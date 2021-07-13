Принципиальная позиция США: судьба Украины решается украинцами, - Кент

Принципиальная позиция Соединенных Штатов заключается в том, что судьба Украины решается украинцами.

Об этом заявил заместитель помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джордж Кент, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Украина 24.

"Я думаю, что позиция Соединенных Штатов в том, что не нам решать судьбу какой-либо страны, будь то Украина или Беларусь, или Россия. Будущее страны принадлежит тем, кто родится в этой стране, и судьба Украины - это ответственность Украины", - отметил Кент.

Представитель Госдепа также отметил, что судьба Украины не принадлежит Москве или Брюсселю.

"Когда мы разговариваем с россиянами о Беларуси, об Украине, принципиальная позиция - судьба Украины решается украинцами", - подчеркнул дипломат.

