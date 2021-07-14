Путін і Лукашенко доручили розробити спільний план протидії санкціям Заходу
"Президент" Білорусі Олександр Лукашенко, який захопив владу в країні, і президент Росії Володимир Путін на зустрічі в Санкт-Петербурзі доручили урядам своїх країн розробити спільний план протидії санкціям.
Про це заявила прессекретарка білоруського президента Наталія Ейсмонт, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Интерфакс".
"Під час зустрічі було порушено весь спектр питань, і їх можна розділити на кілька тематичних блоків. Зокрема, перший блок - співпраця в економіці та фінансовій сфері. Урядам доручено розробити і прийняти той самий спільний план протидії санкціям", - сказала вона.
Нагадаємо, Лукашенко і Путін у вівторок у Петербурзі провели п'ятигодинні переговори.
Топ коментарі
+14 Прощай немытая раССея
показати весь коментар14.07.2021 16:51 Посилання
+9 Ivan Ivanov #432727
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+8 M M #488847
показати весь коментар14.07.2021 16:57 Посилання
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Опять поманил кредитом.
Снимем шляпы.
Почтим минутой молчания.
Рф не сделала НИЧЕГО из тех достижений цивилизации, которыми пользуется весь мир.
Хотят создать альтернативную реальность не только в своем больном воображении, но и в физическом мире?
Интересно будет поржать с этих «чудес»
https://twitter.com/VALMICHEL7 Вал Мишель
Кто смотрит Соловьева, подскажите, пожалуйста, как правильно говорить: кубино-бандеровцы или бандеро-кубинцы?
Правда кацапов больше. Поэтому белорусам придется и сосать больше.
И, если с кацапами все понятно, то нафига это розовым пони не ясно абсолютно. Но зато не Майдан.