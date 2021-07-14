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Новини Агресія Росії проти України
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США перекинули в Литву танки і артилерію

США перекинули в Литву танки і артилерію

Сполучені Штати завершили доставку в Європу важкого озброєння і військової техніки для бронетанкової бригади, яка перекинута на континент у рамках чергової ротації американських військ.

Про це повідомило Європейське командування Армії США, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Військова техніка та озброєння були розвантажені з американських транспортних кораблів у литовському порту Клайпеда.

Всього в рамках операції Atlantic Resolve ("Атлантична рішучість") в Литву прибуло 3,8 тис. американських військовослужбовців, 80 танків Abrams, 15 155-мм самохідних артилерійських установок Paladin, 130 бойових машин піхоти Bradley, 500 вантажівок, 850 причепів, 1,5 тис. колісних автомобільних засобів і інша техніка, повідомило Командування Армії США в Європі.

Від квітня 2014 року в рамках операції Atlantic Resolve, яка здійснюється після початку конфлікту на сході України, в Литву для посилення східного флангу НАТО регулярно на ротаційній основі розміщується змінний контингент Армії США.

Читайте також: Принципова позиція США - доля України вирішується українцями, - Кент

Автор: 

армія (3776) Литва (2437) США (23290)


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Топ коментарі
+25
хорошая новость) еще Польша 250 шт Абрамсов прикупила....
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14.07.2021 20:44
+23
"Абрамс" - отличное лекарство от кацапской лжи
"Джавелин" - от кацапского лицемерия
"Б-52" - от кацапской безнаказанной наглости
а, Украина - могильщик кацапии
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14.07.2021 20:52
+20
Рад за литовцев....Нам бы такую поддержку....
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14.07.2021 20:55
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хорошая новость) еще Польша 250 шт Абрамсов прикупила....
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14.07.2021 20:44 Відповісти
лукашенка жовтим струмочком коричневу шоколадку в памперсі приправив. А путінХУЙЛО скрипнув вставною щелепою, і розломив її навпіл. І це добре.
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15.07.2021 00:00 Відповісти
США перебросили в Литву танки и артиллерию - Цензор.НЕТ 6498
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14.07.2021 20:45 Відповісти
Військово-повітряні сили США провели наземні випробування прототипу осколково-фугасної боєголовки гіперзвукової ракети AGM-183A Air-Launched Rapid Response Weapon, яка здатна за 20 хвилин долетіти до Москви.
США перекинули в Литву танки і артилерію - Цензор.НЕТ 2978

