваль "Славянский базар" финансово поддерживается режимом захватившего власть в Беларуси "президента" Александра Лукашенко.

