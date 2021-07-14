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Новости Агрессия России против Украины
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США перебросили в Литву танки и артиллерию

США перебросили в Литву танки и артиллерию

Соединенные Штаты завершили доставку в Европу тяжелого вооружения и военной техники для бронетанковой бригады, которая переброшена на континент в рамках очередной ротации американских войск.

Об этом сообщило Европейское командование Армии США, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Военная техника и вооружение были разгружены с американских транспортных кораблей в литовском порту Клайпеда.

Всего в рамках операции Atlantic Resolve ("Атлантическая решимость") в Литву прибыло 3,8 тыс. американских военнослужащих, 80 танков Abrams, 15 155-мм самоходных артиллерийских установок Paladin, 130 боевых машин пехоты Bradley, 500 грузовиков, 850 прицепов, 1,5 тыс. колесных автомобильных средств и другая техника, сообщило Командование Армии США В Европе.

Читайте: Украинская армия - одна из самых профессиональных и мощных в Европе. Мы можем дать достойный ответ любому проявлению агрессии, - Шмыгаль

С апреля 2014 года в рамках операции Atlantic Resolve, которая осуществляется после начала конфликта на востоке Украины, в Литву для усиления восточного фланга НАТО регулярно на ротационной основе размещается сменный контингент Армии США.

Автор: 

армия (8501) Литва (2496) США (27034)


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Топ комментарии
+25
хорошая новость) еще Польша 250 шт Абрамсов прикупила....
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14.07.2021 20:44
+23
"Абрамс" - отличное лекарство от кацапской лжи
"Джавелин" - от кацапского лицемерия
"Б-52" - от кацапской безнаказанной наглости
а, Украина - могильщик кацапии
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14.07.2021 20:52
+20
Рад за литовцев....Нам бы такую поддержку....
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14.07.2021 20:55
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Правила форума Совет форумчан
хорошая новость) еще Польша 250 шт Абрамсов прикупила....
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14.07.2021 20:44 Ответить
лукашенка жовтим струмочком коричневу шоколадку в памперсі приправив. А путінХУЙЛО скрипнув вставною щелепою, і розломив її навпіл. І це добре.
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15.07.2021 00:00 Ответить
США перебросили в Литву танки и артиллерию - Цензор.НЕТ 6498
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14.07.2021 20:45 Ответить
Військово-повітряні сили США провели наземні випробування прототипу осколково-фугасної боєголовки гіперзвукової ракети AGM-183A Air-Launched Rapid Response Weapon, яка здатна за 20 хвилин долетіти до Москви.
США перекинули в Литву танки і артилерію - Цензор.НЕТ 2978

