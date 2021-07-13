Принципова позиція США - доля України вирішується українцями, - Кент

Принципова позиція Сполучених Штатів полягає в тому, що доля України вирішується українцями.

Про це заявив заступник помічника держсекретаря США з питань Європи та Євразії Джордж Кент, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Україна 24.

"Я думаю, що позиція Сполучених Штатів у тому, що не нам вирішувати долю будь-якої країни, чи то України чи Білорусі, або Росії. Майбутнє країни належить тим, хто народиться в цій країні, і доля України - це відповідальність України", - зазначив Кент.

Представник Держдепу також зазначив, що доля України не належить Москві або Брюсселю.

"Коли ми розмовляємо з росіянами про Білорусь, про Україну, принципова позиція - доля України вирішується українцями", - підкреслив дипломат.

Також читайте: Кент прибув до Києва як тимчасовий повірений у справах США в Україні