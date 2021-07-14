Путін і Лукашенко доручили розробити спільний план протидії санкціям Заходу

"Президент" Білорусі Олександр Лукашенко, який захопив владу в країні, і президент Росії Володимир Путін на зустрічі в Санкт-Петербурзі доручили урядам своїх країн розробити спільний план протидії санкціям.

Про це заявила прессекретарка білоруського президента Наталія Ейсмонт, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Интерфакс".

"Під час зустрічі було порушено весь спектр питань, і їх можна розділити на кілька тематичних блоків. Зокрема, перший блок - співпраця в економіці та фінансовій сфері. Урядам доручено розробити і прийняти той самий спільний план протидії санкціям", - сказала вона.

Нагадаємо, Лукашенко і Путін у вівторок у Петербурзі провели п'ятигодинні переговори.

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