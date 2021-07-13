РУС
3 895 68

Принципиальная позиция США: судьба Украины решается украинцами, - Кент

Принципиальная позиция Соединенных Штатов заключается в том, что судьба Украины решается украинцами.

Об этом заявил заместитель помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джордж Кент, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Украина 24.

"Я думаю, что позиция Соединенных Штатов в том, что не нам решать судьбу какой-либо страны, будь то Украина или Беларусь, или Россия. Будущее страны принадлежит тем, кто родится в этой стране, и судьба Украины - это ответственность Украины", - отметил Кент.

Представитель Госдепа также отметил, что судьба Украины не принадлежит Москве или Брюсселю.

"Когда мы разговариваем с россиянами о Беларуси, об Украине, принципиальная позиция - судьба Украины решается украинцами", - подчеркнул дипломат.

+34
Простыми словами Выбрали Зелю и е.. тесь с ним сами!
13.07.2021 22:43
+23
Интересно. ...вы выбрали во власть шайку кремлевских шлюх, а виноваты Штаты?
13.07.2021 22:56
+18
Все логічно, бо 73% зільоних буратін / інтелектуальних овочів - "зробили це разом".
13.07.2021 22:47
Простыми словами Выбрали Зелю и е.. тесь с ним сами!
13.07.2021 22:43
Все логічно, бо 73% зільоних буратін / інтелектуальних овочів - "зробили це разом".
13.07.2021 22:47
Висновок: Ми самі повинні викинуть Клоуна н* ***.
13.07.2021 23:13
с учетом того, что силовики его люди - не получится.
13.07.2021 23:45
А у Ялынковича чьи люди были?
14.07.2021 00:47
https://twitter.com/RadioLemberg

https://twitter.com/RadioLemberg Radio Lemberg https://twitter.com/RadioLemberg @RadioLemberg https://twitter.com/RadioLemberg/status/1415021034789560326 52 мин

Прес-реліз Зеленського про розмову з диктатором Китаю: домовились укласти угоду про безвіз (!)
Нагадуємо, що безвіз України Принципиальная позиция США - судьба Украины решается украинцами, - Кент - Цензор.НЕТ 4385 з КНР Принципиальная позиция США - судьба Украины решается украинцами, - Кент - Цензор.НЕТ 4385 автоматично спричинить відновлення візового режиму з Евросоюзом Принципиальная позиция США - судьба Украины решается украинцами, - Кент - Цензор.НЕТ 4385
Окрім того, крок України у бік КНР означає, що Україна діє всупереч США

Принципиальная позиция США - судьба Украины решается украинцами, - Кент - Цензор.НЕТ 2576
13.07.2021 22:44
...бо Україна, як держава, потрібна лише українцям. Українці - це ті, хто вважають себе українцями і більш ні ким. Ті, хто вважає себе російськомовними, українцями бути не можу a priori.
13.07.2021 22:52
Медведчук може говорит українською, Мураєв, Рабінович, Шуфрич, Тимошенко -
це не робить їх українцями.
А половина бійців АТО спілкуються російською.
13.07.2021 23:14
Вот при всем уважении не согласен. Я русскоязычный украинец. И хватит по языковому принципу на угоду тупину разссоривать нас внутри страны.
13.07.2021 23:17
Тряпкой у входной двери в Европу ЗЕ сделает Украину.
14.07.2021 00:48
Ще раз: українцями, а не зебілами різного сорту гівна.
13.07.2021 22:47
А в чому різниця?
13.07.2021 22:50
а в тому і полягає,що для них "акакаяразніца"
13.07.2021 22:54
Ті, хто звинувачували Пороха у здачі національних інтересів, мають змогу побачити як зараз це насправді відбувається.
13.07.2021 23:43
7 июня Зеленский пообещал, что за три года будет посажено 1 миллиард деревьев. Сегодня 33-ий день, как он пообещал, а деревья все ещё не садят.

