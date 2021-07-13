Путин и Лукашенко договорились о новом кредите для Беларуси
Президент РФ Владимир Путин и захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко договорились об объемах кредитной поддержки Минска. Также они договорились, что в 2022 году Россия будет продавать Беларуси газ по ценам 2021 года, без индексации.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.
"Обстоятельно обменялись мнениями по международной обстановке, по региональным проблемам. Согласовали ряд мер по сотрудничеству в конкретных отраслях, в частности в энергетике", - сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.
Кроме того, Путин и Лукашенко, по его словам, "выработали шаги по работе в таких областях, как таможенное, налоговое регулирование, энергетика" и "подвели итоги дискуссий, имевших место в рамках комиссии высокого уровня с участием российских и белорусских представителей, а также глав правительств".
Переговоры продолжались больше пяти часов.
Защита демократии в Беларуси.Президент в засаде с четырмя магазинами в нагрудном подсумке.Кто там еще из ботов рисовал - рожок не пристегнут ?
Есть фото Казах. инфо с пристегнутым рожком-магазином на 40 патронов .Лукашенко c
1975 по 1977 годы служил c р о ч н у ю службу
в пограничных войсках и поэтому правила обращения с АКМ - знает.
Изучайте историю вопроса.
7.62х39 на 40 патронов стальной. АК, РПК
https://maroder.com.ua/shop/accessories-for-weapon/magazinyi/magazin-7-62h39-na-40-patronov-stalnoy-ak-rpk/#reviews (5 отзывов клиентов)
380грн. Магазин 7.62х39 на 40 патронов стальной применяется в оружии системы АК. Идеальный вариант для РПК. Так же подходит для АКМ, АК-103, 104 и других.
Крім того прикордонники не носили повністю споряджені магазини, а вставляли лише 25 патронів - щоб при постійному носінні споряджених магазинів не "сідала" в них подаюча пружина!
Кожна "курка" лізе "рассуждать" про те, у чому не тямить!