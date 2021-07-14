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Путін і Лукашенко доручили розробити спільний план протидії санкціям Заходу

Путін і Лукашенко доручили розробити спільний план протидії санкціям Заходу

"Президент" Білорусі Олександр Лукашенко, який захопив владу в країні, і президент Росії Володимир Путін на зустрічі в Санкт-Петербурзі доручили урядам своїх країн розробити спільний план протидії санкціям.

Про це заявила прессекретарка білоруського президента Наталія Ейсмонт, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Интерфакс".

"Під час зустрічі було порушено весь спектр питань, і їх можна розділити на кілька тематичних блоків. Зокрема, перший блок - співпраця в економіці та фінансовій сфері. Урядам доручено розробити і прийняти той самий спільний план протидії санкціям", - сказала вона.

Нагадаємо, Лукашенко і Путін у вівторок у Петербурзі провели п'ятигодинні переговори.

Читайте також: Путін і Лукашенко домовилися про новий кредит для Білорусі

Автор: 

Білорусь (7958) Лукашенко Олександр (2659) росія (65800) санкції (12032)


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Топ коментарі
+14
Путин и Лукашенко поручили разработать совместный план противодействия санкциям Запада - Цензор.НЕТ 2094
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14.07.2021 16:51
+9
Два дебіла- єта сіла!
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14.07.2021 16:51
+8
Галантерейщик и кардинал - это сила!
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14.07.2021 16:57
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Путин и Лукашенко поручили разработать совместный план противодействия санкциям Запада - Цензор.НЕТ 2094
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14.07.2021 16:51 Відповісти
Два дебіла- єта сіла!
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14.07.2021 16:51 Відповісти
Це типо трактат "Як сцяти проти вітру"
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14.07.2021 16:52 Відповісти
https://ukrautoprom.com.ua/ru/mininfrastruktury-predlozhilo-poetapnyj-zapret-vvoza-i-pervoj-gosregistraczii-avtomobilej-s-dvs Мининфраструктуры предложило поэтапный запрет ввоза и первой госрегистрации автомобилей с ДВС
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14.07.2021 16:52 Відповісти
ну ну. запрещать ввозит дизеля с Е4? это прямо таки потужная реформа. А цену на машины с батарейками это мининфраструктуры хоть видело?
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14.07.2021 18:32 Відповісти
_С чего ты себе решил что их волнует хорошо ли от их решений народу? Они к власти рвутся чтобы делать хорошо себе.
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14.07.2021 18:48 Відповісти
Путин и Лукашенко поручили разработать совместный план противодействия санкциям Запада - Цензор.НЕТ 7624
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14.07.2021 16:56 Відповісти
Галантерейщик и кардинал - это сила!
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14.07.2021 16:57 Відповісти
Беларусь под внешним управления ***** Первого.
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14.07.2021 16:57 Відповісти
Ты выбрал себе на колени перед куйло ....а Беларусь под управлением? Проверь голову...
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14.07.2021 17:52 Відповісти
Луку вчера снова ***** вызывал на ковер. Четвертый раз за год.
Опять поманил кредитом.
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14.07.2021 18:44 Відповісти
Чего с куйло бабок не получить ....а мог транзит лаптям перекрыть из ЕС.....напугал и сразу расчехлялись мазурики.Только не пойму это ты так оправдываешься что выбрал на колени перед куйло?? Не по взрослому это...
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14.07.2021 20:04 Відповісти
Та відсмоктує Лукашонок у *****,відсмоктує.А як повністю перетворить Бєларусь у Бульборусь,то всі ви смоктати будете та підставляти животики своїх дітей під сосатєльний орган кремлівського пєдофіла.
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14.07.2021 20:28 Відповісти
Ты своим опытом делишься,смоктун...это тебя в ЗЕборделе так приучили или по желанию клиентов?(( какая же ты опытная....а что ты ещё умеешь,девонька?)))
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14.07.2021 20:58 Відповісти
никакого внешнего управления. беларусссия это и так западный болотный улус мордовской орды.
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14.07.2021 18:34 Відповісти
Наладить масштабную контрабанду нелегалов из Азии на Запад?
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14.07.2021 16:57 Відповісти
Не могу понять - в ЛГБТ супружеской паре Путин-Лукашенко кто Колина мама?
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14.07.2021 17:00 Відповісти
Отпевание проекта Беларусь, состоялось.
Снимем шляпы.
Почтим минутой молчания.
Путин и Лукашенко поручили разработать совместный план противодействия санкциям Запада - Цензор.НЕТ 7954
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14.07.2021 17:04 Відповісти
и беларуского языка.
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14.07.2021 18:45 Відповісти
RIP
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14.07.2021 19:00 Відповісти
Мови,язик у цапів.
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14.07.2021 20:29 Відповісти
Особенно не радуйся . Вы следующие .
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14.07.2021 21:33 Відповісти
Я слышу голос не мальчика, но мужа Кстати, правду говорят, шо американцы по команде - "BLM!" сразу падают на колени?
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14.07.2021 23:22 Відповісти
заботятся друг о друге
Путин и Лукашенко поручили разработать совместный план противодействия санкциям Запада - Цензор.НЕТ 472
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14.07.2021 17:04 Відповісти
ну так рузькие же луди.
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14.07.2021 18:02 Відповісти
Походу, ***** поделилось с Лукой отечественным ботоксом... Вот что замещение животворящее в борьбе с санкциями делает!
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14.07.2021 19:06 Відповісти
Круто. Ждем в ближайшее время made in russia операционную систему вместо винды и мак и андроида, чипы 3 nm технологии, системы мобильной связи, SWIFT и так далее.
Рф не сделала НИЧЕГО из тех достижений цивилизации, которыми пользуется весь мир.
Хотят создать альтернативную реальность не только в своем больном воображении, но и в физическом мире?
Интересно будет поржать с этих «чудес»
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14.07.2021 17:05 Відповісти
https://twitter.com/VALMICHEL7

https://twitter.com/VALMICHEL7 Вал Мишель



Кто смотрит Соловьева, подскажите, пожалуйста, как правильно говорить: кубино-бандеровцы или бандеро-кубинцы?
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14.07.2021 17:05 Відповісти
АДИНАРОТ! беларосы и вяликаросы борются с санкциями!!!
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14.07.2021 17:28 Відповісти
Кацапам и белорусам сосать друг у друга писю - отличное противодействие санкциям.

Правда кацапов больше. Поэтому белорусам придется и сосать больше.

И, если с кацапами все понятно, то нафига это розовым пони не ясно абсолютно. Но зато не Майдан.
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14.07.2021 20:16 Відповісти
АДИН на-РОТ
Путін і Лукашенко доручили розробити спільний план протидії санкціям Заходу - Цензор.НЕТ 4666

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15.07.2021 00:49 Відповісти
 
 