1 сентября 2020 года Зеленский пообещал, что нардеп-слуга Юрченко, которого НАБУ обвиняет во взяточничестве, обязательно будет сидеть в тюрьме. Прошло уже 312 дней, а Юрченко не только не сидит, но уже пойман на совершении ДТП во Львове в состоянии наркотического опьянения.

20 ноября 2019 года Зеленский пообещал, что если подтвердится факт того, что Иванисов таки насильник, то уже 21 ноября он заставит его сложить мандат. Со дня его обещания прошло уже 598 дней, а Иванисов все ещё народный депутат ВР и голосует за ВСЕ законопроекты Зеленского.

9 декабря 2019 года в Париже Зеленский заявил, что если за год период ситуация не изменится, то он применит план "Б". После 9 декабря 2020 прошло уже 213 дней. Но про запуск плана "Б" и про то в чем его суть молчат и его не реализуют. Видимо наш псевдогарант решил сразу перейти к плану "Жо" пропустив все планы от "Б" до "Є".

Вот, что мне нравится в Зеленском - так это его системность. Пообещал и не сделал, пообещал и не сделал. Тут он себе не изменяет. Можно долго перечислять все то, что он просто обещает и не делает, но какой в этом смысл, если об обещаниях Зеленского не помнят ни он сам, ни его избиратели. Какие-то аквариумные рыбки, которые забывают все уже через мгновение. Так что браво, Володимир Зеленський. И ждём новых обещаний, которых никто не будет выполнять.
14.07.2021 00:28
Переклад з дипломатичної: якщо нашим ідіотам захочеться обрати чергову буратіну - США умивають руки.
13.07.2021 22:47
У перекладі з дипломатичної - якщо Зеленський потягне Україну в бік Китаю,
то вигребе і Майдан і до Майдану (при повній підтримці США).
13.07.2021 23:16
Просто зє малоросам нагадаю...

Принципиальная позиция США - судьба Украины решается украинцами, - Кент - Цензор.НЕТ 4469
13.07.2021 22:49
та то понятно шо украинцами...
а шо с судьбой паРаши делать будем ?...
13.07.2021 22:49
Лицемер сраный...Да вам глубоко пох Украина...Вы свой сланец пристроить не можете потому что он в 2 раза дороже вражеского расейского
13.07.2021 22:49
Интересно. ...вы выбрали во власть шайку кремлевских шлюх, а виноваты Штаты?
13.07.2021 22:56
шо бі там муркел не плела , а дело ещё в том, что после СП -2 - парашского газа и не хватит на две трубы, его там - просто нет в наличии...отака муйня малята- зебилята,
забирайте быстрей у шуфричей газ , бо он - народный, а не слуг...а то .опы в Киеве скоро - морозить будете...прийдётся трусы минватой утеплять
13.07.2021 22:58
учитывая ,что в Украине власть в руках "не украинских слуг" ,за которых проголосовал "мудрый нарид" ,свою судьбу ему придется снова решать на Майдане
13.07.2021 22:52
Новый Майдан при ста тысячах у границ Украины станет концом. Если Киев думает, что в статье Путина Украина образца 1921 года состояла из 4 регионов, в том числе Киев, то советую еще раз внимательно статью (стратегию на ближайшее вреемя) перечитать. Путину нужна вся Украина
13.07.2021 22:58
а Украине нужен весь кремль... в головешках
13.07.2021 23:02
Путин один такой *********, а вот армии российской Украина не нужна.
В России тоже хотят спокойно жить, а не хавать санкции
и идти воевать с Украиной, которая на них не нападает.
13.07.2021 23:21
Это стратегическая ошибка , постоянно недооценивать врага дорого может стоить
13.07.2021 23:29
пойдут твари, ещё и как пойдут...
13.07.2021 23:43
не исключено, что армия хочет пограбить. в том числе и унитазы
13.07.2021 23:47
Армия (генералы) хотят наслаждаться дачами, а не сидеть в блиндажах
и жевать сухпай.
14.07.2021 01:33
сдается мне, что блиндажи генералов будут существенно отличаться от блиндажей "пехоты". да и сухпая у них не будет, а будут личные повара.
14.07.2021 09:06
оригинальный подход - не шатайте зеленую будку, а то путин нападет... если зеленых "слуг кремля" не тормознуть, они страну изнутри развалят до конца каденции и путину не придется даже своим железом на границе звенеть... на это и был весь расчет
14.07.2021 09:41
Тогда точно- писец... Только полное внешнее управление. Военной администрацией. американской. С 2014-го об этом вам пишу и все больше убеждаюсь в безальтернативности сего действа.
13.07.2021 22:54
Чомусь, коли на багатий нафтою Кувейт напав Ірак, дядько Сем так не казав.
13.07.2021 22:59
А в Кувейте, после начала иракского наступления, было избрано про-саддамское руководство?
13.07.2021 23:07
Чому долю Кувейту вирішували не кувейтці?
13.07.2021 23:13
Потому шо шейхи Кувейта не рассказывали, шо Ирак просто отодвигает свои границы. И не продавали свои говносериальчики в Ираке.
13.07.2021 23:16
А може тому що в Кувейті є нафта, а В Україні нема ?
13.07.2021 23:17
Или потому шо в Кувейте - про-кувейтская власть, а в Украине - про-московитская.
13.07.2021 23:19
А при Порохові чому не втрутились?
13.07.2021 23:23
А при Порохе Украина территории, захваченные зверьем, освобождала. И держоборонзаказ худо-бедно, но выполняла.
13.07.2021 23:30
Можешь доказать, шо я неправ?
13.07.2021 23:35
Ви маєте право на свою точку зору, якою б вона не була.
13.07.2021 23:40
Угу. Тобто аргументов у Вас нет. А у меня их есть

