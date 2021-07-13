РУС
6 308 59

Путин и Лукашенко договорились о новом кредите для Беларуси

Президент РФ Владимир Путин и захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко договорились об объемах кредитной поддержки Минска. Также они договорились, что в 2022 году Россия будет продавать Беларуси газ по ценам 2021 года, без индексации.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

"Обстоятельно обменялись мнениями по международной обстановке, по региональным проблемам. Согласовали ряд мер по сотрудничеству в конкретных отраслях, в частности в энергетике", - сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Кроме того, Путин и Лукашенко, по его словам, "выработали шаги по работе в таких областях, как таможенное, налоговое регулирование, энергетика" и "подвели итоги дискуссий, имевших место в рамках комиссии высокого уровня с участием российских и белорусских представителей, а также глав правительств".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лукашенко о санкциях: "Не вопрос. Нечего нам по этому поводу париться"

Переговоры продолжались больше пяти часов.

Беларусь (7978) Лукашенко Александр (3643) путин владимир (32078)
Топ комментарии
+15
Отдавать кредит Лукашенко будет областями.
13.07.2021 22:20 Ответить
+8
А сраку Таркан вазелином мазал, или так пошло?
13.07.2021 22:21 Ответить
+8
а то наче білорашка не була росісяй, ну таке....
13.07.2021 22:26 Ответить
Отдавать кредит Лукашенко будет областями.
13.07.2021 22:20 Ответить
и недрами...в смысле ведрами (бульбой))))
13.07.2021 22:46 Ответить
А сраку Таркан вазелином мазал, или так пошло?
13.07.2021 22:21 Ответить
І ти красава
13.07.2021 22:21 Ответить
И сосите теперь йух от ваших сраных санкций. Благодаря вашему дебилизму Беларусь теперь окончательно Россия. А курицу дебильную тихановскую поджарьте на костре...
13.07.2021 22:23 Ответить
а то наче білорашка не була росісяй, ну таке....
13.07.2021 22:26 Ответить
Не була. А тепер повна ж*па не на нашу користь
13.07.2021 22:30 Ответить
білорусь, в тому вигляді як є, це є дупа і була дупа... - несамостійна країна-зрадник.
13.07.2021 22:48 Ответить
А шо думаешь лукашило сохранило бы по другому власть. Нихт.
13.07.2021 22:27 Ответить
А ти думаеш шо по-другому отобрали бы у него власть? Нихт!
13.07.2021 22:33 Ответить
а у него есть реальная власть?
13.07.2021 22:34 Ответить
У кого реальная власть тот всех имеет а оппозиция конченые петушары не достойные ни малейшего человеческого уважения. Или ты не согласен?
13.07.2021 22:42 Ответить
конченый петушара по всей видимости ты и есть... как прихвостень другого петушары -усатого таракана.
13.07.2021 23:20 Ответить
Білоруси підтверджують, що на виборах переміг таки Лукашенко, кажуть: "... переміг, переміг... може трохи не з таким рахунком, але переміг, бо більшість білорусів за Лукашенко". Отож, він є законним президентом, а Свєта хотіла захопити владу, але пролетіла, як фанера над Парижем ))
14.07.2021 05:17 Ответить
Кость Бондаренко принимал участие а одном из двух проводившихся на выборах экзит-полах. Результатов их я так нигде и не видел. Так вот, Кость, уже вернувшись в Украину на одном из телеканалов заявил, что Лукашенко набрал 69%. Официальные данные - 80%. Лукашенко боролся, отнюдь, не с Тихановской, а с Путиным, который при голосовании за поправки к конституции набрал 76%.
14.07.2021 08:15 Ответить
у нас тоже кто-то победил на выборах. и много у него реальной власти?
14.07.2021 08:53 Ответить
Зе - марионетка, а Лука - терран. Разница колоссальная.
14.07.2021 09:03 Ответить
бугага, кацапа, та насрати
14.07.2021 00:11 Ответить
https://www.belta.by/regions/view/dorozhnuju-razmetku-v-minske-nochjju-budut-nanosit-na-17-uchastkah-450337-2021/

Защита демократии в Беларуси.Президент в засаде с четырмя магазинами в нагрудном подсумке.Кто там еще из ботов рисовал - рожок не пристегнут ?
Есть фото Казах. инфо с пристегнутым рожком-магазином на 40 патронов .Лукашенко c
1975 по 1977 годы служил c р о ч н у ю службу
в пограничных войсках и поэтому правила обращения с АКМ - знает.
Путін і Лукашенко домовилися про новий кредит для Білорусі - Цензор.НЕТ 7010
14.07.2021 00:13 Ответить
Що за рожок-магазин на 40 патронів?
14.07.2021 01:21 Ответить
Мабуть, правильно - на 60 патронов... Тока в хозмагазине надоть запастись изолентой.
14.07.2021 01:34 Ответить
Від РПК! "Вівця" вирішила "вумною" себе виставить!
14.07.2021 04:04 Ответить
От РПК, в армейке были у нас в запасе, пристегивали к автоматам, набьешь трассерами и поливаешь на полигоне.
14.07.2021 08:57 Ответить
Справка для холодного бота . У Луки был пристегнут именно такой магазин.
Изучайте историю вопроса.
7.62х39 на 40 патронов стальной. АК, РПК

