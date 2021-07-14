Журналістка телеканалу Медведчука Панченко стане ведучою лукашенківського фестивалю "Слов'янський базар"
Діана Панченко, ведуча телеканалу "Перший незалежний", який запустили співробітники закритих раніше "112 Україна", NewsOne і ZIK, заявила, що стане ведучою фестивалю "Слов'янський базар", який підтримується диктатором Олександром Лукашенком.
Про це Панченко повідомила в Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"Я їду на Слов'янський базар. Так, у Вітебськ, так, у Білорусь. Удостоєна честі відкривати фестиваль як ведуча разом з колегами з Росії та РБ", - йдеться в повідомленні.
"Я не живу в Білорусі і вважаю, що не в праві давати оцінку подіям у цій країні. Але я впевнена - загострення відносин не принесе користі ні нам, ні білорусам", - додала ведуча.
Зазначимо, фестиваль "Слов'янський базар" фінансово підтримується режимом "президента Олександра Лукашенка, який захопив владу в Білорусі".
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