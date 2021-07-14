РУС
Журналистка телеканала Медведчука Панченко станет ведущей лукашенковского фестиваля "Славянский базар"

Диана Панченко, ведущая телеканала "Первый независимый", который запустили сотрудники закрытых ранее "112 Украина", NewsOne и ZIK, заявила, что станет ведущей фестиваля "Славянский базар", который поддерживается диктатором Александром Лукашенко.

Об этом Панченко сообщила в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Я еду на Славянский базар. Да, в Витебск, да в Беларусь. Удостоена чести открывать фестиваль в качестве ведущей вместе с коллегами из России и РБ", - говорится в сообщении.

"Я не живу в Беларуси и считаю, что не в праве давать оценку событиям в этой стране. Но я уверена - обострение отношений не принесёт пользы ни нам, ни белорусам", - добавила ведущая.

Отметим, фестиваль "Славянский базар" финансово поддерживается режимом захватившего власть в Беларуси "президента" Александра Лукашенко.

Автор: 

+35
**** ватаголовая.Назад это растение в Украину не пускать.
показать весь комментарий
14.07.2021 14:18 Ответить
+29
***** сепарская!!! И мордоворота кужеева с собой зацепи!!!
показать весь комментарий
14.07.2021 14:19 Ответить
+26
Так может там и остаться, пожить немножко, глядишь и голова в порядок придёт
показать весь комментарий
14.07.2021 14:18 Ответить
Страница 2 из 2
30-й Міжнародний "Слов'янський базар у Вітебську" відбудеться з 15 по 18 липня. Єдиною українкою на фестивалі поки що залишається Таїсія Повалій - вона заявлена в афіші фестивалю саме як представниця нашої країни , хоча співачка вже довгий час дає концерти тільки в Росії.
Раніше в участі в культурних, спортивних та розважальних заходах Білорусі вже https://suspilne.media/86280-mok-vidstoroniv-vid-olimpiadi-lukasenka-ta-jogo-sina/ відмовила низка міжнародних організацій, а артисти відклали свої гастрольні тури в цій країні до того часу, як вирішиться політична ситуація в країні.
показать весь комментарий
14.07.2021 16:41 Ответить
У переліку запрошених артистів фестивалю нині залишається лише Таїсія Повалій, деякі російські зірки та французька група Ottawan, часи популярності яких припали на 80-ті роки. Раніше з проханням бойкотувати їхній фестиваль до музикантів у соцмережах звернулися самі білоруси
показать весь комментарий
14.07.2021 16:42 Ответить
Иииии, конкурс проституток выигрывает... Диааааана Панченкоооо !!!!!
показать весь комментарий
14.07.2021 17:23 Ответить
Медведчук послал Коле в подарок новую губатую шлюшку.
показать весь комментарий
14.07.2021 17:49 Ответить
настоящая проститутка.......
показать весь комментарий
14.07.2021 17:57 Ответить
Страница 2 из 2
 
 