США перебросили в Литву танки и артиллерию
Соединенные Штаты завершили доставку в Европу тяжелого вооружения и военной техники для бронетанковой бригады, которая переброшена на континент в рамках очередной ротации американских войск.
Об этом сообщило Европейское командование Армии США, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
Военная техника и вооружение были разгружены с американских транспортных кораблей в литовском порту Клайпеда.
Всего в рамках операции Atlantic Resolve ("Атлантическая решимость") в Литву прибыло 3,8 тыс. американских военнослужащих, 80 танков Abrams, 15 155-мм самоходных артиллерийских установок Paladin, 130 боевых машин пехоты Bradley, 500 грузовиков, 850 прицепов, 1,5 тыс. колесных автомобильных средств и другая техника, сообщило Командование Армии США В Европе.
С апреля 2014 года в рамках операции Atlantic Resolve, которая осуществляется после начала конфликта на востоке Украины, в Литву для усиления восточного фланга НАТО регулярно на ротационной основе размещается сменный контингент Армии США.
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В ноябре 2020 года издание The Drive сообщило, что AGM-183A ARRW будет летать со средней скоростью от 6,5 до 8 чисел Маха на дальность в сотни километров, то есть расстояние 1 000 миль (более 1 600 км) ракета преодолеет за 10-12 минут.
«Мы организуем самолет в Беларусь, где ты остановишься на три или четыре дня, тогда мы тебя перевезем в Литву. Белорусский туроператор встретит тебя в аэропорту. Ты остановишься в гостинице, и я приеду и отвезу тебя к границе», - обещает проводник.
Проводник по имени Харим объяснял, что транзит в Литву через Беларусь - это «хороший путь», если хочешь попасть в Финляндию или другую европейскую страну. По его словам, есть и способ сэкономить - если потенциальный клиент решит остаться в Литве:
«Если ты хочешь ехать из Курдистана, до того, как ты туда приедешь, я все организую, это будет стоить 15 000 долларов. Если ты останешься в Литве, с тебя 6 000 долларов».
Управление государственной границы МВД Литвы публикует ежедневную сводку о задержанных. Согласно этим данным, всего с начала года границу страны нелегально пересекли 1 738 человек. Почти половина из них, 846, граждане Ирака. Вторую по численности группу составляют выходцы из трех стран Африки - Конго, Камеруна и Гвинеи, всего 397 человек. На пятом месте - Иран, пограничники задержали 70 граждан этой страны.https://charter97.org/ru/news/2021/7/14/429584/
Туды его в четырежды уклонистскую качель !!!
"Джавелин" - от кацапского лицемерия
"Б-52" - от кацапской безнаказанной наглости
а, Украина - могильщик кацапии
Украiна тiшиться клованом i захищати себе не збираеться...
а ну ка еще раз- смелее вата....
Good job !
вьюноша лошенко, вы - неистребимый оптимист...)))