Принципова позиція США - доля України вирішується українцями, - Кент
Принципова позиція Сполучених Штатів полягає в тому, що доля України вирішується українцями.
Про це заявив заступник помічника держсекретаря США з питань Європи та Євразії Джордж Кент, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Україна 24.
"Я думаю, що позиція Сполучених Штатів у тому, що не нам вирішувати долю будь-якої країни, чи то України чи Білорусі, або Росії. Майбутнє країни належить тим, хто народиться в цій країні, і доля України - це відповідальність України", - зазначив Кент.
Представник Держдепу також зазначив, що доля України не належить Москві або Брюсселю.
"Коли ми розмовляємо з росіянами про Білорусь, про Україну, принципова позиція - доля України вирішується українцями", - підкреслив дипломат.