В ноябре 2020 года издание The Drive сообщило, что AGM-183A ARRW будет летать со средней скоростью от 6,5 до 8 чисел Маха на дальность в сотни километров, то есть расстояние 1 000 миль (более 1 600 км) ракета преодолеет за 10-12 минут.
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14.07.2021 23:34 Відповісти
З Харкова хвилин за п'ять долетить, везіть вже їх у Харків!
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15.07.2021 00:01 Відповісти
ну, тобто цього літа касаби в Сувалкський коридор не попхнуться
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14.07.2021 20:46 Відповісти
Oni teper s Belorus Suvalski koridor nelegalov zabrasyvajet
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14.07.2021 22:56 Відповісти
Контрабандисты обеспечивают своим клиентам визу Беларуси, билеты на самолет до Минска, а там селят на несколько дней до перевозки к границе с Литвой.
«Мы организуем самолет в Беларусь, где ты остановишься на три или четыре дня, тогда мы тебя перевезем в Литву. Белорусский туроператор встретит тебя в аэропорту. Ты остановишься в гостинице, и я приеду и отвезу тебя к границе», - обещает проводник.
Проводник по имени Харим объяснял, что транзит в Литву через Беларусь - это «хороший путь», если хочешь попасть в Финляндию или другую европейскую страну. По его словам, есть и способ сэкономить - если потенциальный клиент решит остаться в Литве:
«Если ты хочешь ехать из Курдистана, до того, как ты туда приедешь, я все организую, это будет стоить 15 000 долларов. Если ты останешься в Литве, с тебя 6 000 долларов».
Управление государственной границы МВД Литвы публикует ежедневную сводку о задержанных. Согласно этим данным, всего с начала года границу страны нелегально пересекли 1 738 человек. Почти половина из них, 846, граждане Ирака. Вторую по численности группу составляют выходцы из трех стран Африки - Конго, Камеруна и Гвинеи, всего 397 человек. На пятом месте - Иран, пограничники задержали 70 граждан этой страны.https://charter97.org/ru/news/2021/7/14/429584/
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14.07.2021 23:39 Відповісти
Da tam biznis otkryli.Irakci eto tocnej kurdi s Iraka tut obajavilis ix bolsinstvo.Etix nado turkam otdat
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14.07.2021 23:47 Відповісти
Туркам вони не потрібні, бо сепаратисти, курдів вже кілька мільйонів в Германії, вони вже там хочуть свою автономію. Колись Курдістан розірвали на три шматки -- в Турцію, Сирію і Ірак. І тепер вони кругом воюють за незалежність та підігрують ворогам цих трьох країн...
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15.07.2021 08:49 Відповісти
Дай Боже, щоб Україна вціліла.
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15.07.2021 08:52 Відповісти
Togda ix obratno Irak otpravit.Ix cel jest Germanija oni sami eto neskryvajet,takix tut dolgo nebudet derzat.Kak raz govorim s Irakom pro eto,ES Iraku prigrozili sto nedast im viz v Evropu,tak mozet dogovoritsia.Segodnia vot smotriu 57 pojmali nelegalov s iraka netu.Jest bolsinstve cecenci,dagestan eti dumaju srazu domoj,indusi te toze domoj i afgansi prisli s temi budet problemi
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15.07.2021 09:31 Відповісти
Mozet bit sto toj grupe cecenci i dagestanci mogli bit provodniki ,eto nado vyjasnit.Afgansi soprtivlialis no byli uspokojeni fiziceski
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15.07.2021 09:34 Відповісти
Tolko nenado dumat sto tut im raj.Vot po zakonam sto teper priniali oni do pol goda budet zit kak tiurme,vydti negde nemozno krome svojej teritoriji,zabori postavleni jest oxrana.ubezice status budet rasmatrivat v tecenije 10 dnej bolsinstvu otkazet,konecno potom idiot zalobi no kazetsia eto toze ogranicili,a potom domoj pojedut.Vot s irakom dogovoritsia ix samolioti zaberut,nasi zaplatyt dengi daze 2 raza bolse jesli nado,,Uvidem skoro kak budet,govoriat sto uze jest i sami xotiat domoj
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15.07.2021 11:04 Відповісти
путен-ты этого хотел?!)
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14.07.2021 20:47 Відповісти
И что это значит? Чего они опасаются? Попой чую - шото затевается масштабное
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14.07.2021 20:50 Відповісти
Та не. Просто учения.
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14.07.2021 20:51 Відповісти
русофобию затевают.
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14.07.2021 21:58 Відповісти
Oni tut stabilno zdes jest,tut prisla rotacija.Eto bolse dlia napadenije jesli nado budet prislani vojjska ,sto nebut prorvat jesli nuzno budet
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14.07.2021 23:00 Відповісти
Зато наше криворожское недоразумение отводит войска и вводит мораторий на ответный огонь!
Туды его в четырежды уклонистскую качель !!!
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14.07.2021 20:51 Відповісти
"Абрамс" - отличное лекарство от кацапской лжи
"Джавелин" - от кацапского лицемерия
"Б-52" - от кацапской безнаказанной наглости
а, Украина - могильщик кацапии
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14.07.2021 20:52 Відповісти
США перебросили в Литву танки и артиллерию - Цензор.НЕТ 9543
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14.07.2021 20:55 Відповісти
Рад за литовцев....Нам бы такую поддержку....
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14.07.2021 20:55 Відповісти
Не в этой каденции. Другое дело, что каденции, порой, заканчиваются внезапно...
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14.07.2021 21:10 Відповісти
И где эту поддержку ставить?
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14.07.2021 21:12 Відповісти
Есть одно место... Всего 500 км (смотри вверху карту).
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14.07.2021 21:13 Відповісти
людей
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14.07.2021 21:49 Відповісти
а на шо?
Украiна тiшиться клованом i захищати себе не збираеться...
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14.07.2021 21:22 Відповісти
Приглашаю в Харьков и область....
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14.07.2021 21:16 Відповісти
как то так, тихо и без помпы.
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14.07.2021 21:18 Відповісти
Жалко и Харьков,и Харьковскую область. Но смерть свою кацапские выродки тут найдут трижды:как и солдаты Рейха! История повторяется!
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14.07.2021 21:30 Відповісти
ты не попал в ответ https://censor.net/ru/user/482640,
а ну ка еще раз- смелее вата....
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14.07.2021 21:33 Відповісти
Такая групировка за пару дней до кремля б дошла..
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14.07.2021 21:27 Відповісти
думаю вряд ли,кацы уже не такие как в 41-м
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14.07.2021 21:32 Відповісти
та ето понятно - еще тупее и бздливее...
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14.07.2021 21:35 Відповісти
Больше ротаций всяких и разных !
Good job !
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14.07.2021 21:58 Відповісти
Ружьё которое висит когда то выстрелит...только скорее всего это будет на нашей территории
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14.07.2021 22:56 Відповісти
А сейчас значит, тишина у нас?
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14.07.2021 23:26 Відповісти
эти висящие танки выстрелят у нас..?
вьюноша лошенко, вы - неистребимый оптимист...)))
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15.07.2021 01:18 Відповісти
танки пока не висящие а стоящие но рядом с нами и глупо отрицать что 3 мировая будет...
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15.07.2021 08:05 Відповісти
ТАК ВОТ ЧЕГО ХЙЛО ПРО СКРЕПЫ ОПЯТЬ ЗАВЫЛ !?)
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14.07.2021 23:01 Відповісти
НАТО мало б покласти ******* пам'ятник.
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15.07.2021 01:01 Відповісти
Бульбофюрер оголосить воєнний стан, НАТА - на кордоні.
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15.07.2021 06:39 Відповісти
Надо было отказываться не просто от ядерного оружия, а от коррупции и заигрывания с кремлем и мы б тоже были б в нато, эс и под защитой. Маленькая Литва лучше защищена, чем мы.
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07.10.2021 07:59 Відповісти
 
 