Путин и Лукашенко договорились о новом кредите для Беларуси

Президент РФ Владимир Путин и захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко договорились об объемах кредитной поддержки Минска. Также они договорились, что в 2022 году Россия будет продавать Беларуси газ по ценам 2021 года, без индексации.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

"Обстоятельно обменялись мнениями по международной обстановке, по региональным проблемам. Согласовали ряд мер по сотрудничеству в конкретных отраслях, в частности в энергетике", - сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Кроме того, Путин и Лукашенко, по его словам, "выработали шаги по работе в таких областях, как таможенное, налоговое регулирование, энергетика" и "подвели итоги дискуссий, имевших место в рамках комиссии высокого уровня с участием российских и белорусских представителей, а также глав правительств".

Переговоры продолжались больше пяти часов.