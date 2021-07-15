В Одесском аэропорту отменили все рейсы на сегодня

"Международный аэропорт "Одесса" сегодня не будет принимать ни одного рейса. Все запланированные прибытия и отправления самолетов отменены.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина.

В частности, отменены рейсы в Турцию, Польшу, Египет и Израиль. Также не будут выполняться внутренние рейсы между Одессой и Киевом.

Как пишет "Сегодня" самолеты, которые должны были сегодня сесть в Одессе, перенаправили в другие города.

Николаевский аэропорт примет шесть рейсов авиакомпании SkyUp:

PQ 7480 Шарм-эш-Шейх – Одесса;

PQ 0427 Одесса – Батуми;

PQ 0428 Батуми – Одесса;

PQ 0447 Одесса – Тбилиси;

PQ 0448 Тбилиси – Одесса;

PQ 4541 Одесса – Шарм-эш-Шейх.

Пассажирам этих рейсов организуют специальный трансфер, а если еще что-то будет меняться – вся информация придет людям в сообщении на телефон.

Несколько недель назад в аэропорту сообщили, что Одесский аэропорт прошел все необходимые сертификационные процедуры для начала эксплуатации новой взлетно-посадочной полосы.

"Для подготовки новой взлетно-посадочной полосы для эксплуатации, было выдано NOTAM A2243/21, согласно которому Международный аэропорт "Одесса" не будет принимать и отправлять рейсы с 00:00 15 июля до 12:00 16 июля", - говорится в сообщении.

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Официальное открытие новой полосы состоится 16 июля. Ожидается, что аэропорт после этого сможет обслуживать более 2 млн пассажиров в год.