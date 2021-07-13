УКР
Путін і Лукашенко домовилися про новий кредит для Білорусі

Президент РФ Володимир Путін і "президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, домовилися про обсяги кредитної підтримки Мінська. Також вони домовилися, що у 2022 році Росія продаватиме Білорусі газ за цінами 2021 року без індексації.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.

"Докладно обмінялися думками з міжнародної обстановки, з регіональних проблем. Узгодили низку заходів зі співробітництва в конкретних галузях, зокрема в енергетиці", - повідомив прессекретар Путіна Дмитро Пєсков.

Крім того, Путін і Лукашенко, за його словами, "виробили кроки щодо роботи в таких галузях, як митне, податкове регулювання, енергетика" і "підбили підсумки дискусій, що мали місце в межах комісії високого рівня за участю російських і білоруських представників, а також глав урядів".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лукашенко про санкції: "Не питання. Нічого нам з цього приводу паритися"

Переговори тривали понад п'ять годин.

Білорусь (8034) Лукашенко Олександр (2689) путін володимир (24686)
Топ коментарі
+15
Отдавать кредит Лукашенко будет областями.
13.07.2021 22:20 Відповісти
+8
А сраку Таркан вазелином мазал, или так пошло?
13.07.2021 22:21 Відповісти
+8
а то наче білорашка не була росісяй, ну таке....
13.07.2021 22:26 Відповісти
Отдавать кредит Лукашенко будет областями.
13.07.2021 22:20 Відповісти
и недрами...в смысле ведрами (бульбой))))
13.07.2021 22:46 Відповісти
А сраку Таркан вазелином мазал, или так пошло?
13.07.2021 22:21 Відповісти
І ти красава
13.07.2021 22:21 Відповісти
И сосите теперь йух от ваших сраных санкций. Благодаря вашему дебилизму Беларусь теперь окончательно Россия. А курицу дебильную тихановскую поджарьте на костре...
13.07.2021 22:23 Відповісти
а то наче білорашка не була росісяй, ну таке....
13.07.2021 22:26 Відповісти
Не була. А тепер повна ж*па не на нашу користь
13.07.2021 22:30 Відповісти
білорусь, в тому вигляді як є, це є дупа і була дупа... - несамостійна країна-зрадник.
13.07.2021 22:48 Відповісти
А шо думаешь лукашило сохранило бы по другому власть. Нихт.
13.07.2021 22:27 Відповісти
А ти думаеш шо по-другому отобрали бы у него власть? Нихт!
13.07.2021 22:33 Відповісти
а у него есть реальная власть?
13.07.2021 22:34 Відповісти
У кого реальная власть тот всех имеет а оппозиция конченые петушары не достойные ни малейшего человеческого уважения. Или ты не согласен?
13.07.2021 22:42 Відповісти
конченый петушара по всей видимости ты и есть... как прихвостень другого петушары -усатого таракана.
13.07.2021 23:20 Відповісти
Білоруси підтверджують, що на виборах переміг таки Лукашенко, кажуть: "... переміг, переміг... може трохи не з таким рахунком, але переміг, бо більшість білорусів за Лукашенко". Отож, він є законним президентом, а Свєта хотіла захопити владу, але пролетіла, як фанера над Парижем ))
14.07.2021 05:17 Відповісти
Кость Бондаренко принимал участие а одном из двух проводившихся на выборах экзит-полах. Результатов их я так нигде и не видел. Так вот, Кость, уже вернувшись в Украину на одном из телеканалов заявил, что Лукашенко набрал 69%. Официальные данные - 80%. Лукашенко боролся, отнюдь, не с Тихановской, а с Путиным, который при голосовании за поправки к конституции набрал 76%.
14.07.2021 08:15 Відповісти
у нас тоже кто-то победил на выборах. и много у него реальной власти?
14.07.2021 08:53 Відповісти
Зе - марионетка, а Лука - терран. Разница колоссальная.
14.07.2021 09:03 Відповісти
бугага, кацапа, та насрати
14.07.2021 00:11 Відповісти
https://www.belta.by/regions/view/dorozhnuju-razmetku-v-minske-nochjju-budut-nanosit-na-17-uchastkah-450337-2021/

Защита демократии в Беларуси.Президент в засаде с четырмя магазинами в нагрудном подсумке.Кто там еще из ботов рисовал - рожок не пристегнут ?
Есть фото Казах. инфо с пристегнутым рожком-магазином на 40 патронов .Лукашенко c
1975 по 1977 годы служил c р о ч н у ю службу
в пограничных войсках и поэтому правила обращения с АКМ - знает.
Путін і Лукашенко домовилися про новий кредит для Білорусі - Цензор.НЕТ 7010
14.07.2021 00:13 Відповісти
Що за рожок-магазин на 40 патронів?
14.07.2021 01:21 Відповісти
Мабуть, правильно - на 60 патронов... Тока в хозмагазине надоть запастись изолентой.
14.07.2021 01:34 Відповісти
Від РПК! "Вівця" вирішила "вумною" себе виставить!
14.07.2021 04:04 Відповісти
От РПК, в армейке были у нас в запасе, пристегивали к автоматам, набьешь трассерами и поливаешь на полигоне.
14.07.2021 08:57 Відповісти
Справка для холодного бота . У Луки был пристегнут именно такой магазин.
Изучайте историю вопроса.
7.62х39 на 40 патронов стальной. АК, РПК

