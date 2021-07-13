РУС
Лукашенко о санкциях: "Не вопрос. Нечего нам по этому поводу париться"

Лукашенко о санкциях:

Захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко уверен, что Беларусь и Россия вместе могут эффективно противостоять санкционному давлению извне.

 Об этом он заявил сегодня на переговорах с президентом России Владимиром Путиным, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на БЕЛТА.

Лукашенко отметил, что один из главных вопросов, которым необходимо заниматься, это экономика, ведь не только в отношении Беларуси, но и России вводят или продлевают санкции. Но Лукашенко уверен, что страны выдержат этот удар.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Санкции в отношении Беларуси из-за миграционного кризиса могут затронуть авиакомпании, - министр обороны Литвы Анушаускас

"Как я когда-то и говорил, нечего нам по этому поводу париться. Мы все-таки экономике уделяем больше внимания, чем в СССР, мы людей смотрим больше. Мы выдержим. Даже не выдержим - мы будем развиваться. Это не вопрос. Сегодня не получится монополизировать международную повестку и надавить на нас. Не получится! Мир изменился", - подчеркнул Лукашенко.

"Все друзья хороши, но мы своими мозгами должны жить, как у нас это и получалось", - добавил он.

Также читайте: Литва предложит ЕС ввести новые санкции против Беларуси из-за нелегальных мигрантов: "Это гибридная атака Лукашенко при посредничестве Кремля"

Беларусь (7978) Лукашенко Александр (3643) санкции (11771)
+7
Лукашенко о санкциях: "Не вопрос. Нечего нам по этому поводу париться" - Цензор.НЕТ 6403
13.07.2021 15:00 Ответить
+6
Некогда ему париться. Он цыганву со всего мира собирает и к литовской границе свозит. Это он так соседям на коврик под дверью гадит за то, что соседи против того, чтобы он своих дома пи...дил.
13.07.2021 15:04 Ответить
+5
На Рашке над санкциями даже Искандеры перестали смеются.
А у белорусского диктатора бульда через год сгниет.
13.07.2021 15:02 Ответить
Правильно, дядя Саша! Берём пример с соседей - нас ....бут а мы крепчаем!
13.07.2021 14:59 Ответить
Харашо красавицам ( ***** и Луке)- они всем нравятся!
13.07.2021 15:17 Ответить
Попаришься, ирод, еще как попаришься!.
13.07.2021 14:59 Ответить
13.07.2021 15:00 Ответить
13.07.2021 15:02 Ответить
Перестали? Ты серьезно?
13.07.2021 15:14 Ответить
Шо ж тогда ***** и вся мидовская конюшня страны-помойки периодически ноют шо санкции - это чуть ли не геноцид?
13.07.2021 18:35 Ответить
13.07.2021 15:04 Ответить
Лукашенко о санкциях: "Не вопрос. Нечего нам по этому поводу париться" - Цензор.НЕТ 7607
13.07.2021 15:05 Ответить
Іще один претендент-жебрак на парашні нафтодолари.
13.07.2021 15:06 Ответить
Тебе, колхан, уже точно нечего парится... Вопрос только один, - "Когда?"
13.07.2021 15:07 Ответить
Эй колян, отсыпь семян, - да не вопрос, держи братан!

Зовнішня політика Білорусі...
13.07.2021 15:11 Ответить
правильно, дядя саша - белорусские креветки - лучше атлантических однозначно!)
13.07.2021 15:20 Ответить
А чьо йому паритись? Країну *уйлу здав. Може ще й не вб'ють. Хорошо- то как!
13.07.2021 15:22 Ответить
Та не пишіть ви діти усілякі дурниці, не було там ніколи ніякої країни яку міг би здавати лукашенка, це федеральний округ якому тимчасово дозволили погратися на кошти расєї у нібито незалежну країну...
13.07.2021 20:13 Ответить
Лукашенко навалял.
13.07.2021 19:57 Ответить
 
 