США перекинули в Литву танки і артилерію
Сполучені Штати завершили доставку в Європу важкого озброєння і військової техніки для бронетанкової бригади, яка перекинута на континент у рамках чергової ротації американських військ.
Про це повідомило Європейське командування Армії США, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
Військова техніка та озброєння були розвантажені з американських транспортних кораблів у литовському порту Клайпеда.
Всього в рамках операції Atlantic Resolve ("Атлантична рішучість") в Литву прибуло 3,8 тис. американських військовослужбовців, 80 танків Abrams, 15 155-мм самохідних артилерійських установок Paladin, 130 бойових машин піхоти Bradley, 500 вантажівок, 850 причепів, 1,5 тис. колісних автомобільних засобів і інша техніка, повідомило Командування Армії США в Європі.
Від квітня 2014 року в рамках операції Atlantic Resolve, яка здійснюється після початку конфлікту на сході України, в Литву для посилення східного флангу НАТО регулярно на ротаційній основі розміщується змінний контингент Армії США.
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В ноябре 2020 года издание The Drive сообщило, что AGM-183A ARRW будет летать со средней скоростью от 6,5 до 8 чисел Маха на дальность в сотни километров, то есть расстояние 1 000 миль (более 1 600 км) ракета преодолеет за 10-12 минут.
«Мы организуем самолет в Беларусь, где ты остановишься на три или четыре дня, тогда мы тебя перевезем в Литву. Белорусский туроператор встретит тебя в аэропорту. Ты остановишься в гостинице, и я приеду и отвезу тебя к границе», - обещает проводник.
Проводник по имени Харим объяснял, что транзит в Литву через Беларусь - это «хороший путь», если хочешь попасть в Финляндию или другую европейскую страну. По его словам, есть и способ сэкономить - если потенциальный клиент решит остаться в Литве:
«Если ты хочешь ехать из Курдистана, до того, как ты туда приедешь, я все организую, это будет стоить 15 000 долларов. Если ты останешься в Литве, с тебя 6 000 долларов».
Управление государственной границы МВД Литвы публикует ежедневную сводку о задержанных. Согласно этим данным, всего с начала года границу страны нелегально пересекли 1 738 человек. Почти половина из них, 846, граждане Ирака. Вторую по численности группу составляют выходцы из трех стран Африки - Конго, Камеруна и Гвинеи, всего 397 человек. На пятом месте - Иран, пограничники задержали 70 граждан этой страны.https://charter97.org/ru/news/2021/7/14/429584/
Туды его в четырежды уклонистскую качель !!!
"Джавелин" - от кацапского лицемерия
"Б-52" - от кацапской безнаказанной наглости
а, Украина - могильщик кацапии
Украiна тiшиться клованом i захищати себе не збираеться...
а ну ка еще раз- смелее вата....
Good job !
вьюноша лошенко, вы - неистребимый оптимист...)))