https://www.youtube.com/watch?v=nuvUKfOC8KI Гнусавый московитский выкидыш радуется захвату танка ЗСУ зверями. И рассказывает, шо Вы и звери - один народ, и Вам с зверями воевать - просто невозможно.
13.07.2021 23:44
сиди тихо на бутылке и не паникуй, а то проворачивать начнём...
13.07.2021 23:03
нi,ну як що Кент,тодi норм
13.07.2021 23:04
Мародерам этим сколько денег не дай всеравно народ грабить продолжают, а полиция ещё насилует и грабит граждан
13.07.2021 23:42
"мудрий нарід" себя в апреле 2019 сам ограбил!
13.07.2021 23:45
Это точно.

Именно потому, что каждый сам себе зеленский буратина, вопрос "Почему мы не в НАТО?" стоит задавать только себе.

Равно, как и вопросы
"Почему такая коммуналка?",
"Почему такие цены?"
"Почему у нас президент дебил?",
"Почему в бюджете нет денег на выплаты?",
"Где мой набор малыша?",
"Где мои субсидии?"
"Почему вакцинация опоздала на год?"
"Куда подевались полвареника, которые я при барыге недоедал?"
и под конец если ответы так и не нашлись "Почему все вокруг хотят набить мне морду?"
14.07.2021 00:46
кругом зрада.
14.07.2021 02:06
Поздно курить каннабис, уже решили. Сказал же Гавтадзе "процесс пошла".
14.07.2021 06:55
Так би мало бути по логіці, що долю України вирішують українці. Але в нас долю України вирішують не українці. Приклад Бені,Фірташа, Зелі, Шиферів та іх телевізора з набором дебільних серій кіно, щоб оболванити і там затурканий нарід.
14.07.2021 09:02
Если поляки не баловались большевизмом 100 лет назад то и получили помощь и Франции и США. А украинцы как были тогда в большинстве быдлом так и остались- то на большевицкую агитацию повелись, то на ЗЕ билов распиаренных олигархами.
К стати, Польша анонсирует закурпу Абрамсов. Вот так.
14.07.2021 10:13
 
 