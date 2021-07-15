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В Одесском аэропорту отменили все рейсы на сегодня

В Одесском аэропорту отменили все рейсы на сегодня

"Международный аэропорт "Одесса" сегодня не будет принимать ни одного рейса. Все запланированные прибытия и отправления самолетов отменены.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина.

В частности, отменены рейсы в Турцию, Польшу, Египет и Израиль. Также не будут выполняться внутренние рейсы между Одессой и Киевом.

В Одесском аэропорту отменили все рейсы на сегодня 01

Как пишет "Сегодня" самолеты, которые должны были сегодня сесть в Одессе, перенаправили в другие города.

Николаевский аэропорт примет шесть рейсов авиакомпании SkyUp:

  • PQ 7480 Шарм-эш-Шейх – Одесса;
  • PQ 0427 Одесса – Батуми;
  • PQ 0428 Батуми – Одесса;
  • PQ 0447 Одесса – Тбилиси;
  • PQ 0448 Тбилиси – Одесса;
  • PQ 4541 Одесса – Шарм-эш-Шейх.

Пассажирам этих рейсов организуют специальный трансфер, а если еще что-то будет меняться – вся информация придет людям в сообщении на телефон.

Несколько недель назад в аэропорту сообщили, что Одесский аэропорт прошел все необходимые сертификационные процедуры для начала эксплуатации новой взлетно-посадочной полосы.

"Для подготовки новой взлетно-посадочной полосы для эксплуатации, было выдано NOTAM A2243/21, согласно которому Международный аэропорт "Одесса" не будет принимать и отправлять рейсы с 00:00 15 июля до 12:00 16 июля", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Аэропорт "Житомир" будет открыт для международных рейсов, - решение Кабмина

Официальное открытие новой полосы состоится 16 июля. Ожидается, что аэропорт после этого сможет обслуживать более 2 млн пассажиров в год.

аэропорт (1511) Одесса (7915)


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Топ комментарии
+10
Ждут, когда ЗЕ ленточку перережет....
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15.07.2021 09:43
+6
Интересное фото
Гройсман заложил капсулу на месте строительства новой взлетной полосы Одесского аэропорта
В Одесском аэропорту отменили все рейсы на сегодня - Цензор.НЕТ 5894
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15.07.2021 09:46
+6
Бубачка і тут все припише собі як і Гросіни швидкі.
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15.07.2021 09:50
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так а шо трапилося
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15.07.2021 09:41 Ответить
Ждут, когда ЗЕ ленточку перережет....
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15.07.2021 09:43 Ответить
Самое главное забыли написать...
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15.07.2021 09:44 Ответить
читать трeба потiм ляпать: "Для подготовки новой взлетно-посадочной полосы для эксплуатации, было выдано NOTAM A2243/21, согласно которому Международный аэропорт "Одесса" не будет принимать и отправлять рейсы с 00:00 15 июля до 12:00 16 июля", - говорится в сообщении.

