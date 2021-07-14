РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10341 посетитель онлайн
Новости
2 194 33

Путин и Лукашенко поручили разработать совместный план противодействия санкциям Запада

Путин и Лукашенко поручили разработать совместный план противодействия санкциям Запада

Захвативший власть в стране "президент" Беларуси Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин на встрече в Санкт-Петербурге поручили правительствам своих стран разработать совместный план противодействия санкциям.

Об этом заявила пресс-секретарь белорусского президента Наталья Эйсмонт, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".

"Во время встречи был затронут весь спектр вопросов, и их можно разделить на несколько тематических блоков. В частности, первый блок - сотрудничество в экономике и финансовой сфере. Правительствам поручено разработать и принять тот самый совместный план противодействия санкциям", - сказала она.

Напомним, Лукашенко и Путин во вторник в Петербурге провели пятичасовые переговоры.

Читайте также: Лукашенко о санкциях: "Не вопрос. Нечего нам по этому поводу париться"

Автор: 

Беларусь (7913) Лукашенко Александр (3617) россия (96001) санкции (11421)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+14
Путин и Лукашенко поручили разработать совместный план противодействия санкциям Запада - Цензор.НЕТ 2094
показать весь комментарий
14.07.2021 16:51
+9
Два дебіла- єта сіла!
показать весь комментарий
14.07.2021 16:51
+8
Галантерейщик и кардинал - это сила!
показать весь комментарий
14.07.2021 16:57
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Путин и Лукашенко поручили разработать совместный план противодействия санкциям Запада - Цензор.НЕТ 2094
показать весь комментарий
14.07.2021 16:51 Ответить
Два дебіла- єта сіла!
показать весь комментарий
14.07.2021 16:51 Ответить
Це типо трактат "Як сцяти проти вітру"
показать весь комментарий
14.07.2021 16:52 Ответить
https://ukrautoprom.com.ua/ru/mininfrastruktury-predlozhilo-poetapnyj-zapret-vvoza-i-pervoj-gosregistraczii-avtomobilej-s-dvs Мининфраструктуры предложило поэтапный запрет ввоза и первой госрегистрации автомобилей с ДВС
показать весь комментарий
14.07.2021 16:52 Ответить
ну ну. запрещать ввозит дизеля с Е4? это прямо таки потужная реформа. А цену на машины с батарейками это мининфраструктуры хоть видело?
показать весь комментарий
14.07.2021 18:32 Ответить
_С чего ты себе решил что их волнует хорошо ли от их решений народу? Они к власти рвутся чтобы делать хорошо себе.
показать весь комментарий
14.07.2021 18:48 Ответить
Путин и Лукашенко поручили разработать совместный план противодействия санкциям Запада - Цензор.НЕТ 7624
показать весь комментарий
14.07.2021 16:56 Ответить
Галантерейщик и кардинал - это сила!
показать весь комментарий
14.07.2021 16:57 Ответить
Беларусь под внешним управления ***** Первого.
показать весь комментарий
14.07.2021 16:57 Ответить
Ты выбрал себе на колени перед куйло ....а Беларусь под управлением? Проверь голову...
показать весь комментарий
14.07.2021 17:52 Ответить
Луку вчера снова ***** вызывал на ковер. Четвертый раз за год.
Опять поманил кредитом.
показать весь комментарий
14.07.2021 18:44 Ответить
Чего с куйло бабок не получить ....а мог транзит лаптям перекрыть из ЕС.....напугал и сразу расчехлялись мазурики.Только не пойму это ты так оправдываешься что выбрал на колени перед куйло?? Не по взрослому это...
показать весь комментарий
14.07.2021 20:04 Ответить
Та відсмоктує Лукашонок у *****,відсмоктує.А як повністю перетворить Бєларусь у Бульборусь,то всі ви смоктати будете та підставляти животики своїх дітей під сосатєльний орган кремлівського пєдофіла.
показать весь комментарий
14.07.2021 20:28 Ответить
Ты своим опытом делишься,смоктун...это тебя в ЗЕборделе так приучили или по желанию клиентов?(( какая же ты опытная....а что ты ещё умеешь,девонька?)))
показать весь комментарий
14.07.2021 20:58 Ответить
никакого внешнего управления. беларусссия это и так западный болотный улус мордовской орды.
показать весь комментарий
14.07.2021 18:34 Ответить
Наладить масштабную контрабанду нелегалов из Азии на Запад?
показать весь комментарий
14.07.2021 16:57 Ответить
Не могу понять - в ЛГБТ супружеской паре Путин-Лукашенко кто Колина мама?
показать весь комментарий
14.07.2021 17:00 Ответить
Отпевание проекта Беларусь, состоялось.
Снимем шляпы.
Почтим минутой молчания.
Путин и Лукашенко поручили разработать совместный план противодействия санкциям Запада - Цензор.НЕТ 7954
показать весь комментарий
14.07.2021 17:04 Ответить
и беларуского языка.
показать весь комментарий
14.07.2021 18:45 Ответить
RIP
показать весь комментарий
14.07.2021 19:00 Ответить
Мови,язик у цапів.
показать весь комментарий
14.07.2021 20:29 Ответить
Особенно не радуйся . Вы следующие .
показать весь комментарий
14.07.2021 21:33 Ответить
Я слышу голос не мальчика, но мужа Кстати, правду говорят, шо американцы по команде - "BLM!" сразу падают на колени?
показать весь комментарий
14.07.2021 23:22 Ответить
заботятся друг о друге
Путин и Лукашенко поручили разработать совместный план противодействия санкциям Запада - Цензор.НЕТ 472
показать весь комментарий
14.07.2021 17:04 Ответить
ну так рузькие же луди.
показать весь комментарий
14.07.2021 18:02 Ответить
Походу, ***** поделилось с Лукой отечественным ботоксом... Вот что замещение животворящее в борьбе с санкциями делает!
показать весь комментарий
14.07.2021 19:06 Ответить
Круто. Ждем в ближайшее время made in russia операционную систему вместо винды и мак и андроида, чипы 3 nm технологии, системы мобильной связи, SWIFT и так далее.
Рф не сделала НИЧЕГО из тех достижений цивилизации, которыми пользуется весь мир.
Хотят создать альтернативную реальность не только в своем больном воображении, но и в физическом мире?
Интересно будет поржать с этих «чудес»
показать весь комментарий
14.07.2021 17:05 Ответить
https://twitter.com/VALMICHEL7

https://twitter.com/VALMICHEL7 Вал Мишель



Кто смотрит Соловьева, подскажите, пожалуйста, как правильно говорить: кубино-бандеровцы или бандеро-кубинцы?
показать весь комментарий
14.07.2021 17:05 Ответить
АДИНАРОТ! беларосы и вяликаросы борются с санкциями!!!
показать весь комментарий
14.07.2021 17:28 Ответить
Кацапам и белорусам сосать друг у друга писю - отличное противодействие санкциям.

Правда кацапов больше. Поэтому белорусам придется и сосать больше.

И, если с кацапами все понятно, то нафига это розовым пони не ясно абсолютно. Но зато не Майдан.
показать весь комментарий
14.07.2021 20:16 Ответить
АДИН на-РОТ
Путін і Лукашенко доручили розробити спільний план протидії санкціям Заходу - Цензор.НЕТ 4666

показать весь комментарий
15.07.2021 00:49 Ответить
 
 