https://maroder.com.ua/shop/accessories-for-weapon/magazinyi/magazin-7-62h39-na-40-patronov-stalnoy-ak-rpk/#reviews (5 отзывов клиентов)
380грн. Магазин 7.62х39 на 40 патронов стальной применяется в оружии системы АК. Идеальный вариант для РПК. Так же подходит для АКМ, АК-103, 104 и других.Путін і Лукашенко домовилися про новий кредит для Білорусі - Цензор.НЕТ 8134
14.07.2021 20:07 Ответить
Ідіотка! У АКМ магазин на 30 патронів!!! Бувало (в Афгані, в бойових умовах) на АКМ ставили магазини від РПК на 40 патронів, однак це офіційно ЗАБОРОНЯЛОСЯ!!! Бо це заважало меневреності солдата в бою - як від того, що це заважало стрільбі з положення лежачи (з руки), так і при переповзанні з-за великого об"єму підсумка з магазинами РПК-шні магазини ставили на АКМ тільки коли їздили на "броні"
Крім того прикордонники не носили повністю споряджені магазини, а вставляли лише 25 патронів - щоб при постійному носінні споряджених магазинів не "сідала" в них подаюча пружина!
Кожна "курка" лізе "рассуждать" про те, у чому не тямить!
14.07.2021 04:03 Ответить
Он после института служил замполитом на заставе. А вот сыновья его, таки, пограничниками служили. Дмитрий даже, в своем роде, в пограничном спецназе.
14.07.2021 08:18 Ответить
Хорошо Приперли , Лука не вылезает с рашки все просит , а те то же на доходах только нефти и газа живут и то не долго.
13.07.2021 22:25 Ответить
Насосала, шлюха усатая...
13.07.2021 22:27 Ответить
Нее, вона ще барахталась...Но завдяки дебилам маемо те що маемо
13.07.2021 22:28 Ответить
Населення проросійське, для чого нам такі друзі що ніж в спину в будь який момент увіткнути можуть. Так все чесно, все стало на свої місця.
13.07.2021 22:39 Ответить
Місце в дупі це круто!!!
13.07.2021 22:45 Ответить
і та дупа - білорусь...
13.07.2021 22:50 Ответить
Сказав голос дупи...
13.07.2021 22:51 Ответить
я не білорусь... твоя кохана.
13.07.2021 22:53 Ответить
Ну й сиди там.
13.07.2021 23:03 Ответить
Якщо 3 млрд і хатку в Ростові, то я і не здивуюсь.
13.07.2021 22:30 Ответить
овоча теж так купували.....хіба білоруси без яєць....
13.07.2021 22:36 Ответить
і знову пуйло об,ї..горив тупого "бацьку"... ціни на газ в 22 році впадуть в 4 рази....
13.07.2021 22:44 Ответить
Тому що вимруть як споживачі 30 млн українців
13.07.2021 22:46 Ответить
українці живучиші за тебе...
13.07.2021 22:51 Ответить
Наче колорадські жуки...
13.07.2021 22:54 Ответить
шо ти за чмо?
13.07.2021 22:56 Ответить
Не звертайте уваги на ***********.
14.07.2021 00:40 Ответить
Лука враз став такий солоденький. Ось дійсна ціна його самостійності: понти - лише одні понти. Хотів між краплями дощу: Не всім вдавалося. А якщо вдавалося, то не довго. Свій вектор майбутнього він вибрав давно: тиран до тирана тягнеться.
13.07.2021 22:51 Ответить
Novyje istrukciji dal sef svojemu xolopu.
13.07.2021 22:55 Ответить
Поздравляю белорусов с созданием БФО. Главное, шл не как в Украине, правда?
13.07.2021 23:06 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=SEBeDb-XjT8
13.07.2021 23:21 Ответить
Вот тут и хана беларуси......
13.07.2021 23:27 Ответить
Мабуть, нам хана наближається.
14.07.2021 05:26 Ответить
Та ці два довбня завжди дагаварятца»
13.07.2021 23:29 Ответить
Молодец Путин, деньги раздает всем, холопы затянут пояса и ещё потерпят, лет 30, судьба у холопов такая 😁😁😁😁
13.07.2021 23:37 Ответить
КАКОЙ КРЕДИТ !!!??? ОНИ Ж ЕЩЁ С СССР НЕ ВЫШЛИ !)
14.07.2021 00:39 Ответить
Быстро как то баблишко заканчивает недавно только полтора ярда Ху.ло отвалил, а тут уже нужно снова.
14.07.2021 00:48 Ответить
Во, уже и беларусское ярмо легло пыне на шею... ДАЙОШЬ ДВУХСОТОГО ПЫНЮ... а шо делать... ПОРА.. ХЕХ...
14.07.2021 01:37 Ответить
Это норм.Лука теперь повиснет на шее рашки и будет тянуть из нее финансовые соки.Такой себе советский МВФ,где вместо процентов за кредит платишь своим суверинитетом.
14.07.2021 03:13 Ответить
Лука їздить до раші щомісяця, як по зарплату.
14.07.2021 06:51 Ответить
В цивилизованном мире нет такой страны, которая бы признала Лукашенко президентом и дала бы кредит. Беларусь катится в никуда. Только страна агрессор оккупант - Россия в лице Путина собирается дать кредит или еще сильнее затянуть петлю на захватившему власть Лукашенко. Жалко Беларусь, была нормальная страна, теперь останутся только руины.
14.07.2021 09:46 Ответить
Видно, таракан уже свою попу продал. За следующий кредит, попы сыновей продадутся.
14.07.2021 10:26 Ответить
 
 