В ноябре 2020 года издание The Drive сообщило, что AGM-183A ARRW будет летать со средней скоростью от 6,5 до 8 чисел Маха на дальность в сотни километров, то есть расстояние 1 000 миль (более 1 600 км) ракета преодолеет за 10-12 минут.
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14.07.2021 23:34 Ответить
З Харкова хвилин за п'ять долетить, везіть вже їх у Харків!
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15.07.2021 00:01 Ответить
ну, тобто цього літа касаби в Сувалкський коридор не попхнуться
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14.07.2021 20:46 Ответить
Oni teper s Belorus Suvalski koridor nelegalov zabrasyvajet
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14.07.2021 22:56 Ответить
Контрабандисты обеспечивают своим клиентам визу Беларуси, билеты на самолет до Минска, а там селят на несколько дней до перевозки к границе с Литвой.
«Мы организуем самолет в Беларусь, где ты остановишься на три или четыре дня, тогда мы тебя перевезем в Литву. Белорусский туроператор встретит тебя в аэропорту. Ты остановишься в гостинице, и я приеду и отвезу тебя к границе», - обещает проводник.
Проводник по имени Харим объяснял, что транзит в Литву через Беларусь - это «хороший путь», если хочешь попасть в Финляндию или другую европейскую страну. По его словам, есть и способ сэкономить - если потенциальный клиент решит остаться в Литве:
«Если ты хочешь ехать из Курдистана, до того, как ты туда приедешь, я все организую, это будет стоить 15 000 долларов. Если ты останешься в Литве, с тебя 6 000 долларов».
Управление государственной границы МВД Литвы публикует ежедневную сводку о задержанных. Согласно этим данным, всего с начала года границу страны нелегально пересекли 1 738 человек. Почти половина из них, 846, граждане Ирака. Вторую по численности группу составляют выходцы из трех стран Африки - Конго, Камеруна и Гвинеи, всего 397 человек. На пятом месте - Иран, пограничники задержали 70 граждан этой страны.https://charter97.org/ru/news/2021/7/14/429584/
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14.07.2021 23:39 Ответить
Da tam biznis otkryli.Irakci eto tocnej kurdi s Iraka tut obajavilis ix bolsinstvo.Etix nado turkam otdat
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14.07.2021 23:47 Ответить
Туркам вони не потрібні, бо сепаратисти, курдів вже кілька мільйонів в Германії, вони вже там хочуть свою автономію. Колись Курдістан розірвали на три шматки -- в Турцію, Сирію і Ірак. І тепер вони кругом воюють за незалежність та підігрують ворогам цих трьох країн...
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15.07.2021 08:49 Ответить
Дай Боже, щоб Україна вціліла.
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15.07.2021 08:52 Ответить
Togda ix obratno Irak otpravit.Ix cel jest Germanija oni sami eto neskryvajet,takix tut dolgo nebudet derzat.Kak raz govorim s Irakom pro eto,ES Iraku prigrozili sto nedast im viz v Evropu,tak mozet dogovoritsia.Segodnia vot smotriu 57 pojmali nelegalov s iraka netu.Jest bolsinstve cecenci,dagestan eti dumaju srazu domoj,indusi te toze domoj i afgansi prisli s temi budet problemi
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15.07.2021 09:31 Ответить
Mozet bit sto toj grupe cecenci i dagestanci mogli bit provodniki ,eto nado vyjasnit.Afgansi soprtivlialis no byli uspokojeni fiziceski
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15.07.2021 09:34 Ответить
Tolko nenado dumat sto tut im raj.Vot po zakonam sto teper priniali oni do pol goda budet zit kak tiurme,vydti negde nemozno krome svojej teritoriji,zabori postavleni jest oxrana.ubezice status budet rasmatrivat v tecenije 10 dnej bolsinstvu otkazet,konecno potom idiot zalobi no kazetsia eto toze ogranicili,a potom domoj pojedut.Vot s irakom dogovoritsia ix samolioti zaberut,nasi zaplatyt dengi daze 2 raza bolse jesli nado,,Uvidem skoro kak budet,govoriat sto uze jest i sami xotiat domoj
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15.07.2021 11:04 Ответить
путен-ты этого хотел?!)
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14.07.2021 20:47 Ответить
И что это значит? Чего они опасаются? Попой чую - шото затевается масштабное
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14.07.2021 20:50 Ответить
Та не. Просто учения.
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14.07.2021 20:51 Ответить
русофобию затевают.
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14.07.2021 21:58 Ответить
Oni tut stabilno zdes jest,tut prisla rotacija.Eto bolse dlia napadenije jesli nado budet prislani vojjska ,sto nebut prorvat jesli nuzno budet
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14.07.2021 23:00 Ответить
Зато наше криворожское недоразумение отводит войска и вводит мораторий на ответный огонь!
Туды его в четырежды уклонистскую качель !!!
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14.07.2021 20:51 Ответить
"Абрамс" - отличное лекарство от кацапской лжи
"Джавелин" - от кацапского лицемерия
"Б-52" - от кацапской безнаказанной наглости
а, Украина - могильщик кацапии
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14.07.2021 20:52 Ответить
США перебросили в Литву танки и артиллерию - Цензор.НЕТ 9543
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14.07.2021 20:55 Ответить
Рад за литовцев....Нам бы такую поддержку....
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14.07.2021 20:55 Ответить
Не в этой каденции. Другое дело, что каденции, порой, заканчиваются внезапно...
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14.07.2021 21:10 Ответить
И где эту поддержку ставить?
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14.07.2021 21:12 Ответить
Есть одно место... Всего 500 км (смотри вверху карту).
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14.07.2021 21:13 Ответить
людей
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14.07.2021 21:49 Ответить
а на шо?
Украiна тiшиться клованом i захищати себе не збираеться...
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14.07.2021 21:22 Ответить
Приглашаю в Харьков и область....
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14.07.2021 21:16 Ответить
как то так, тихо и без помпы.
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14.07.2021 21:18 Ответить
Жалко и Харьков,и Харьковскую область. Но смерть свою кацапские выродки тут найдут трижды:как и солдаты Рейха! История повторяется!
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14.07.2021 21:30 Ответить
ты не попал в ответ https://censor.net/ru/user/482640,
а ну ка еще раз- смелее вата....
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14.07.2021 21:33 Ответить
Такая групировка за пару дней до кремля б дошла..
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14.07.2021 21:27 Ответить
думаю вряд ли,кацы уже не такие как в 41-м
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14.07.2021 21:32 Ответить
та ето понятно - еще тупее и бздливее...
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14.07.2021 21:35 Ответить
Больше ротаций всяких и разных !
Good job !
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14.07.2021 21:58 Ответить
Ружьё которое висит когда то выстрелит...только скорее всего это будет на нашей территории
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14.07.2021 22:56 Ответить
А сейчас значит, тишина у нас?
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14.07.2021 23:26 Ответить
эти висящие танки выстрелят у нас..?
вьюноша лошенко, вы - неистребимый оптимист...)))
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15.07.2021 01:18 Ответить
танки пока не висящие а стоящие но рядом с нами и глупо отрицать что 3 мировая будет...
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15.07.2021 08:05 Ответить
ТАК ВОТ ЧЕГО ХЙЛО ПРО СКРЕПЫ ОПЯТЬ ЗАВЫЛ !?)
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14.07.2021 23:01 Ответить
НАТО мало б покласти ******* пам'ятник.
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15.07.2021 01:01 Ответить
Бульбофюрер оголосить воєнний стан, НАТА - на кордоні.
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15.07.2021 06:39 Ответить
Надо было отказываться не просто от ядерного оружия, а от коррупции и заигрывания с кремлем и мы б тоже были б в нато, эс и под защитой. Маленькая Литва лучше защищена, чем мы.
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07.10.2021 07:59 Ответить
 
 