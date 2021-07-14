Путин и Лукашенко поручили разработать совместный план противодействия санкциям Запада
Захвативший власть в стране "президент" Беларуси Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин на встрече в Санкт-Петербурге поручили правительствам своих стран разработать совместный план противодействия санкциям.
Об этом заявила пресс-секретарь белорусского президента Наталья Эйсмонт, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".
"Во время встречи был затронут весь спектр вопросов, и их можно разделить на несколько тематических блоков. В частности, первый блок - сотрудничество в экономике и финансовой сфере. Правительствам поручено разработать и принять тот самый совместный план противодействия санкциям", - сказала она.
Напомним, Лукашенко и Путин во вторник в Петербурге провели пятичасовые переговоры.
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Опять поманил кредитом.
Снимем шляпы.
Почтим минутой молчания.
Рф не сделала НИЧЕГО из тех достижений цивилизации, которыми пользуется весь мир.
Хотят создать альтернативную реальность не только в своем больном воображении, но и в физическом мире?
Интересно будет поржать с этих «чудес»
https://twitter.com/VALMICHEL7 Вал Мишель
Кто смотрит Соловьева, подскажите, пожалуйста, как правильно говорить: кубино-бандеровцы или бандеро-кубинцы?
Правда кацапов больше. Поэтому белорусам придется и сосать больше.
И, если с кацапами все понятно, то нафига это розовым пони не ясно абсолютно. Но зато не Майдан.