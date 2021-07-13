Принципиальная позиция США: судьба Украины решается украинцами, - Кент
Принципиальная позиция Соединенных Штатов заключается в том, что судьба Украины решается украинцами.
Об этом заявил заместитель помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джордж Кент, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Украина 24.
"Я думаю, что позиция Соединенных Штатов в том, что не нам решать судьбу какой-либо страны, будь то Украина или Беларусь, или Россия. Будущее страны принадлежит тем, кто родится в этой стране, и судьба Украины - это ответственность Украины", - отметил Кент.
Представитель Госдепа также отметил, что судьба Украины не принадлежит Москве или Брюсселю.
"Когда мы разговариваем с россиянами о Беларуси, об Украине, принципиальная позиция - судьба Украины решается украинцами", - подчеркнул дипломат.
https://twitter.com/RadioLemberg Radio Lemberg https://twitter.com/RadioLemberg @RadioLemberg https://twitter.com/RadioLemberg/status/1415021034789560326 52 мин
Прес-реліз Зеленського про розмову з диктатором Китаю: домовились укласти угоду про безвіз (!)
Нагадуємо, що безвіз України з КНР автоматично спричинить відновлення візового режиму з Евросоюзом
Окрім того, крок України у бік КНР означає, що Україна діє всупереч США
це не робить їх українцями.
А половина бійців АТО спілкуються російською.
1 сентября 2020 года Зеленский пообещал, что нардеп-слуга Юрченко, которого НАБУ обвиняет во взяточничестве, обязательно будет сидеть в тюрьме. Прошло уже 312 дней, а Юрченко не только не сидит, но уже пойман на совершении ДТП во Львове в состоянии наркотического опьянения.
20 ноября 2019 года Зеленский пообещал, что если подтвердится факт того, что Иванисов таки насильник, то уже 21 ноября он заставит его сложить мандат. Со дня его обещания прошло уже 598 дней, а Иванисов все ещё народный депутат ВР и голосует за ВСЕ законопроекты Зеленского.
9 декабря 2019 года в Париже Зеленский заявил, что если за год период ситуация не изменится, то он применит план "Б". После 9 декабря 2020 прошло уже 213 дней. Но про запуск плана "Б" и про то в чем его суть молчат и его не реализуют. Видимо наш псевдогарант решил сразу перейти к плану "Жо" пропустив все планы от "Б" до "Є".
Вот, что мне нравится в Зеленском - так это его системность. Пообещал и не сделал, пообещал и не сделал. Тут он себе не изменяет. Можно долго перечислять все то, что он просто обещает и не делает, но какой в этом смысл, если об обещаниях Зеленского не помнят ни он сам, ни его избиратели. Какие-то аквариумные рыбки, которые забывают все уже через мгновение. Так что браво, Володимир Зеленський. И ждём новых обещаний, которых никто не будет выполнять.
то вигребе і Майдан і до Майдану (при повній підтримці США).
а шо с судьбой паРаши делать будем ?...
забирайте быстрей у шуфричей газ , бо он - народный, а не слуг...а то .опы в Киеве скоро - морозить будете...прийдётся трусы минватой утеплять
В России тоже хотят спокойно жить, а не хавать санкции
и идти воевать с Украиной, которая на них не нападает.
и жевать сухпай.
https://www.youtube.com/watch?v=nuvUKfOC8KI Гнусавый московитский выкидыш радуется захвату танка ЗСУ зверями. И рассказывает, шо Вы и звери - один народ, и Вам с зверями воевать - просто невозможно.
Именно потому, что каждый сам себе
зеленскийбуратина, вопрос "Почему мы не в НАТО?" стоит задавать только себе.
Равно, как и вопросы
"Почему такая коммуналка?",
"Почему такие цены?"
"Почему у нас президент дебил?",
"Почему в бюджете нет денег на выплаты?",
"Где мой набор малыша?",
"Где мои субсидии?"
"Почему вакцинация опоздала на год?"
"Куда подевались полвареника, которые я при барыге недоедал?"
и под конец если ответы так и не нашлись "Почему все вокруг хотят набить мне морду?"
К стати, Польша анонсирует закурпу Абрамсов. Вот так.