США перекинули в Литву танки і артилерію

Сполучені Штати завершили доставку в Європу важкого озброєння і військової техніки для бронетанкової бригади, яка перекинута на континент у рамках чергової ротації американських військ.

Про це повідомило Європейське командування Армії США, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Військова техніка та озброєння були розвантажені з американських транспортних кораблів у литовському порту Клайпеда.

Всього в рамках операції Atlantic Resolve ("Атлантична рішучість") в Литву прибуло 3,8 тис. американських військовослужбовців, 80 танків Abrams, 15 155-мм самохідних артилерійських установок Paladin, 130 бойових машин піхоти Bradley, 500 вантажівок, 850 причепів, 1,5 тис. колісних автомобільних засобів і інша техніка, повідомило Командування Армії США в Європі.

Від квітня 2014 року в рамках операції Atlantic Resolve, яка здійснюється після початку конфлікту на сході України, в Литву для посилення східного флангу НАТО регулярно на ротаційній основі розміщується змінний контингент Армії США.

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