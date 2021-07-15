В Одесском аэропорту отменили все рейсы на сегодня
"Международный аэропорт "Одесса" сегодня не будет принимать ни одного рейса. Все запланированные прибытия и отправления самолетов отменены.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина.
В частности, отменены рейсы в Турцию, Польшу, Египет и Израиль. Также не будут выполняться внутренние рейсы между Одессой и Киевом.
Как пишет "Сегодня" самолеты, которые должны были сегодня сесть в Одессе, перенаправили в другие города.
Николаевский аэропорт примет шесть рейсов авиакомпании SkyUp:
- PQ 7480 Шарм-эш-Шейх – Одесса;
- PQ 0427 Одесса – Батуми;
- PQ 0428 Батуми – Одесса;
- PQ 0447 Одесса – Тбилиси;
- PQ 0448 Тбилиси – Одесса;
- PQ 4541 Одесса – Шарм-эш-Шейх.
Пассажирам этих рейсов организуют специальный трансфер, а если еще что-то будет меняться – вся информация придет людям в сообщении на телефон.
Несколько недель назад в аэропорту сообщили, что Одесский аэропорт прошел все необходимые сертификационные процедуры для начала эксплуатации новой взлетно-посадочной полосы.
"Для подготовки новой взлетно-посадочной полосы для эксплуатации, было выдано NOTAM A2243/21, согласно которому Международный аэропорт "Одесса" не будет принимать и отправлять рейсы с 00:00 15 июля до 12:00 16 июля", - говорится в сообщении.
Официальное открытие новой полосы состоится 16 июля. Ожидается, что аэропорт после этого сможет обслуживать более 2 млн пассажиров в год.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
смотрю в книгу вижу фигу
А неудобства пассажиров дело десятое...
Процедура проверки и верификации занимает одни сутки.
Гройсман заложил капсулу на месте строительства новой взлетной полосы Одесского аэропорта
Но зелёные слуги в упор не слышат дельное предложение
Украина - очень большая страна по европейским меркам и надо привести в порядок аэропорты , чтобы не было как в совке с железным занавесом
Пусть украинцы летают по всему миру
Так что, количество аэропортов не показатель развитости.
Так что ничего удивительного если и этот приедет: чем я хуже других?
Вижу ято не ошибся...
А люди подождут - полетят в другой день...
На жаль, якість підготовки і подачі матеріала навіть тут, на вельми шанованому ресурсі, є доволі низькою...