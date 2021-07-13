Путін і Лукашенко домовилися про новий кредит для Білорусі

Президент РФ Володимир Путін і "президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, домовилися про обсяги кредитної підтримки Мінська. Також вони домовилися, що у 2022 році Росія продаватиме Білорусі газ за цінами 2021 року без індексації.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.

"Докладно обмінялися думками з міжнародної обстановки, з регіональних проблем. Узгодили низку заходів зі співробітництва в конкретних галузях, зокрема в енергетиці", - повідомив прессекретар Путіна Дмитро Пєсков.

Крім того, Путін і Лукашенко, за його словами, "виробили кроки щодо роботи в таких галузях, як митне, податкове регулювання, енергетика" і "підбили підсумки дискусій, що мали місце в межах комісії високого рівня за участю російських і білоруських представників, а також глав урядів".

Переговори тривали понад п'ять годин.