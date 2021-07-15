За сутки спецмиссия ОБСЕ зафиксировала почти 500 нарушений "тишины" на Донбассе

Спецмиссия ОБСЕ за сутки зафиксировала 494 нарушений режима прекращения огня на Донбассе. В частности 395 - в Донецкой области и 99 таких нарушений в Луганской.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в отчете ОБСЕ за 14 июля.

В Донецкой области Миссия зафиксировала 395 нарушений режима прекращения огня, включая 46 взрывов (2 разрыва, 6 взрывов в воздухе и 38 взрывов неопределенного происхождения, из которых четырнадцать оценены как артиллерийский огонь). Большинство нарушений произошли восточнее н. п. Майорск (подконтрольный правительству, 45 км к северо-востоку от Донецка) и западнее н. п. Светлодарск (подконтрольный правительству, 57 км к северо-востоку от Донецка). За предыдущий отчетный период в этой области зафиксировано 104 нарушения режима прекращения огня (некоторые также произошли восточнее Майорска).

В Луганской области СММ зафиксировала 99 нарушений режима прекращения огня, в том числе 12 взрывов неопределенного происхождения. Большинство нарушений произошли в районах к юго-юго-востоку от н. п. Попасная (подконтрольный правительству, 69 км к западу от Луганска) и в жилом районе н. п. Кадиевка (бывш. Стаханов; неподконтрольный правительству, 50 км к западу от Луганска). За

предыдущий отчетный период в этой области зафиксировано 104 нарушения режима прекращения огня (некоторые также произошли в жилом районе Кадиевки).

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После заседания Трехсторонней контактной группы 22 июля 2020 года, на котором была достигнута договоренность о дополнительных мерах по усилению режима прекращения огня, начиная с 00:01 27 июля 2020 года и до конца отчетного периода Миссия зафиксировала не менее 43 520 нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях (в том числе 13 161 взрыв, 7 360 пролетевших неопределенных боеприпасов, 253 вспышки дульного пламени, 139 осветительных ракет, а также не менее 22 607 очередей и выстрелов).