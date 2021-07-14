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Журналістка телеканалу Медведчука Панченко стане ведучою лукашенківського фестивалю "Слов'янський базар"

Журналістка телеканалу Медведчука Панченко стане ведучою лукашенківського фестивалю

Діана Панченко, ведуча телеканалу "Перший незалежний", який запустили співробітники закритих раніше "112 Україна", NewsOne і ZIK, заявила, що стане ведучою фестивалю "Слов'янський базар", який підтримується диктатором Олександром Лукашенком.

Про це Панченко повідомила в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Я їду на Слов'янський базар. Так, у Вітебськ, так, у Білорусь. Удостоєна честі відкривати фестиваль як ведуча разом з колегами з Росії та РБ", - йдеться в повідомленні.

"Я не живу в Білорусі і вважаю, що не в праві давати оцінку подіям у цій країні. Але я впевнена - загострення відносин не принесе користі ні нам, ні білорусам", - додала ведуча.

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Зазначимо, фестиваль "Слов'янський базар" фінансово підтримується режимом "президента Олександра Лукашенка, який захопив владу в Білорусі".

Журналістка телеканалу Медведчука Панченко стане ведучою лукашенківського фестивалю Словянський базар 01

Автор: 

Білорусь (7958) фестиваль (135)


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Топ коментарі
+35
**** ватаголовая.Назад это растение в Украину не пускать.
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14.07.2021 14:18
+29
***** сепарская!!! И мордоворота кужеева с собой зацепи!!!
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14.07.2021 14:19
+26
Так может там и остаться, пожить немножко, глядишь и голова в порядок придёт
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14.07.2021 14:18
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30-й Міжнародний "Слов'янський базар у Вітебську" відбудеться з 15 по 18 липня. Єдиною українкою на фестивалі поки що залишається Таїсія Повалій - вона заявлена в афіші фестивалю саме як представниця нашої країни , хоча співачка вже довгий час дає концерти тільки в Росії.
Раніше в участі в культурних, спортивних та розважальних заходах Білорусі вже https://suspilne.media/86280-mok-vidstoroniv-vid-olimpiadi-lukasenka-ta-jogo-sina/ відмовила низка міжнародних організацій, а артисти відклали свої гастрольні тури в цій країні до того часу, як вирішиться політична ситуація в країні.
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14.07.2021 16:41 Відповісти
У переліку запрошених артистів фестивалю нині залишається лише Таїсія Повалій, деякі російські зірки та французька група Ottawan, часи популярності яких припали на 80-ті роки. Раніше з проханням бойкотувати їхній фестиваль до музикантів у соцмережах звернулися самі білоруси
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14.07.2021 16:42 Відповісти
Иииии, конкурс проституток выигрывает... Диааааана Панченкоооо !!!!!
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14.07.2021 17:23 Відповісти
Медведчук послал Коле в подарок новую губатую шлюшку.
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14.07.2021 17:49 Відповісти
настоящая проститутка.......
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14.07.2021 17:57 Відповісти
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