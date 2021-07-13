Лукашенко про санкції: "Не питання. Нічого нам з цього приводу паритися"

"Президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, впевнений, що Білорусь і Росія разом можуть ефективно протистояти санкційному тиску ззовні.

Про це він заявив сьогодні на переговорах з президентом Росії Володимиром Путіним, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на БЕЛТА.

Лукашенко зазначив, що одне з головних питань, яким необхідно займатися, це економіка, адже не тільки щодо Білорусі, але і до Росії вводять або продовжують санкції. Але Лукашенко впевнений, що країни витримають цей удар.

"Як я колись і говорив, нічого нам з цього приводу паритися. Ми все-таки економіці приділяємо більше уваги, ніж в СРСР, ми людей дивимося більше. Ми витримаємо. Навіть не витримаємо - ми будемо розвиватися. Це не питання. Сьогодні не вийде монополізувати міжнародний порядок і натиснути на нас. Не вийде! Світ змінився", - підкреслив Лукашенко.

"Всі друзі хороші, але ми своїми мізками повинні жити, як у нас це і виходило", - додав він.

