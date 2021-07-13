УКР
Новини
Лукашенко про санкції: "Не питання. Нічого нам з цього приводу паритися"

Лукашенко про санкції:

"Президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, впевнений, що Білорусь і Росія разом можуть ефективно протистояти санкційному тиску ззовні.

Про це він заявив сьогодні на переговорах з президентом Росії Володимиром Путіним, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на БЕЛТА.

Лукашенко зазначив, що одне з головних питань, яким необхідно займатися, це економіка, адже не тільки щодо Білорусі, але і до Росії вводять або продовжують санкції. Але Лукашенко впевнений, що країни витримають цей удар.

"Як я колись і говорив, нічого нам з цього приводу паритися. Ми все-таки економіці приділяємо більше уваги, ніж в СРСР, ми людей дивимося більше. Ми витримаємо. Навіть не витримаємо - ми будемо розвиватися. Це не питання. Сьогодні не вийде монополізувати міжнародний порядок і натиснути на нас. Не вийде! Світ змінився", - підкреслив Лукашенко.

"Всі друзі хороші, але ми своїми мізками повинні жити, як у нас це і виходило", - додав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Білоруська влада інструктує мігрантів, як знищувати документи і поводитися на допитах, - міністр оборони Литви Анушаускас

Білорусь (8034) Лукашенко Олександр (2689) санкції (12589)
Топ коментарі
+7
Лукашенко о санкциях: "Не вопрос. Нечего нам по этому поводу париться" - Цензор.НЕТ 6403
13.07.2021 15:00 Відповісти
+6
Некогда ему париться. Он цыганву со всего мира собирает и к литовской границе свозит. Это он так соседям на коврик под дверью гадит за то, что соседи против того, чтобы он своих дома пи...дил.
13.07.2021 15:04 Відповісти
+5
На Рашке над санкциями даже Искандеры перестали смеются.
А у белорусского диктатора бульда через год сгниет.
13.07.2021 15:02 Відповісти
Правильно, дядя Саша! Берём пример с соседей - нас ....бут а мы крепчаем!
13.07.2021 14:59 Відповісти
Харашо красавицам ( ***** и Луке)- они всем нравятся!
13.07.2021 15:17 Відповісти
Попаришься, ирод, еще как попаришься!.
13.07.2021 14:59 Відповісти
Лукашенко о санкциях: "Не вопрос. Нечего нам по этому поводу париться" - Цензор.НЕТ 6403
13.07.2021 15:00 Відповісти
На Рашке над санкциями даже Искандеры перестали смеются.
А у белорусского диктатора бульда через год сгниет.
13.07.2021 15:02 Відповісти
Перестали? Ты серьезно?
13.07.2021 15:14 Відповісти
Шо ж тогда ***** и вся мидовская конюшня страны-помойки периодически ноют шо санкции - это чуть ли не геноцид?
13.07.2021 18:35 Відповісти
Некогда ему париться. Он цыганву со всего мира собирает и к литовской границе свозит. Это он так соседям на коврик под дверью гадит за то, что соседи против того, чтобы он своих дома пи...дил.
13.07.2021 15:04 Відповісти
Лукашенко о санкциях: "Не вопрос. Нечего нам по этому поводу париться" - Цензор.НЕТ 7607
13.07.2021 15:05 Відповісти
Іще один претендент-жебрак на парашні нафтодолари.
13.07.2021 15:06 Відповісти
Тебе, колхан, уже точно нечего парится... Вопрос только один, - "Когда?"
13.07.2021 15:07 Відповісти
Эй колян, отсыпь семян, - да не вопрос, держи братан!

Зовнішня політика Білорусі...
13.07.2021 15:11 Відповісти
правильно, дядя саша - белорусские креветки - лучше атлантических однозначно!)
13.07.2021 15:20 Відповісти
А чьо йому паритись? Країну *уйлу здав. Може ще й не вб'ють. Хорошо- то как!
13.07.2021 15:22 Відповісти
Та не пишіть ви діти усілякі дурниці, не було там ніколи ніякої країни яку міг би здавати лукашенка, це федеральний округ якому тимчасово дозволили погратися на кошти расєї у нібито незалежну країну...
13.07.2021 20:13 Відповісти
Лукашенко навалял.
13.07.2021 19:57 Відповісти
 
 