смотрю в книгу вижу фигу
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15.07.2021 09:50 Ответить
"Несколько недель назад в аэропорту сообщили, что Одесский аэропорт прошел все необходимые сертификационные процедуры для начала эксплуатации новой взлетно-посадочной полосы.Источник: https://censor.net/ru/n3277211"
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15.07.2021 09:58 Ответить
ну так цe ж украiнцi
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15.07.2021 10:01 Ответить
Одеські таки українці.
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15.07.2021 12:55 Ответить
А нахера было билеты продавать на эти рейсы, что б потом их отменять?
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15.07.2021 09:59 Ответить
ми нe бачимо всих докумeнтiв
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15.07.2021 10:03 Ответить
окрiм того вони ж нe вiдмiнeнi!!! рeйси. iх просто посадять нe тут. пeрeвeзeння є
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15.07.2021 10:05 Ответить
А люди, у которых уже есть билеты на поезд с Одессы? А те, которым потом добираться в Одессу? А те у которых уже есть билеты из аэропортов прибытья?
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15.07.2021 10:09 Ответить
а ти нi разу нe отримував повiдомлння про змiни у рeйсi?
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15.07.2021 10:13 Ответить
самолетикам нужно летать, простой гораздо дороже, чем стоимость трансферов Николаев-Одесса.
А неудобства пассажиров дело десятое...
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15.07.2021 11:19 Ответить
Открывается новая взлетно-посадочная полоса.
Процедура проверки и верификации занимает одни сутки.
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15.07.2021 09:44 Ответить
або нe читав або смотрю в книгу вижу фигу
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15.07.2021 09:50 Ответить
падлюки через одесу летают, белоруские...
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15.07.2021 09:46 Ответить
читать трeба потiм ляпать: "Для подготовки новой взлетно-посадочной полосы для эксплуатации, было выдано NOTAM A2243/21, согласно которому Международный аэропорт "Одесса" не будет принимать и отправлять рейсы с 00:00 15 июля до 12:00 16 июля", - говорится в сообщении.
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15.07.2021 09:47 Ответить
Интересное фото
Гройсман заложил капсулу на месте строительства новой взлетной полосы Одесского аэропорта
В Одесском аэропорту отменили все рейсы на сегодня - Цензор.НЕТ 5894
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15.07.2021 09:46 Ответить
Бубачка і тут все припише собі як і Гросіни швидкі.
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15.07.2021 09:50 Ответить
Всегда кто-то начинает проект , а кто-то потом дивиденды собирает .
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15.07.2021 09:52 Ответить
Хто на шо вчився.
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15.07.2021 09:57 Ответить
Гройсман ещё предлагал построить скоростную трассу ОДЕССА - БРОДЫ и развернуть польских автотуристов на украинское Чёрное море
Но зелёные слуги в упор не слышат дельное предложение
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15.07.2021 09:51 Ответить
Теперь понятно --- пока не разминируют, летать не будут...
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15.07.2021 09:51 Ответить
Аэропорт Николаев принимает самолеты . Может и его начнут приводить в порядок
Украина - очень большая страна по европейским меркам и надо привести в порядок аэропорты , чтобы не было как в совке с железным занавесом
Пусть украинцы летают по всему миру
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15.07.2021 09:55 Ответить
аэропорт тогда имеет смысл, когда организация полетов экономически целесообразна. Если есть спрос, то появится и предложение. Яркий тому пример Ривненский аэропорт, который приказал долго жить, и, скорее всего, территорию застроят.
Так что, количество аэропортов не показатель развитости.
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15.07.2021 11:26 Ответить
Кловун знов припхнеться щоб пропіаритись на відкритті злітної смуги?
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15.07.2021 09:47 Ответить
Да чего уж там. У нас на открытие детских садиков президенты и детских лагерей(например Виктории)приезжали раньше, помните?
Так что ничего удивительного если и этот приедет: чем я хуже других?
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15.07.2021 10:00 Ответить
Хотел в начале августа лететь в Украину. Посмотрел - в Одессу очень дешевые билеты. Но рядом висело сообщение, что-то типа - "рейсы состоятся при условии получения разрешения от местных властей". Зная "местные власти" решил не рисковать и купил билеты в Киев, хотя стоят они более чем в 2 раза дороже...
Вижу ято не ошибся...
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15.07.2021 09:52 Ответить
что
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15.07.2021 09:53 Ответить
В травні з Києва летів до Барселони за 15€))
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15.07.2021 10:32 Ответить
То в травні! Зараз інші ціни. Зараз в Одесу з Барселони туди і назад десь біля 100Є. Так не знаєш, чи буде рейс! Купив з Валенсії в Київ і назад - 285Є. З Барселони в Київ трошки дешевше, але мені до Барселони трохи далеко.
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15.07.2021 10:53 Ответить
просто шмандєль не включила відкриття літної смуги в Одесі у свої мємуарьі
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15.07.2021 09:55 Ответить
Клоун на велосипеде должен приехать ленточку перерезать - ведь только благодоря ему построился аэропорт!
А люди подождут - полетят в другой день...
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15.07.2021 10:04 Ответить
а монастырский по вене?
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15.07.2021 10:20 Ответить
Международное оповещение NOTAM о закрытии аэропорта ODS на сутки 15 июля было опубликовано две недели назад и разослано всем авиакомпаниям, выполняющим полеты на/из Одессы или использующим его в качестве резервного/аварийного. В течение суток должна быть одновременно снята вся сигнальная разметка со старой ВПП и рулежных дорожек, нанесена на новые, произведена их сертификация по правилам ИКАО и официально оповещены авиаперевозчики. Цензор мог бы давать новости и более ответственно, а не в стиле: "Шок! В разгар курортного сезона внезапно закрылся аэропорт Одессы!"
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15.07.2021 12:04 Ответить
Абсолютно згодний! Саме так мала би бути надана ця новина!
На жаль, якість підготовки і подачі матеріала навіть тут, на вельми шанованому ресурсі, є доволі низькою...
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15.07.2021 12:48 Ответить
 
 