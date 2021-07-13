Лукашенко о санкциях: "Не вопрос. Нечего нам по этому поводу париться"

Захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко уверен, что Беларусь и Россия вместе могут эффективно противостоять санкционному давлению извне.

Об этом он заявил сегодня на переговорах с президентом России Владимиром Путиным, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на БЕЛТА.

Лукашенко отметил, что один из главных вопросов, которым необходимо заниматься, это экономика, ведь не только в отношении Беларуси, но и России вводят или продлевают санкции. Но Лукашенко уверен, что страны выдержат этот удар.

"Как я когда-то и говорил, нечего нам по этому поводу париться. Мы все-таки экономике уделяем больше внимания, чем в СССР, мы людей смотрим больше. Мы выдержим. Даже не выдержим - мы будем развиваться. Это не вопрос. Сегодня не получится монополизировать международную повестку и надавить на нас. Не получится! Мир изменился", - подчеркнул Лукашенко.

"Все друзья хороши, но мы своими мозгами должны жить, как у нас это и получалось", - добавил он.