https://maroder.com.ua/shop/accessories-for-weapon/magazinyi/magazin-7-62h39-na-40-patronov-stalnoy-ak-rpk/#reviews (5 отзывов клиентов)
380грн. Магазин 7.62х39 на 40 патронов стальной применяется в оружии системы АК. Идеальный вариант для РПК. Так же подходит для АКМ, АК-103, 104 и других.Путін і Лукашенко домовилися про новий кредит для Білорусі - Цензор.НЕТ 8134
14.07.2021 20:07 Відповісти
Ідіотка! У АКМ магазин на 30 патронів!!! Бувало (в Афгані, в бойових умовах) на АКМ ставили магазини від РПК на 40 патронів, однак це офіційно ЗАБОРОНЯЛОСЯ!!! Бо це заважало меневреності солдата в бою - як від того, що це заважало стрільбі з положення лежачи (з руки), так і при переповзанні з-за великого об"єму підсумка з магазинами РПК-шні магазини ставили на АКМ тільки коли їздили на "броні"
Крім того прикордонники не носили повністю споряджені магазини, а вставляли лише 25 патронів - щоб при постійному носінні споряджених магазинів не "сідала" в них подаюча пружина!
Кожна "курка" лізе "рассуждать" про те, у чому не тямить!
14.07.2021 04:03 Відповісти
Он после института служил замполитом на заставе. А вот сыновья его, таки, пограничниками служили. Дмитрий даже, в своем роде, в пограничном спецназе.
показати весь коментар
14.07.2021 08:18 Відповісти
Хорошо Приперли , Лука не вылезает с рашки все просит , а те то же на доходах только нефти и газа живут и то не долго.
13.07.2021 22:25 Відповісти
Насосала, шлюха усатая...
13.07.2021 22:27 Відповісти
Нее, вона ще барахталась...Но завдяки дебилам маемо те що маемо
13.07.2021 22:28 Відповісти
Населення проросійське, для чого нам такі друзі що ніж в спину в будь який момент увіткнути можуть. Так все чесно, все стало на свої місця.
13.07.2021 22:39 Відповісти
Місце в дупі це круто!!!
13.07.2021 22:45 Відповісти
і та дупа - білорусь...
13.07.2021 22:50 Відповісти
Сказав голос дупи...
13.07.2021 22:51 Відповісти
я не білорусь... твоя кохана.
13.07.2021 22:53 Відповісти
Ну й сиди там.
13.07.2021 23:03 Відповісти
Якщо 3 млрд і хатку в Ростові, то я і не здивуюсь.
13.07.2021 22:30 Відповісти
овоча теж так купували.....хіба білоруси без яєць....
13.07.2021 22:36 Відповісти
і знову пуйло об,ї..горив тупого "бацьку"... ціни на газ в 22 році впадуть в 4 рази....
13.07.2021 22:44 Відповісти
Тому що вимруть як споживачі 30 млн українців
13.07.2021 22:46 Відповісти
українці живучиші за тебе...
13.07.2021 22:51 Відповісти
Наче колорадські жуки...
13.07.2021 22:54 Відповісти
шо ти за чмо?
13.07.2021 22:56 Відповісти
Не звертайте уваги на ***********.
14.07.2021 00:40 Відповісти
Лука враз став такий солоденький. Ось дійсна ціна його самостійності: понти - лише одні понти. Хотів між краплями дощу: Не всім вдавалося. А якщо вдавалося, то не довго. Свій вектор майбутнього він вибрав давно: тиран до тирана тягнеться.
13.07.2021 22:51 Відповісти
Novyje istrukciji dal sef svojemu xolopu.
13.07.2021 22:55 Відповісти
Поздравляю белорусов с созданием БФО. Главное, шл не как в Украине, правда?
13.07.2021 23:06 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=SEBeDb-XjT8
13.07.2021 23:21 Відповісти
Вот тут и хана беларуси......
13.07.2021 23:27 Відповісти
Мабуть, нам хана наближається.
14.07.2021 05:26 Відповісти
Та ці два довбня завжди дагаварятца»
13.07.2021 23:29 Відповісти
Молодец Путин, деньги раздает всем, холопы затянут пояса и ещё потерпят, лет 30, судьба у холопов такая 😁😁😁😁
13.07.2021 23:37 Відповісти
КАКОЙ КРЕДИТ !!!??? ОНИ Ж ЕЩЁ С СССР НЕ ВЫШЛИ !)
14.07.2021 00:39 Відповісти
Быстро как то баблишко заканчивает недавно только полтора ярда Ху.ло отвалил, а тут уже нужно снова.
14.07.2021 00:48 Відповісти
Во, уже и беларусское ярмо легло пыне на шею... ДАЙОШЬ ДВУХСОТОГО ПЫНЮ... а шо делать... ПОРА.. ХЕХ...
14.07.2021 01:37 Відповісти
Это норм.Лука теперь повиснет на шее рашки и будет тянуть из нее финансовые соки.Такой себе советский МВФ,где вместо процентов за кредит платишь своим суверинитетом.
14.07.2021 03:13 Відповісти
Лука їздить до раші щомісяця, як по зарплату.
14.07.2021 06:51 Відповісти
В цивилизованном мире нет такой страны, которая бы признала Лукашенко президентом и дала бы кредит. Беларусь катится в никуда. Только страна агрессор оккупант - Россия в лице Путина собирается дать кредит или еще сильнее затянуть петлю на захватившему власть Лукашенко. Жалко Беларусь, была нормальная страна, теперь останутся только руины.
14.07.2021 09:46 Відповісти
Видно, таракан уже свою попу продал. За следующий кредит, попы сыновей продадутся.
14.07.2021 10:26 Відповісти
 
 