США перебросили в Литву танки и артиллерию

Соединенные Штаты завершили доставку в Европу тяжелого вооружения и военной техники для бронетанковой бригады, которая переброшена на континент в рамках очередной ротации американских войск.

Об этом сообщило Европейское командование Армии США, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Военная техника и вооружение были разгружены с американских транспортных кораблей в литовском порту Клайпеда.

Всего в рамках операции Atlantic Resolve ("Атлантическая решимость") в Литву прибыло 3,8 тыс. американских военнослужащих, 80 танков Abrams, 15 155-мм самоходных артиллерийских установок Paladin, 130 боевых машин пехоты Bradley, 500 грузовиков, 850 прицепов, 1,5 тыс. колесных автомобильных средств и другая техника, сообщило Командование Армии США В Европе.

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С апреля 2014 года в рамках операции Atlantic Resolve, которая осуществляется после начала конфликта на востоке Украины, в Литву для усиления восточного фланга НАТО регулярно на ротационной основе размещается сменный контингент Армии США.